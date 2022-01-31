Родители в Китае показали действенный метод отучения детей от игровой зависимости

В Китае, как и по всему миру, дети увлекаются компьютерными играми. Между тем, там этой проблемой всерьез озабочены на государственном уровне. Доказано, что игромания серьезно снижает успеваемость в учебе и подрывает здоровье. Любители компьютерных игр среди детей все чаще страдают близорукостью.

Чтобы бороться с игроманией власти Китая ввели целый пакет жестких мер. На официальном уровне в стране ведены ограничения на компьютерные игры: несовершеннолетние геймеры в неделю смогут лишь три часа провести за любимым хобби: в пятницу - с 20 до 21 часа и еще пару часов в выходные.

За исполнением этого запрета следить обязали сами компании-производители компьютерных игр. Однако, как это часто бывает, подростки находят лазейки, чтобы избежать ограничений. И тогда их карает суровая длань родительской любви.

Вот как в этом видео. Родители юного оболтуса нагрянули в компьютерный клуб и убедительно доказали, что игромания - зло.

Осторожно! В видео содержатся элементы жесткого родительского воспитания!