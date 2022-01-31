Родители в Китае показали действенный метод отучения детей от игровой зависимости

Особенно интересной показалась реакция другого посетителя компьютерного клуба. Вот что значит восточная вежливость!
В Китае, как и по всему миру, дети увлекаются компьютерными играми. Между тем, там этой проблемой всерьез озабочены на государственном уровне. Доказано, что игромания серьезно снижает успеваемость в учебе и подрывает здоровье. Любители компьютерных игр среди детей все чаще страдают близорукостью.
Чтобы бороться с игроманией власти Китая ввели целый пакет жестких мер. На официальном уровне в стране ведены ограничения на компьютерные игры: несовершеннолетние геймеры в неделю смогут лишь три часа провести за любимым хобби: в пятницу - с 20 до 21 часа и еще пару часов в выходные.
За исполнением этого запрета следить обязали сами компании-производители компьютерных игр. Однако, как это часто бывает, подростки находят лазейки, чтобы избежать ограничений. И тогда их карает суровая длань родительской любви.
Вот как в этом видео. Родители юного оболтуса нагрянули в компьютерный клуб и убедительно доказали, что игромания - зло.
Осторожно! В видео содержатся элементы жесткого родительского воспитания!
А вы, уважаемые фишкяне, одобряете подобные методы? И как обстоят дела с увлечением компьютерными играми у ваших детей?
Источник:
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А потом попытался снять деньги с карты жены на оружие (тыщи три )
Я рассвирепел не на шутку ..Он у меня полы мыл во всей квартире ..Орал я как жутко ..
Потом ,как бабка отшептала , Свой аккаунт удалил или отдал кому то ..Пап я больше не играю в это ,я понял все ..Иногда проверяю ,вроде не маньячит с играми ..Но я злой очень на эти компании ,как они с детей деньги вымогают ...Твари !!!!
А на счет видео .ну так извините папаша сам пощелкал ситуацию, И люлями,тут уже не помочь . Это не воспитания .Это вымещения злости, за свои ошибки в воспитании .
Вот нас шпыняли что "всякую х"йню патлатую слушаете", нет чтобы Магомаева ,бл"дь, или Толкунову...А их в своё время за битлов "бали предки, которых их предки "бали за джаз, которых...и так далее.)
Однажды к Мастеру Вану пришли трое его детей, и каждый желал странного.
Отец, жеманясь и краснея, сказал старший сын. Мне кажется, я люблю мужчин больше, чем женщин. А среди мужчин я больше всех люблю Сунь [мат] из соседней деревни. Я понимаю, ты хотел видеть во мне опору в будущем, продолжателя рода и наследника своего мастерства, но… извини, я хочу иначе. Ничего, если я приведу в дом Сунь [мат], и мы будем спать в одной кровати и сидеть у огня, держась за руки?
Папа, потупясь, сказал средний сын. Мне кажется, я пацифист и не могу даже смотреть на оружие, мясную пищу и чужие страдания. Я понимаю, ты хотел бы видеть во мне сильного воина, победителя и защитника, который прославится на всю Поднебесную, но… извини, яхочу иначе. Ничего, если ты отмажешь меня от армии, и мы возьмем в дом нашего поросенка, которого мы откармливаем на Праздник Фонарей? Я назову его Пикачу, буду купать в теплой воде, повяжу на шею синий бантик, и мыс Пикачу будем кушать только растительную пищу!..
Папа! сказала любимая дочь Мастера Вана, МаСянь, водя изящной ножкой по глиняному полу. Ты знаешь, я ведь молодая, красивая и умная девушка. Поэтому я хочу самореализоваться и пожить для себя. Я понимаю, ты хотел бы видеть во мне любящую жену своего мужа, умелую хозяйку и заботливую мать многочисленных внуков, но… извини, этого не будет. Ничего, если я уеду в город, стану там офисным работником, сделаю карьеру и стану чайлдфри? А по выходным я буду приезжать к тебе в дом престарелых на своем «Матисе» и куплю тебе замечательное кресло-качалку…
Мастер Ван уже открыл было рот, чтобы громко высказать детям все, что он о них думает, но таки не издал ни звука. «А нужно ли? подумал он вдруг.
Да какое же я имею право решать за своих детей, как им жить, с кем спать, что есть, во что верить? Они же самостоятельные личности! Ну и что, что старшему всего семнадцать? Подумаешь, мне не нравится! Ничего, потерплю, зато дети мои будут счастливы! В конце концов, чем цивилизованнее человек, тем он толерантнее, так неужели я буду вести себя как дикарь?!»
Хорошо, устало сказал он, живите как хотите.…
Прошло десять лет. Дети жили как хотели. Старший после долгих хворей и мучений умер от СПИДа. Средний все больше времени проводил в свинарнике, пристрастившись к паленому эрготоу и всех хряков научив выпивать вместе с ним; время от времени он просыпался, некоторое время философствовал с Пикачу о том, что наш мир это не более, чем скопище зловонных нечистот, и снова засыпал. Дочь поначалу разбогатела в городе. Но в один прекрасный день она пресытилась партнерами по бизнесу, и все они показались ей чересчур стары и немощны для ее ложа. А молодой любовник, которого она за справедливую цену наняла для оказания сексуальных услуг, ловко подделал ее подпись, перевел на себя все ее активы и оставил без гроша; дочь вернулась к мастеру Вану, душой устремилась к самосовершенствованию и проводила дни под засыхающим утуном, неустанно читая мантру «Все сволочи… все подонки». Мастер Ван исправно выносил за нею горшок и с ужасом думал о том, кто же будет это делать, когда сам он вконец одряхлеет: ведь Небо не послало ему ни внука, ни даже внучки.
Как-то он пришел к соседу поделиться своим несчастьем и увидел, что Мастер Чжан сидит в беседке перед садом камней, пьет сливовое вино и курит свою любимую кривую трубочку.
Как поживаешь, сосед? спросил Мастер Ван. Все ли в порядке? Что детишки?
Мастер Чжан неторопливо отпил из чашки и ответил:
Старший сын увлекся расшифровкой эпитафий на древних надгробиях, познает величие прошлого и хорошо зарабатывает. Он женился на дочери уездного судьи, они живут душа в душу, у них в городе большой дом. Средний сын служит в императорской коннице на южной границе. Он начальник «длинной сотни» конников. Враги боятся его, как огня, друзья любят, подчиненные уважают, а начальники ценят. А дочь что ж, вон моя красавица-дочь, ее любимый муж и пять моих внуков…
Невероятно! вскричал Мастер Ван. Но разве десять лет назад твои дети, будучи молодыми, горячими и глупыми, не приходили к тебе, желая странного?! Мастер Чжан степенно кивнул.
Как же тебе удалось воспитать таких славных детей?!
Я просто сказал им, что если они не перестанут валять дурака, я [мат] их лопатой.…
С тех пор учение Свободной Личности в Поднебесной пошло на убыль, а учение Просветляющей Лопаты расцвело.
О,страждущий Просветления! Стань на Путь Лопаты!И да будет тебе Нирванна