В Китае публично наказали нарушителей ковидных ограничений

Власти китайского города Цзинси решили наказать нарушителей антиковидных правил и организовали для них "марш позора", чтобы жители знали своих "героев" в лицо. На них надели защитные маски и костюмы, на шеи повесили плакаты с именами и фотографиями и в сопровождении полицейских, державших их за руки, провели по улицам города.