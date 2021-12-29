В Китае публично наказали нарушителей ковидных ограничений

Их провели по улицам города "маршем позора" и прокатили в грузовиках для перевозки свиней.
Власти китайского города Цзинси решили наказать нарушителей антиковидных правил и организовали для них "марш позора", чтобы жители знали своих "героев" в лицо. На них надели защитные маски и костюмы, на шеи повесили плакаты с именами и фотографиями и в сопровождении полицейских, державших их за руки, провели по улицам города.
Отмечается, что некоторые из участников "марша позора" также подозреваются в незаконной перевозке мигрантов из Вьетнама, границы с которым закрыты из-за пандемии
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К слову, публичное осуждение для подозреваемых в Китае отменили в 2010 году. Но теперь его вернули, поскольку чиновники пытаются
выслужиться реализовать национальную программу нулевой заболеваемости.
NEW - Chinese lockdown rule-breakers publicly shamed and paraded through the streets carrying placards with their names in Cultural Revolution-style disciplinary measures. pic.twitter.com/vGVvveRsmZ— Disclose.tv (@disclosetv) December 29, 2021
Помимо пешего позорного парада, в городе прошел и "автомобильный марш" - некоторых подозреваемых прокатили в грузовике для перевозки свиней.
MORE - 10 people being paraded through the main street of Jinxi city in a truck allegedly otherwise used for transporting pigs. Loudspeakers broadcast their names, violations, and the local Covid restrictions (BILD)pic.twitter.com/3Yp1iCTHee— Disclose.tv (@disclosetv) December 29, 2021
Как оцениваете такую борьбу с коронавирусом?
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Ну что сказать - вирус это не уничтожит. Ибо это никак не не связано с медициной и вирусологией.
Ни одной новости о ковиде не упускаете, больше нигде не появляетесь. Фанатик.
https://www.fondsk.ru/news/2021/12/22/kovid-tribunal-ili-njurnberg-2-55160.htmlhttps://www.fondsk.ru/news/2021/12/22/kovid-tribunal-ili-njurnberg-2-55160.html
А тем временем исследователи находят в вакцинах все больше и больше интересного, настолько интересного, что уже запущен процесс "Нюрнберг-2".
Да и китайцам не особо помогает.
Ну а если серьезно ,быстро они все локализуют у себя ,без всякой болтовни
Кстати, разнообразные хомяки дико бесятся когда сообщаешь им про ответственность.
Или какая-то другая ответственность?
И да, это ещё в том числе ситуация когда ты не носишь маску, вполне возможно заражая окружающих, и орешь о своих "правах" совершенно не обращая внимания на то, что права есть не только у тебя. Вы, хомячьё, обожаете такое.