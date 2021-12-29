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В Китае публично наказали нарушителей ковидных ограничений

В Китае публично наказали нарушителей ковидных ограничений (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 17:49
Сообщество : Пандемия
Метки: Китай   борьба с ковидом   видео   марш позора   нарушители   публичное осуждение   
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Их провели по улицам города "маршем позора" и прокатили в грузовиках для перевозки свиней.

Власти китайского города Цзинси решили наказать нарушителей антиковидных правил и организовали для них "марш позора", чтобы жители знали своих "героев" в лицо. На них надели защитные маски и костюмы, на шеи повесили плакаты с именами и фотографиями и в сопровождении полицейских, державших их за руки, провели по улицам города.

К слову, публичное осуждение для подозреваемых в Китае отменили в 2010 году. Но теперь его вернули, поскольку чиновники пытаются выслужиться реализовать национальную программу нулевой заболеваемости.

Помимо пешего позорного парада, в городе прошел и "автомобильный марш" - некоторых подозреваемых прокатили в грузовике для перевозки свиней.

Как оцениваете такую борьбу с коронавирусом?


Источник:

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Метки: Китай   борьба с ковидом   видео   марш позора   нарушители   публичное осуждение   
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2
djali 2 часа назад
барановирусный фашизм , гитлер аплодирует стоя.
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−138
Lux Indique Минуту назад
мде... да почему только к ковиду такое отношение, давайте ко всему, не платишь штрафы алименты - в грузовик для свиней, бухаешь по пятницам -в грузовик для свиней, не смотришь р##ия 24 - в грузовик для свиней, ну и так далее..
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 17 минут назад
>>Как оцениваете такую борьбу с коронавирусом?
----
Ну что сказать - вирус это не уничтожит. Ибо это никак не не связано с медициной и вирусологией.
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1k
Autumn2015 42 минуты назад
https://dnk.video/w/9Yn3ve1bGd6wwxuVspuiY2https://dnk.video/w/9Yn3ve1bGd6wwxuVspuiY2
https://www.fondsk.ru/news/2021/12/22/kovid-tribunal-ili-njurnberg-2-55160.htmlhttps://www.fondsk.ru/news/2021/12/22/kovid-tribunal-ili-njurnberg-2-55160.html
А тем временем исследователи находят в вакцинах все больше и больше интересного, настолько интересного, что уже запущен процесс "Нюрнберг-2".
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123
olegga 49 минут назад
А где те постановочные видосики, где китайцы замертво падали на улицах, якобы от короновируса? Тогда тоже ими пугали весь мир.
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967
Веселый Пук Час назад
Ну если бы у нас за коррупцию растреливали то думаю превились бы уже давно добровольно.
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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726
Mixan 2 часа назад
Ну Китай ,есть Китай ..Не хотел бы я такому подвергнуться .
Ну а если серьезно ,быстро они все локализуют у себя ,без всякой болтовни
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10k
Star Link 2 часа назад
Тю.. я то думал, что их всех расстреляют на стадионе..
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120
Александр 2 часа назад
О таком лет 5 назад даже и представить не могли, но скоро уже будут расстреливать за такое. Смотришь и понимаешь, что человек это жалкое и убогое существо.
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