10 балконов, которые могут многое рассказать про их хозяев

Внутреннее убранство квартиры или дома может многое рассказать о хозяине. Еще больше может рассказать только балкон.
Балкон — отражение души хозяина. Балконы в российских многоэтажках — отдельный вид искусства. На них можно найти все что угодно. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий балконов, которые могут рассказать о хозяине больше, чем сам хозяин.
Балкон железнодорожника
Если вы долгое время думали над тем, куда же деваются списанные поезда, то вот ответ — оказывается, они превращаются в балконы.
Балкон Питера Паркера
Питер Паркер — один из самых скромных супергероев. Несмотря на то, что он каждый день защищает город от преступников, он остается человеком и, как и все люди, сушит вещи на балконе.
Промежуточное хранилище мусора
Сложно сказать, почему люди испытывают такую привязанность к старым ненужным вещам. Вместо того, чтобы сразу отправить их в мусорное ведро, вещи в обязательном порядке отправляются на балкон, чтобы провести там несколько месяцев.
Балкон моряка
Возможно, в квартире с таким балконом живет моряк, ушедший в отставку. Вероятно, он так скучал по морю, что решил забрать частичку своей бывшей профессии с собой в квартиру.
Балкон интроверта
Интроверты избегают любого контакта с людьми. Если вы не знали, как выглядят балконы интровертов, то эта фотография говорит сама за себя.
Балкон с отличным видом
Чаще всего балконы делаются для того, чтобы у хозяев квартиры была возможность полюбоваться с него прекрасным видом. О виде, который открывается с этого балкона, можно только мечтать.
Балкон любителя окон
Хозяин этого балкона долго не мог определиться с тем, какие окна установить на балконе, и решил установить все возможные.
Балкон автолюбителя
Только посмотрите, сколько разных автомобильных дисков установлено на этом балконе!
Ванна под открытым небом
Что может быть прекраснее ванной комнаты с панорамными окнами? Только ванна, расположенная на балконе без крыши.
Креативный балкон
Оказывается, роль балкона легко может сыграть трамвай.
Источник:
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