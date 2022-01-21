10 балконов, которые могут многое рассказать про их хозяев

Балкон — отражение души хозяина. Балконы в российских многоэтажках — отдельный вид искусства. На них можно найти все что угодно. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий балконов, которые могут рассказать о хозяине больше, чем сам хозяин.

Балкон железнодорожника

Если вы долгое время думали над тем, куда же деваются списанные поезда, то вот ответ — оказывается, они превращаются в балконы.