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10 балконов, которые могут многое рассказать про их хозяев

10 балконов, которые могут многое рассказать про их хозяев (12 фото)

Автор:
21 января 2022 11:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   балкон   забавно   люди   постройка   фото   
339
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Внутреннее убранство квартиры или дома может многое рассказать о хозяине. Еще больше может рассказать только балкон.

Балкон — отражение души хозяина. Балконы в российских многоэтажках — отдельный вид искусства. На них можно найти все что угодно. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий балконов, которые могут рассказать о хозяине больше, чем сам хозяин.


Балкон железнодорожника

Если вы долгое время думали над тем, куда же деваются списанные поезда, то вот ответ — оказывается, они превращаются в балконы.

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Балкон Питера Паркера

Питер Паркер — один из самых скромных супергероев. Несмотря на то, что он каждый день защищает город от преступников, он остается человеком и, как и все люди, сушит вещи на балконе.

Промежуточное хранилище мусора

Сложно сказать, почему люди испытывают такую привязанность к старым ненужным вещам. Вместо того, чтобы сразу отправить их в мусорное ведро, вещи в обязательном порядке отправляются на балкон, чтобы провести там несколько месяцев.

Балкон моряка

Возможно, в квартире с таким балконом живет моряк, ушедший в отставку. Вероятно, он так скучал по морю, что решил забрать частичку своей бывшей профессии с собой в квартиру.

Балкон интроверта

Интроверты избегают любого контакта с людьми. Если вы не знали, как выглядят балконы интровертов, то эта фотография говорит сама за себя.

Балкон с отличным видом

Чаще всего балконы делаются для того, чтобы у хозяев квартиры была возможность полюбоваться с него прекрасным видом. О виде, который открывается с этого балкона, можно только мечтать.

Балкон любителя окон

Хозяин этого балкона долго не мог определиться с тем, какие окна установить на балконе, и решил установить все возможные.

Балкон автолюбителя

Только посмотрите, сколько разных автомобильных дисков установлено на этом балконе!

Ванна под открытым небом

Что может быть прекраснее ванной комнаты с панорамными окнами? Только ванна, расположенная на балконе без крыши.

Креативный балкон

Оказывается, роль балкона легко может сыграть трамвай.

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Метки: Юмор   балкон   забавно   люди   постройка   фото   
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Viktor 55 минут назад
А такие как назвать?

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Hallo FreeSpace Полчаса назад
как это вообще разрешают ? Я тут кондер вешал, так ЖЭК задолбал ...
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