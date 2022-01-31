СК раскрыл крупнейшую аферу «билетной мафии» в Москве

Аферисты наклонировали сайтов-двойников крупнейших театров страны и продавали билеты в несколько раз дороже. Расследованием крупнейшей в российском сегменте интернета аферы с театральными билетами СКР занимался почти два года. Все это время офис «билетной мафии» располагался по адресу Петровка, 19, недалеко от здания столичной полиции.
Как пишет "Коммерсант", со ссылкой на СКР, в декабре 2013 года бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов через фирму Simple Life Innovation начали продавать билеты на спектакли, спортивные матчи, фестивали и т. п. Для этого они зарегистрировали два домена — bilet2u.ru и sport2u.ru, и несколько лет работали не выходя за рамки закона. Однако в феврале 2017 года, по версии следствия, Андрей Хартанюк, решив резко увеличить свой доход, дал указание компаньону создавать двойники официальных сайтов, полностью копировавшие оформление и торговую марку сайтов популярных театров. В названиях клонов также использовались названия учреждений культуры. Через сеть «двойников» распространялись билеты не только на спектакли Мариинского театра, но также Большого и Малого, Театра наций, РАМТа, на концерты Московской государственной консерватории им. Чайковского.
На мошенников работали веб-дизайнеры и программисты, продажами занималось больше двух десятков фирм, работу сети поддерживали колл-центры в Москве и Владимире. Обратили внимание на нелегалов после того, как непосредственно в театры стали обращаться покупатели, либо не получившие уже оплаченных билетов, либо возмущенные заоблачными ценами. Основанием для начала расследования стало также обращение в правоохранительные органы руководства Мариинского театра, обнаружившего, что билеты на его спектакли продаются через клоны официального сайта — mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com. Причем оба сайта внешне были почти неотличимы от официального: они копировали стилистику и символику Мариинки, активно продвигались через поисковые программы в интернете. Но при этом продаваемые через них билеты стоили в несколько раз дороже официальной цены.
Общий оборот преступной сети, по оценкам следователей, достиг 1 млрд рублей. Организаторами оказались Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые изначально занимались легальной продажей билетов.
Практически всех руководителей «билетной мафии» задержали, им предъявлены обвинения. Часть фигурантов вину признает частично, остальные претензии следствия отвергают. Андрею Хартанюку и его матери удалось скрыться, оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Потерпевшими по делу проходят на только театры, но и обманутые покупатели, которым не досталось билетов. Один только Мариинский театр намерен взыскать с организаторов аферы 50 млн руб., подав соответствующий иск.
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