СК раскрыл крупнейшую аферу «билетной мафии» в Москве

На мошенников работали веб-дизайнеры и программисты, продажами занималось больше двух десятков фирм, работу сети поддерживали колл-центры в Москве и Владимире. Обратили внимание на нелегалов после того, как непосредственно в театры стали обращаться покупатели, либо не получившие уже оплаченных билетов, либо возмущенные заоблачными ценами. Основанием для начала расследования стало также обращение в правоохранительные органы руководства Мариинского театра, обнаружившего, что билеты на его спектакли продаются через клоны официального сайта — mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com. Причем оба сайта внешне были почти неотличимы от официального: они копировали стилистику и символику Мариинки, активно продвигались через поисковые программы в интернете. Но при этом продаваемые через них билеты стоили в несколько раз дороже официальной цены.

Общий оборот преступной сети, по оценкам следователей, достиг 1 млрд рублей. Организаторами оказались Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые изначально занимались легальной продажей билетов.

Практически всех руководителей «билетной мафии» задержали, им предъявлены обвинения. Часть фигурантов вину признает частично, остальные претензии следствия отвергают. Андрею Хартанюку и его матери удалось скрыться, оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Потерпевшими по делу проходят на только театры, но и обманутые покупатели, которым не досталось билетов. Один только Мариинский театр намерен взыскать с организаторов аферы 50 млн руб., подав соответствующий иск.