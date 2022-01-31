FISHKINET
Сообщество Криминал 1193 поста • 296 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
СК раскрыл крупнейшую аферу «билетной мафии» в Москве

СК раскрыл крупнейшую аферу «билетной мафии» в Москве (2 фото)

Автор:
31 января 2022 15:49
Сообщество : Криминал
Метки: афера   билеты   мафия   мошенники   театр   театральная мафия   
1780
2

Аферисты наклонировали сайтов-двойников крупнейших театров страны и продавали билеты в несколько раз дороже. Расследованием крупнейшей в российском сегменте интернета аферы с театральными билетами СКР занимался почти два года. Все это время офис «билетной мафии» располагался по адресу Петровка, 19, недалеко от здания столичной полиции.

Как пишет "Коммерсант", со ссылкой на СКР, в декабре 2013 года бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов через фирму Simple Life Innovation начали продавать билеты на спектакли, спортивные матчи, фестивали и т. п. Для этого они зарегистрировали два домена — bilet2u.ru и sport2u.ru, и несколько лет работали не выходя за рамки закона. Однако в феврале 2017 года, по версии следствия, Андрей Хартанюк, решив резко увеличить свой доход, дал указание компаньону создавать двойники официальных сайтов, полностью копировавшие оформление и торговую марку сайтов популярных театров. В названиях клонов также использовались названия учреждений культуры. Через сеть «двойников» распространялись билеты не только на спектакли Мариинского театра, но также Большого и Малого, Театра наций, РАМТа, на концерты Московской государственной консерватории им. Чайковского.


На мошенников работали веб-дизайнеры и программисты, продажами занималось больше двух десятков фирм, работу сети поддерживали колл-центры в Москве и Владимире. Обратили внимание на нелегалов после того, как непосредственно в театры стали обращаться покупатели, либо не получившие уже оплаченных билетов, либо возмущенные заоблачными ценами. Основанием для начала расследования стало также обращение в правоохранительные органы руководства Мариинского театра, обнаружившего, что билеты на его спектакли продаются через клоны официального сайта — mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com. Причем оба сайта внешне были почти неотличимы от официального: они копировали стилистику и символику Мариинки, активно продвигались через поисковые программы в интернете. Но при этом продаваемые через них билеты стоили в несколько раз дороже официальной цены.

Общий оборот преступной сети, по оценкам следователей, достиг 1 млрд рублей. Организаторами оказались Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые изначально занимались легальной продажей билетов.

Практически всех руководителей «билетной мафии» задержали, им предъявлены обвинения. Часть фигурантов вину признает частично, остальные претензии следствия отвергают. Андрею Хартанюку и его матери удалось скрыться, оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Потерпевшими по делу проходят на только театры, но и обманутые покупатели, которым не досталось билетов. Один только Мариинский театр намерен взыскать с организаторов аферы 50 млн руб., подав соответствующий иск.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: афера   билеты   мафия   мошенники   театр   театральная мафия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Иван Час назад
Ну а вы хули хотели, капитализм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
kleyman 54 минуты назад
Кто вообще ходит в театр? В чем прикол?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
V2.Smirnov 54 минуты назад
Да там вообще - мафия. Вон, когда ковид начался - хотел взять в подарок билеты на Cirque du Soleil. Везде - пожалуйста: плати и привезем. Да вот только у официалов в СК Олимпийский написано: "эпидемическая обстановка непонятная, билеты пока не продаем". Нет их - билетов. В природе нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Инквизитор РФ Час назад
Я думал новости по Столото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
СПЧ: кто они такие и чем занимаются СПЧ: кто они такие и чем занимаются Туры по льду Байкала пользуются ажиотажным спросом Туры по льду Байкала пользуются ажиотажным спросом Хату за дату: за сколько россияне продают дату регистрации брака на Avito Хату за дату: за сколько россияне продают дату регистрации брака на Avito Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой В Осетии задержали мошенников, которые изображали из себя «ночных бабочек» В Осетии задержали мошенников, которые изображали из себя «ночных бабочек»
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26907



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
40
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Пьяная женщина на BMW, сбившая мальчика избежала наказания, а её муж угрожает семье ребёнка
0
262
Пьяная женщина на BMW, сбившая мальчика избежала наказания, а её муж угрожает семье...
Набирающие популярность в сообществах
Как быстро поднять давление в домашних условиях взрослому
2
9
Как быстро поднять давление в домашних условиях взрослому
Как читать мангу
0
16
Как читать мангу
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Заставляет задуматься
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#Россия#дети#кино#Ynews#интересное#СССР#gif
#животные#история#дтп#ватермарк#искусство#новости#Москва#Приколы#подборка#автомобили
#интересно#Юмор#прикол#аварии#фотографии#авто аварии#смех#ретро#полиция#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться