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В Осетии задержали мошенников, которые изображали из себя «ночных бабочек»

В Осетии задержали мошенников, которые изображали из себя «ночных бабочек» (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 16:00
Сообщество : Криминал
Метки: Осетия   администратор   джигит   мошенники   объявление   предоплата   путаны   
2793
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Двое братьев наладили неплохой бизнес по отъему денег у горячих джигитов.

Два парня, им 23 и 26 лет соответственно. Младший «юноша» изображал девушку Олю:

Этот был Юлей. А иногда - представлялся администратором «девочек»:

Оба живут в Северной Осетии и до недавнего времени занимались, по их же словам «мошенннством». Наловчились говорить тонкими, писклявыми голосами и отыгрывали роль путан: давали объявления в сети, принимали заявки, щебетали с похотливыми клиентами и договаривались о встрече.

Потом по классике - говорили, что встреча, конечно, будет. Но для этого нужно внести предоплату в 50% на карту, потом пропадали. Следствие выяснило, что так они обманули, как минимум, шестерых. Но на деле таких может быть гораздо больше. Сами мошенники пока не признаются, ну а горячие джигиты не торопятся бежать в полицию и писать заявление о том, что их кинули «девочки».

Вдруг выяснится, что они отлично понимали, что с ними разговаривают вовсе не девушки. Поэтому и хотели к ним приехать.


Источник:

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Метки: Осетия   администратор   джигит   мошенники   объявление   предоплата   путаны   
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14k
Nikita 2 часа назад
За решёткой останутся Олей и Юлей
?
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9k
Juli Минуту назад
"Можно слегка переделать старый анекдот:
Заходит девочка(Д) ночью в свой подъезд а там света нет, заходит в лифт
там тоже самое тут в лифт заходит мужик и они едут в полной темноте.
Вдруг лифт застряет и происходит следующий диалог: Д -Мужик скучно как
то давай я у тебя в рот возьму М -Ну давай проходит полчаса Д -Мужик
всеравно скучно давай трахнемся М -Ну давай чтоли проходит час Д
-Мужчина а у вас сигаретки не будет Мужык дает сигарету и прикурить
(В свете зажигалки) М - Вазген???
Д - Папа???
М - ВАЗГЕН???
Д - Папа???
М - ВАЗГЕН ты КУРИШЬ?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!"
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280
ManA108 6 минут назад
Две сестры :Оля и Юля Бородач
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16k
sssss3 19 минут назад
Клиенты кинутые деньги назад хотят или всё же что-б Юля и Оля отработали аванс????
Нипанятна......
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83k
grigori80 41 минуту назад
Мечты сбываются...
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78
Raingold Fischer 55 минут назад
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13k
Алекс Час назад
У них появился шанс воплотить фантазии
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414
Сервис Приемка Час назад
а может и не изображали...
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6k
SuperTroll Час назад
Гордые, сильные, альфа джигиты притворяются обычными сосалками-шалашовками???)))
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280
ManA108 SuperTroll 5 минут назад
Поворот не туда
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10k
Star Link Час назад
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8k
Ivan Час назад
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9k
Кенвуд Час назад
Расчет был, что никто не обратится из-за весьма щекотливых обстоятельств?
Но, похоже, обманутыми клиентами оказались сами следователи
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280
Александр 2 часа назад
Интересно,как зовут этих барышень?
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37k
jonnyD 2 часа назад
Не ... ну что за схема ... пидзеть писклявым голосом , прикидываться шлюхами ...и всего 6 лохов . А вот если бы они там в своей Осетии притворялись овцами ... от клиентов бы отбоя не было .
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280
ManA108 jonnyD 4 минуты назад
Это пять!Блеять писклявым голосом бе-е-е
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Что за очередной бред написала автор поста,Редька выдыхай уже и перестань принимать наркотики
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13k
Роман 2 часа назад
Не, оплата только после подписания акта выполненных работ
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2k
Алексей 2 часа назад
Какая-то сложная и палевная схема для такого мизерного выхлопа.
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20k
kamanch 2 часа назад
мммм... какие интересные погоняйла у них на зоне будут. Да и жизнь веселая
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2k
Александр 2 часа назад
Когда кто-то изображает из себя бабочку, я вспоминаю ЕГО
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4k
Том Сойер 2 часа назад

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