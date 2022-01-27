В Осетии задержали мошенников, которые изображали из себя «ночных бабочек»

Двое братьев наладили неплохой бизнес по отъему денег у горячих джигитов.
Два парня, им 23 и 26 лет соответственно. Младший «юноша» изображал девушку Олю:
Этот был Юлей. А иногда - представлялся администратором «девочек»:
Оба живут в Северной Осетии и до недавнего времени занимались, по их же словам «мошенннством». Наловчились говорить тонкими, писклявыми голосами и отыгрывали роль путан: давали объявления в сети, принимали заявки, щебетали с похотливыми клиентами и договаривались о встрече.
Потом по классике - говорили, что встреча, конечно, будет. Но для этого нужно внести предоплату в 50% на карту, потом пропадали. Следствие выяснило, что так они обманули, как минимум, шестерых. Но на деле таких может быть гораздо больше. Сами мошенники пока не признаются, ну а горячие джигиты не торопятся бежать в полицию и писать заявление о том, что их кинули «девочки».
Вдруг выяснится, что они отлично понимали, что с ними разговаривают вовсе не девушки. Поэтому и хотели к ним приехать.
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Заходит девочка(Д) ночью в свой подъезд а там света нет, заходит в лифт
там тоже самое тут в лифт заходит мужик и они едут в полной темноте.
Вдруг лифт застряет и происходит следующий диалог: Д -Мужик скучно как
то давай я у тебя в рот возьму М -Ну давай проходит полчаса Д -Мужик
всеравно скучно давай трахнемся М -Ну давай чтоли проходит час Д
-Мужчина а у вас сигаретки не будет Мужык дает сигарету и прикурить
(В свете зажигалки) М - Вазген???
Д - Папа???
М - ВАЗГЕН???
Д - Папа???
М - ВАЗГЕН ты КУРИШЬ?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!"
Нипанятна......