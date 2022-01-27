В Осетии задержали мошенников, которые изображали из себя «ночных бабочек»

Оба живут в Северной Осетии и до недавнего времени занимались, по их же словам «мошенннством». Наловчились говорить тонкими, писклявыми голосами и отыгрывали роль путан: давали объявления в сети, принимали заявки, щебетали с похотливыми клиентами и договаривались о встрече.

Потом по классике - говорили, что встреча, конечно, будет. Но для этого нужно внести предоплату в 50% на карту, потом пропадали. Следствие выяснило, что так они обманули, как минимум, шестерых. Но на деле таких может быть гораздо больше. Сами мошенники пока не признаются, ну а горячие джигиты не торопятся бежать в полицию и писать заявление о том, что их кинули «девочки».

Вдруг выяснится, что они отлично понимали, что с ними разговаривают вовсе не девушки. Поэтому и хотели к ним приехать.