Редактор украинского телеканала заявила, что ненавидит украинский флаг и язык

Полина Шишкина сидела с друзьями и разоткровенничалась. Она заявила, что ненавидит украинский язык, да и флаг можно было сделать другой. На видео Полину снял её собеседник и выложил ролик в сеть. Уже по традиции, последовали извинения.
Администратор и редактор государственного украинского канала «Рада» Полина Шишкина во время посиделок с друзьями заявила, что ненавидит украинский язык. Флаг тоже не угодил даме.
“Такой себе, могли и другой дизайн сделать”, — сказала она на видео.
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Ролик просочился в сеть. Скорее всего его слил сам автор, который снимал на видео Полину в непринуждённой обстановке.
За такое высказывание Шишкину уволили и заставили записать извинения, сообщает Life.
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Извинялась дама уже на украинском языке.
"Вчера я имела неосторожность плохо высказаться об украинском языке и украинском флаге. Считаю, что это было неверно. Особенно, будучи дочерью участника АТО, я, как минимум, не имела на это право. Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять её, особенно учитывая нашу политическую ситуацию", — высказалась она.
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Прапор - не флаг, прапор - призвание и состояние души.
Хотя ,работая на ТВ,всегда нужно думать,что говоришь,даже в кругу знакомых.
После такого,дорога тебе на "голубые экраны",да и по общественной линии закрыта надолго,а возможно и навсегда.
Стукачок - однако.
Никакой веры их словам нет.
а з друзями))
Или журналистка чего-то опасается?