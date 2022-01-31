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Редактор украинского телеканала заявила, что ненавидит украинский флаг и язык

Редактор украинского телеканала заявила, что ненавидит украинский флаг и язык (1 фото + 2 видео)

Автор:
31 января 2022 07:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Девушка   Украина   ведущая   журналистка   заявление   интересное   политика   фото   
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Полина Шишкина сидела с друзьями и разоткровенничалась. Она заявила, что ненавидит украинский язык, да и флаг можно было сделать другой. На видео Полину снял её собеседник и выложил ролик в сеть. Уже по традиции, последовали извинения.

Администратор и редактор государственного украинского канала «Рада» Полина Шишкина во время посиделок с друзьями заявила, что ненавидит украинский язык. Флаг тоже не угодил даме.

“Такой себе, могли и другой дизайн сделать”, — сказала она на видео.

Ролик просочился в сеть. Скорее всего его слил сам автор, который снимал на видео Полину в непринуждённой обстановке.

За такое высказывание Шишкину уволили и заставили записать извинения, сообщает Life.

Извинялась дама уже на украинском языке.

"Вчера я имела неосторожность плохо высказаться об украинском языке и украинском флаге. Считаю, что это было неверно. Особенно, будучи дочерью участника АТО, я, как минимум, не имела на это право. Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять её, особенно учитывая нашу политическую ситуацию", — высказалась она.


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Метки: Девушка   Украина   ведущая   журналистка   заявление   интересное   политика   фото   
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27  комментариев
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Broscan 2 часа назад
Ну что тут скажешь,с такими друзьями(или собутыльниками) и врагов не надо
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68k
parallax 5 минут назад
Вот потому там нацики и бесчинствуют, что все боятся сказать правду. На сто пудов уверен, что телячья мова стоит у половины украинцев в горле колом, как и выкрутасы рулящих там рагулей.
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2k
Frank Borman 7 минут назад
Еще легко отделалась. В 3м Рейхе ее бы посадили в концлагерь, ну а бандеровцы помягче будут своих учителей нацистов.
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29k
Fat Lynx 10 минут назад
Беги, Полина, БЕГИ!
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11k
K7OO 11 минут назад
Как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Как только ослабят удавку, расплывется вся эта идиотская украинизация, как говно на дождике. Ну не нужна она нормальным образованным людям.
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3k
Григорий Бабкин 18 минут назад
Живя в свинарнике, пора бы уже и привыкнуть. Все они ненавидят хохлов, под которых прогнулись. Это обиды петуха в зоне. Жопу подставляешь и яро ненавидишь всех, кто этого не сделал. Тупо не понимая причины. Так же и с хомячками в России. Они не могут понять, что кому-то предать неприемлемо, даже за кусок обосранного гамбургера, который они с вожделением боготворят.
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12k
Artem Полчаса назад
Как они все-таки так быстро новый язык выучили? Большинство же его не понимало нифига еще лет пять назад.
Прапор - не флаг, прапор - призвание и состояние души.
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1k
Сергей Ковалев 41 минуту назад
Ничего преступного в ее словах нет. Высказала свое личное мнение,не более.
Хотя ,работая на ТВ,всегда нужно думать,что говоришь,даже в кругу знакомых.
После такого,дорога тебе на "голубые экраны",да и по общественной линии закрыта надолго,а возможно и навсегда.
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3k
leto2016 44 минуты назад
Мудак с камерой.
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200
Игорь Кузьмин 45 минут назад
С такими друзьями и враги не нужны!

Стукачок - однако.
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4k
Outcast 46 минут назад
Смешно что ради того что бы выслужится перед западным хозяином олигархат и его холопы помимо развязывания гражданской войны в стране готовы еще и заставлять разговаривать людей на нелепом искусственном языке. Который вообще не является родным в ней не для кого кроме пары регионов для которых роднее скорее польский.
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11k
котегRUS 46 минут назад
Истинная манера хохлов - умение виртуозно переобуваться в прыжке..
Никакой веры их словам нет.
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3k
Вадим Игнатьев 52 минуты назад
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255
Сергей Сергей 55 минут назад
Маєш гарних друзів дівко. А если следовать "Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты" ...
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35k
Антон 55 минут назад
Три хохлы, это партизанская отряд с предателем. Нормальный человек на птичьем говорить не будет.
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9k
Клёст 55 минут назад
)А всё потому что сидела не с друзьями,
а з друзями))
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91
Nаnе First NameLаst 57 минут назад
Наощупь должна быть мягкая. А что она ртом звуки произносит - так рот можно быстро чем занять.
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1k
Сережа. 58 минут назад
...,а не а коленях постоять? ...а на сайт "ж.е.п.п.а.творец" куда записывают "экстремистов" против суверенной кокляндрии? Не... ещё и дочка карателя, вдвойне каяться, натянуть вышиванка и выложить тризуб! Вступить в команду копателей чОргохо моря!
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5k
Интерактивный Конвертер Час назад
Красивая. Я бы ей предоставил "политическое убежище".
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5k
Алекс Крайчек Час назад
Гаага уже заинтересовалась вопиющим случаем преследования журналиста за "свободу слова"? В ЕСПЧ уже направлен иск к Украинскому государству?
Или журналистка чего-то опасается?
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19k
Егор Час назад
Так себе новость, расходимся.
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