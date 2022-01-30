Разбил фашистов под Сталинградом. Какой подвиг в 1942 году совершил первый генерал, получивший орден Суворова?

Сталинградская битва - одно из крупнейших сражений в истории человечества. Более 2 миллионов человек сошлись в решающем сражении Великой Отечественной. Любопытно, но огромное значение для победы наших войск имел один 240-километровый рейд в декабре 1942 года. Танковый корпус под командованием генерала Василия Баданова обломал спасительную соломинку окруженных войск Паулюса. Кем был этот смелый командующий и какой подвиг совершили его бойцы?
Учитель и царский офицер.
Ранняя биография Василия Михайловича Баданова далеко не военный блокбастер. Скорее обычная карьера красного офицера тех лет. Родился будущий герой Сталинградской битвы в 1895 году. В 20 лет Баданов ушел на фронт Первой Мировой. А вернулся почти царским орденоносцем с большим опытом за плечами.
Поручик Баданов командовал взводом, ротой и за храбрость даже был представлен к ордену Святого Станислава с мечами. Но из-за начавшейся революции награду получить не успел. Молодой офицер в 1917 году вернулся в родное Поволжье. Сначала Баданов учительствовал - эту профессию он освоил еще до войны.
Но обостренное чувство справедливости привело Василия Михайловича в ряды Красной Армии. Баданов сражался против войск Колчака, громил белогвардейцев в Белоруссии. После победы в Гражданской войне Баданов остался на военной службе командиром-военкомом.
К изучению танкового дела Баданов приступил в 36 лет. В 1934 году он окончил курсы при Военной академии механизации и моторизации. А перед самым началом войны получил в свое командование танковую дивизию. Звездным часом Василия Михайловича стала Сталинградская битва.
Танки против воздушного моста.
В конце 1942-го положение на Сталинградском фронте было по-прежнему напряженным. Как известно, тогда 330-тысячная группировка немцев попала в окружение. Однако на спасение окруженной армии Паулюса вовсю рвались войска фельдмаршала Манштейна, с которыми РККА ввязалась в тяжелые бои.
За снабжение окруженного Паулюса взялся лично Герман Геринг. "Хейнкели" и "Юнкерсы" взлетали с аэродрома Тацинская на ростовской земле, регулярно пополняя 6-ю армию провизией и боеприпасами. Ставка разработала план рейда глубоко в тыл врага, чтобы оборвать линию снабжения войск Паулюса. Так в жизни Василия Баданова настало время для подвига.
Его 24-й танковый корпус насчитывал чуть больше 10 тысяч человек, 91 танк (в основном "тридцатьчетверки" и легкие Т-70), зенитный полк и артиллерийский дивизион. А задача командования была более чем амбициозная: прорваться к станице Тацинской и оттянуть на себя войска Манштейна.
Брешь в фашистских рядах была найдена быстро. 19 декабря 1942 года удар танкового корпуса буквально обратил в бегство части итальянской армии. Союзники Гитлера оставляли позиции, бросали технику и даже срывали знаки отличия в надежде скрыться в степях.
Прошли 240 километров за 5 дней.
Корпус развил потрясающую скорость продвижения: за 5 дней "бадановцы" преодолели около 240 километров. Сыграл не только фактор неожиданности, но и хитрость комкора. Баданов приказал своим танкистам передвигаться ночью с выключенными фарами. Машины было непросто обнаружить, хоть и танкистам пришлось померзнуть.
По мере удаления от линии фронта у корпуса начались трудности. Перед самой станицей Тацинской в баках было уже меньше половины топлива. "Таяла" и численность корпуса: Баданову приходилось оставлять хотя бы небольшие группы в освобожденных населенных пунктах. И главное: 23 декабря Манштейн посылает две танковые дивизии в погоне за корпусом Баданова.
Уже на подступах к Тацинской немцы оказывали серьезное сопротивление бадановцам. Генерал решил без отдыха в ночь на 24 декабря двинуть прямиком к фашистскому аэродрому. В густом утреннем тумане корпус начал штурм станицы. Меткий залп "Катюш" уничтожил немецкий коммуникационный узел, оставив фашистов без связи.
На аэродроме началась паника. Пилоты успели услышать судорожный приказ: "Взлетать в направлении Новороссийска!". Однако сделать это с советскими танками на взлетной полосе было не так просто. Танкисты 24-го корпуса буквально шли на таран взлетающих самолетов с крестами на фюзеляже.
"Настоящая преисподняя".
Немец Курт Шрайт в газете Die deutsche Soldatenzeitung вспоминал тот ад, творившийся в Тацинской: «Вот уже в воздухе сталкиваются "Юнкерс" и "Хейнкель" и разлетаются на мелкие куски вместе со своими пассажирами. Рев танков и авиамоторов смешивается со взрывами, орудийным огнем и пулеметными очередями в чудовищную симфонию. Все это создает полную картину настоящей преисподней»
Не менее впечатляюще выглядит и результаты боя в Тацинской. По немецким данным, люфтваффе потеряли 72 самолета. Были полностью уничтожены охрана и обслуживающий персонал аэродрома. Еще больше составили потери неотремонтированных самолетов, служивших запчастями для других машин.
Но командование приказало не только освободить, но и как можно дольше удерживать Тацинскую. Уже 24 декабря подразделения 6-й танковой дивизии вермахта подошли к станице. Подмога от генерала Ватутина встретила ожесточенное сопротивление немцев и не смогла прийти на помощь корпусу Баданова.
Осложняла ситуацию и катастрофическая нехватка топлива. Выйти из тупика помог инженерный гений подполковника Владимира Орлова. Баки советских машин он наполнил смесью из 1/4 немецкого бензина и 3/4 авиамасла. Благо "сырья" на аэродроме от немцев осталось немало.
Вернулся лишь каждый десятый.
Не менее героической частью Тацинского рейда было и возвращение бадановцев к своим. Силы были заметно неравны: на каждую советскую машину приходилось по 4 немецких танка. В среднем боекомплект "тридцатьчетврок" насчитывал 10 снарядов - ничтожно мало для прорыва.
Не дожидаясь ответа командования, ночью 28 декабря Василий Михайлович принял решение прорываться из Тацинской. Пробивался командир вместе со своими бойцами, отказавшись эвакуироваться на самолете. Из 10 тысяч к своим смогли вернуться чуть более 900 человек.
При этом потери фашистов были куда больше. В результате рейда 11 тысяч человек уничтожено, более 4 тысяч взято в плен. Подбито и уничтожено 84 танков и более 100 орудий. Но стратегическое значение рейда было куда важнее.
Ценой больших потерь Василию Баданову удалось выполнить задачу. Был сорван воздушный мост снабжения окруженной армии Паулюса, что во многом предопределило исход Сталинградской битвы. Командование быстро признало заслуги бадановцев: еще 26 декабря танковый корпус стал гвардейским.
Первый советский "суворовец".
После героического рейда остатки корпуса были переформированы во 2-й гвардейский танковый корпус, получивший наименование Тацинского. Василий Михайлович Баданов первым среди всех советских военачальников получил новоиспеченный полководческий орден Суворова.
Дальнейший путь генерала был не столь долгим. Василий Баданов принимал участие в Орловской операции и битве за Днепр. В боях за Западную Украину в 1944 году был тяжело ранен и больше на фронт не вернулся. После войны продолжил службу и в звании генерал-лейтенанта в 1953 году был уволен в запас.
Василий Михайлович не раз приезжал в Тацинскую и каждый раз не мог сдержать слез. Вспоминал раненых ребят, которых не удалось вывезти, и гарнизон прикрытия, который остался биться насмерть с разъяренными фашистами.
Генерала не стало в 1971 году, но своим подвигом и подвигом бойцов 24-го танкового корпуса он воистину обессмертил свое имя в веках. Танки, уходящие в небо - именно так выглядит памятник, посвященный уникальному героическому Тацинскому рейду 1942 года.
Источник:
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Вечная память.