Разбил фашистов под Сталинградом. Какой подвиг в 1942 году совершил первый генерал, получивший орден Суворова?

Но обостренное чувство справедливости привело Василия Михайловича в ряды Красной Армии. Баданов сражался против войск Колчака, громил белогвардейцев в Белоруссии. После победы в Гражданской войне Баданов остался на военной службе командиром-военкомом.

К изучению танкового дела Баданов приступил в 36 лет. В 1934 году он окончил курсы при Военной академии механизации и моторизации. А перед самым началом войны получил в свое командование танковую дивизию. Звездным часом Василия Михайловича стала Сталинградская битва.

Танки против воздушного моста.

В конце 1942-го положение на Сталинградском фронте было по-прежнему напряженным. Как известно, тогда 330-тысячная группировка немцев попала в окружение. Однако на спасение окруженной армии Паулюса вовсю рвались войска фельдмаршала Манштейна, с которыми РККА ввязалась в тяжелые бои.



За снабжение окруженного Паулюса взялся лично Герман Геринг. "Хейнкели" и "Юнкерсы" взлетали с аэродрома Тацинская на ростовской земле, регулярно пополняя 6-ю армию провизией и боеприпасами. Ставка разработала план рейда глубоко в тыл врага, чтобы оборвать линию снабжения войск Паулюса. Так в жизни Василия Баданова настало время для подвига.