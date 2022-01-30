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Армия России

Армия России (1 видео)

Автор:
30 января 2022 18:33
Сообщество : Военное
Метки: Россия Уважение   армия   флот   
802
1

Приятно наблюдать фактические силу, слаженность и эффективность важнейших союзников России - Армии и Флота.

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Метки: Россия Уважение   армия   флот   
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23  комментария
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1k
Елизавета 3 часа назад
Прекрасно помню те времена, когда активнейшим образом втаптывали советскую, ну а потом уже и российскую армии в грязь. Очень надеюсь на то, что нынешнее состояние Вооружённых Сил никогда уже не скатится до порнушно-чернушно разваливающегося уровня позднего Горбачёва и Ельцина. Армия всегда должна быть мощной и высокопрофессиональной. Для такого Государства как Россия это жизненно важно.
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15k
vikklu 11 минут назад
Я чего-то не понимаю, в заголовке армия России, а на ролике армия путлера. Автор, ты уж определись, ёпта.
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2k
vfrcbvec 52 минуты назад
Ссылка coub.com
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
красивый фильм, оскар 100%
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Сила, слаженность и эффективность армии оцениваются только в реальной войне.
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7k
Максим 2 часа назад
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220
Илья Максим 7 минут назад
У вас же спросили - вы из Хохлобыдлозадрищенска или тривиальный люмпен-маргинальный манкурт-коллаборант, что на подпевке с ними?
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−142
Vaasia V 2 часа назад
Ждем от автора продолжение: Образование России, Наука России, Медицина России, Сортиры России, Воронеж России
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15
sasha 3 часа назад
а с кем воюют то?
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3
Александр Б. sasha 3 часа назад
Не с кем, а за кого. За Россию и её народ. Не с кем-то воюют, а учатся воевать и побеждать. Против извечных недругов и прочей швали, что спит и видит как подчинить, расчленить, оттяпать кусок, да пожирнее. Всё как всегда было, есть и будет.
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