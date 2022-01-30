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Приятно наблюдать фактические силу, слаженность и эффективность важнейших союзников России - Армии и Флота.
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Метки: Россия Уважение армия флот
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