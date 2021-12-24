15 великих фильмов про войну

Режиссёр фильма Григорий Чухрай и сценарист Валентин Ежов прошли войну, поэтому сразу нашли общий язык. Оба хотели сделать рассказ об обыкновенном солдате, который не совершил никакого подвига, но при этом сделал так много, сколько не каждому удаётся. Сценарий бывшие фронтовики писали вместе — делили большие сцены на эпизоды, писали, что кому больше нравится, а потом отдавали друг другу текст на правку.

Чухрай и Ежов получили за картину Ленинскую премию. Сам фильм был удостоен приза жюри на Каннском кинофестивале и собрал целый букет других кинонаград по всему миру.