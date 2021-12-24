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15 великих фильмов про войну

15 великих фильмов про войну (16 фото + 15 видео)

Автор:
24 декабря 2021 21:26
Сообщество : Кино
Метки: Мосфильм   армия   война   кино   солдаты   фильмы   
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Среди советских военных карин много шедевров на все времена, поэтому выбрать из них 15 было довольно сложно.

Сюжетом для сценария послужила реальная история на войне, причём из уважения к её участникам, автор сценария Сулико Жгенти, имеющий боевые награды фронтовик, сохранил подлинные имя и фамилию главного героя картины Георгия Махарашвили, своего сослуживца. Режиссёр Резо Чхеидзе рассказывал, что в письме ему рассказывали случай, как один вор пришёл в милицию и признался в краже, потому что посмотрел "Отец солдата" и поэтому решил жить честно.

Режиссёр фильма Григорий Чухрай и сценарист Валентин Ежов прошли войну, поэтому сразу нашли общий язык. Оба хотели сделать рассказ об обыкновенном солдате, который не совершил никакого подвига, но при этом сделал так много, сколько не каждому удаётся. Сценарий бывшие фронтовики писали вместе — делили большие сцены на эпизоды, писали, что кому больше нравится, а потом отдавали друг другу текст на правку.


Чухрай и Ежов получили за картину Ленинскую премию. Сам фильм был удостоен приза жюри на Каннском кинофестивале и собрал целый букет других кинонаград по всему миру.

Пьеса Виктора Розова, по которой Михаил Калатозов поставил "Летят журавли", была написана в 1943 году, однако было запрещена до середины 1950-х. "Читал, товарищ Розов, вашу пьесу, плакал, но запрещаем", — вспоминал Розов милый его сердцу отзыв цензора. Именно с "Вечно живых" начал свою историю "Современник" в 1956 году.


"Летят журавли" вышли в прокат в 1957-м, встретили неоднозначную реакцию зрителей и заняли лишь 10-е место по количеству посмотревших картину зрителей. На создателей посыпались упрёки в попытке оправдать измену, их осуждали за мелочность сюжета, Хрущёв назвал главную героиню девушкой лёгкого поведения. Однако критики в один голос восхищались работой оператора Сергея Урусевского, говоря, что такого в советском кино ещё не было. В 1958 году "Летят журавли" завоевали главный приз в Каннах.

Молодой новоиспеченный лейтенант Шура Ивлев (Александр Демьяненко) прибывает на фронт в День Победы по европейскому времени, 8 мая 1945 года. Рвущемуся в бой лейтенанту доверяют плёвое на первый взгляд задание - отвезти беременную немку в госпиталь. Компанию Ивлеву составят жизнерадостный водитель Руковицын и контуженый солдат, у которого война отняла семью. Это путешествие в госпиталь заставит Ивлева пережить такое, что он навсегда простится с мальчишескими представлениями о войне.

Фильм знаменитого дуэта Александра Алова и Владимира Наумова получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

Фильм снят по повести Владимира Богомолова "Иван", написанной в 1957 году. Главную роль мальчика Ивана, потерявшего на войне родителей, играет Николай Бурляев. "Иваново детство" - первый полнометражный фильм Андрея Тарковского, картина, принёсшая ему славу и признание. Однако режиссёр спустя 11 лет после выхода картины вспоминал о своём дебюте не очень лестно:


Во-первых, там очень плохо играет мальчик. Очень плохо. Во-вторых, она претенциозна — в том смысле, как если бы пианист играл, нажав правую педаль и не отпуская ноги: всё педалировано, всё акцентировано чересчур, всё чересчур выразительно. Так сказать, сразу все тридцать два зуба актёр показывает — я имею в виду автора, самого себя. Всё сделано чересчур, без чувства меры… Но она, эта картина, мне дорога как первая моя самостоятельная работа.


Экранизация романа Константина Симонова "Живые и мёртвые", а именно первой его части.

Во время южного отпуска журналиста Ивана Синцова (Кирилл Лавров) застаёт известие о вероломном нападении нацистской Германии. Будучи фронтовым корреспондентом, он становится свидетелем тяжёлых событий первых месяцев войны. Анатолий Папанов в роли генерала Серпилина.

В фильме Столпера "Возмездие" (1967), экранизации второй книги "Живых и мёртвых", снова снялись Лавров и Папанов.

Фильм Владимира Мотыля ("Белое солнце пустыни") по сценарию Булата Окуджавы с Олегом Далем и Галиной Фигловской в главных ролях. Роль связистки Женечки Земляникиной - самая яркая в карьере Фигловской. Выпускница Щуки, она работала в конструкторском бюро, когда Мотыль сам отыскал её и пригасил на пробы. После фильма Фигловскую позвал в БДТ сам Товстоногов, но в театре, напичканном великими артистами, она не выдержала конкуренции. Карьера в кино у Галины Фигловской, тоже, к сожалению, не сложилась.

Этот фильм режиссёра Виктора Трегубовича практически военная хроника. Правдивая, простая и понятная, без лишнего пафоса история о жизни и становлении командира самоходной артиллерийской установки (САУ) Малешкина, которого прекрасно сыграл Михаил Кононов.

Фильм Марлена Хуциева по рассказу Григория Бакланова "Почём фунт лиха". События фильма разворачиваются в первые послевоенные дни в одной из немецких деревень, где останавливается группа советских солдат. Эти несколько дней станут решающими в судьбе богатого крестьянина Рашке. Пётр Тодоровский, сыгравший в картине одну из главных ролей, снимался в своей военной форме.

Экранизация повести Бориса Васильева Станиславом Ростоцким стала лидером советского проката в 1972 году и была номинирована на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

К 30-летнию с момента окончания Великой Отечественной войны советское руководство приняло решение снять патриотическое кино. Это ответственное дело поручили Сергею Бондарчуку, который имел большой опыт съемки батальных сцен. В качестве литературной основы для написания сценария в Министерстве обороны СССР режиссеру посоветовали использовать книгу маршала Андрея Гречко "Битва за Кавказ". Но Сергей Федорович с таким предложением не согласился, и заявил, что-либо будет снимать по роману Михаила Шолохова "Они сражались за Родину", либо не будет снимать вообще. Чиновники согласились с его мнением, хотя роман на тот момент еще не был дописан.

Каждый год накануне 9 мая ВЦИОМ задаёт россиянам вопрос: "Какой у вас любимый фильм о Великой Отечественной войне?". И каждый год большинство россиян называют картину Леонида Быкова "В бой идут одни «старики»". 2021 год не стал исключением.

Экранизировать одну из военных повестей Константина Симонова режиссер Алексей Герман задумал в начале 1970-х годов. Однако руководство "Ленфильма", где Герман работал, отнеслось к идее настороженно. У режиссера была слава неблагонадежного – его предыдущую ленту, "Операция "С Новым годом!", впоследствии более известную как "Проверка на дорогах", положили на полку «за искажение героической правды о войне». Но неожиданно Германа поддержал автор сценария Константин Симонов. Он и пробил в верхах разрешение на съёмку.

По сюжету журналист приезжает с фронта в отпуск и погружается в мирную жизнь. В главных ролях Юрий Никулин и Людмила Гурченко. В "20 дней без войны" одну из своих лучших киноролей (и одну из самых коротких) сыграл Алексей Петренко.

Фильм Элема Климова "Иди и смотри" о раннем взрослении подростка Флёры (Алексей Кравченко), ставшего свидетелем нацистской карательной операции в Белоруссии в 1943 году. Картина была названа читателями журнала "Советский экран" лучшим фильмом 1986 года.


Во время написания сценария под названием "Убей Гитлера" Элем Климов сказал своему соавтору белорусскому писателю Алесю Адамовичу, что фильм получится слишком жёстким и его, вероятно, никто не будет смотреть. Адамович на это ответил:

Пусть не смотрят. Мы должны это оставить после себя. Как свидетельство войны, как мольбу о мире.

Эта картина Ларисы Шепитько, супруги Элема Климова, поставлена по повести Василя Быкова "Сотников". Фильм получил главный приз на Берлинском кинофестивале в 1977 году.

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Метки: Мосфильм   армия   война   кино   солдаты   фильмы   
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Сергей Сергеев Час назад
"Хроника пикирующего бомбардировщика", "Торпедоносцы", "Горячий снег" "Командир счастливой Щуки"
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907
Старичок 9 минут назад
"аты-баты, шли солдаты..." последняя режиссёрская работа Леонида Быкова.
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900
Сергей Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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127k
Leff 48 минут назад
"Щит и меч" , "Два бойца", " Звезда (1949г). "В августе 44го", "Проверка на дорогах" , "Семнадцать мгновений весны" ,эпопея "Освобождение"
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15k
Дядюшка Ау 52 минуты назад
"Батальоны просят огня", "Освобождение", "Семнадцать мгновений весны"
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14k
Nikita 55 минут назад
"В бой идут одни "старики"
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14k
Nikita 57 минут назад
Солдатик
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Спасибо. Только настоящие русские (я не о национальности), пережившие Великую Отечественную войну, может создавать такие фильмы, ...и понимать их.
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60k
Андрей Час назад
А "Судьба человека"?
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