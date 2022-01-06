FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5015 постов • 1229 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Почему цыгане не служат в армии России

Почему цыгане не служат в армии России (4 фото)

Автор:
06 января 2022 12:00
Сообщество : Истории
Метки: армия   интересное   росия   факты   фото   цыгане   
2721
4

Нет, дело не в том, что цыгане не хотят воевать. Наоборот, во время боевых конфликтов они ни раз выступали на стороне нашей страны (а иногда и против). Во времена правления царей в таборы приходили люди и требовали, чтобы цыгане вмешались в конфликт. Цыгане пытались протестовать и поднимали бунты, но их быстро подавляли. Цыган трусами назвать нельзя, но сейчас, когда этот народ имеет гражданство России, мужчины имеют воинскую обязанность.

Почему же их не видно в армии? По закону, цыгане являются гражданами Российской Федерации, и с возраста от 18 до 27 лет, обязательно будут призваны на военную службу. Вот только в армии их почти не видно. А знаете почему?

×
×

Первая причина, почему цыган нет в армии - у большинства нет гражданства РФ. Элементарно, у многих мужчин нет даже паспортов. Вольный народ редко связывает себя какими-то юридическими обязательствами.

Ещё одна причина - много детей. Даже если у мужчины есть паспорт и с 18 лет он становится военно обязанным, то к тому времени у него уже несколько детей. По законодательству, на военную службу его призвать нельзя. Более того, некоторые к 27 становятся уже дедушками. Браки у цыган разрешены чуть ли не с детства.

Ещё одна неочевидная причина - дедовщина. Цыгане опасаются агрессии на фоне национальной принадлежности и изо всех сил пытаются избегать службы в армии. Цыгане с детства живут в тесном обществе своих родственников и редко общаются с другими людьми.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: армия   интересное   росия   факты   фото   цыгане   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
49
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Чучело Мяучело Час назад
Помню был у бабули в деревне на каникулах - табор нахлынул, ходили чет просили. Как результат - протерялись одна курица и одно ведро эмалированное
Смысл: да не способны они ни на что, кроме как мутить. В топку их, а не в армию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иван 7 минут назад
Зато голосуют за кого надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
юра антонов 7 минут назад
да сформировать для них кавалерийский полк))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Autumn2015 21 минуту назад
У нас в Беларуси цыган дофига, и в нашем городе тоже. Так полное школьное образование получают только дети барона, остальные детям 2-3 класса, читать-писать и деньги считать, этого достаточно. Девочек сразу замуж, совсем сами мелкие, а уже с детьми. Что у них мужики делают -вообще непонятно, видимо трафик организуют, разьезжают на дорогих машинах, тетки воруют по магазинам и рынку , гадают, наркоту в розницу продают. Государство их не трогает ни каким образом, менты их не видят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
914
LisA Полчаса назад
потому что там уже есть прапорщики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шпиц Полчаса назад
Где Томми?
Где труба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−161
Lux Indique Полчаса назад
потому что не дураки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
куджо Полчаса назад
в далеком детстве, соседские цыганские дети игравшие недалеко от нас, с не цыганами они не играли никогда, поссорились, ну ч там 5-7 лет, при этом они что то мастерили топором, ну дак вот один другого тюкнул, пробил там что то, ор кровь, пришла мать, так они от нее сиганули только в путь, и ни ч никакой скорой, на завтра ходил забинтованый...
Нас они не трогали, и не задирались, пугали только, выкатишь велосипед-а они кричат Ой щас отберем. и мы такие рэаааз домой сворачивали... Ну а они хохотать
Потом куда то это чудо укатило....со всеми пожитками и телегами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Тимоша Полчаса назад
В далёком 86-м на призывной комиссии передо мной парнишка цыган был, окулист долго понять не мог, почему он буквы не прочитывает с таблицы. Как оказалось парнишка не грамотный, всю жизнь работает конюхом на хуторе. Проверили по кружочкам - зрение 100 %. Взяли на флот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex 37 минут назад
Потому, что они украдут все золото из ракет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nico 44 минуты назад
Еще должно быть хотя бы среднее образование, нет смысла брать того, кто читать не умеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191
Аккаунт удален 49 минут назад
1. Элементарно, у многих мужчин нет даже паспортов.
>>> какого черта они делают в нашей стране? построить плот и в тихий океан отправить, пускай плавут на свою родину
2. Более того, некоторые к 27 становятся уже дедушками
>>> пересажать всех за педофилию, или у нас с малолетками можно? или можно, но только не русским? что у нас закон гласит, поведайте.
3. Цыгане опасаются агрессии на фоне национальной принадлежности и изо всех сил пытаются избегать службы в армии.
>>> ну, дык они сами виноваты, что воруют, наепывают, наркоту сбывают.... чего они еще хотят после всего этого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
725
Максим Максимов 51 минуту назад
не берут служить просто потому, что они там доразворуют всё, что не разворовали прапора. Да и прапорам конкуренты не нужны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Alexbux1 Час назад
Ну вы поняли ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Vodjanoj Час назад
Первая причина, почему цыган нет в армии - у большинства нет гражданства РФ. Элементарно, у многих мужчин нет даже паспортов.
В РБ так же.Зато какие они "граждане" в поликлинике,требуют внимания и ухода,да и без очереди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис Ануфриев Час назад
Томми не одобряет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ма-С Час назад
государство это огромный организм, живой сложный организм. И как в любом живом организме заводятся паразиты. В организме государство (кстати не важно какое) заводятся паразиты "цыгане".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar Час назад
Знаю одного цыгана, служил срочку в РА, сейчас живут семьёй в Ставропольском крае, он механизатор в местном хозяйстве жена работает там же, дети учатся в школе с другими детьми, ну вот бывает что из них нормальные люди получаются, единственное что в разговорах с ним заметил, он не очень желает афишировать свои цыганские корни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
7guest Час назад
Служил со мной в полку один цыган (80-е годы), ну как служил - он в музвзводе на какой-то дудке играл. А служба в музвзводе была лафа - ни в наряды, не в караул, а только по паре репетиций в день, а всё остальное время они по части шарахались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Час назад
"Дикий народ", как говорил один персонаж....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
K7OO Час назад
Цыгане всякие были...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 19 комментариев
Показать ещё
Экстремальный квест или дорога на выживание Экстремальный квест или дорога на выживание Дублеры актеров, которых вы даже и не заметили Дублеры актеров, которых вы даже и не заметили Ученые рассказали о целебных свойствах музыки для мозга Ученые рассказали о целебных свойствах музыки для мозга Фото детей, вошедшие в историю Фото детей, вошедшие в историю 30 любопытных фактов из разных сфер жизни 30 любопытных фактов из разных сфер жизни Древние памятники и предметы с непривычного ракурса Древние памятники и предметы с непривычного ракурса
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20992



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
13
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Последние новости из Казахстана: Правительство ушло в отставку, протестующие захватывают здания местной администрации
1
1050
Последние новости из Казахстана: Правительство ушло в отставку, протестующие...
Набирающие популярность в сообществах
Забытая русская кулага
0
3
Забытая русская кулага
Психолог поделилась, когда безопасно развенчать детям миф про Деда Мороза
0
55
Психолог поделилась, когда безопасно развенчать детям миф про Деда Мороза
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Казахстан#факты#кино#картинки#полиция#фотографии#Россия#сарказм#спасение
#история#смешные#фото#интересное#люди#комментарии#прикольные#страна#Митинги#актеры
#интересно#добрые видео#СССР#животные#подборка#Приколы#прикол#птицы#новый год#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться