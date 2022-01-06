Почему цыгане не служат в армии России

Ещё одна причина - много детей. Даже если у мужчины есть паспорт и с 18 лет он становится военно обязанным, то к тому времени у него уже несколько детей. По законодательству, на военную службу его призвать нельзя. Более того, некоторые к 27 становятся уже дедушками. Браки у цыган разрешены чуть ли не с детства.