Почему цыгане не служат в армии России

Нет, дело не в том, что цыгане не хотят воевать. Наоборот, во время боевых конфликтов они ни раз выступали на стороне нашей страны (а иногда и против). Во времена правления царей в таборы приходили люди и требовали, чтобы цыгане вмешались в конфликт. Цыгане пытались протестовать и поднимали бунты, но их быстро подавляли. Цыган трусами назвать нельзя, но сейчас, когда этот народ имеет гражданство России, мужчины имеют воинскую обязанность.
Почему же их не видно в армии? По закону, цыгане являются гражданами Российской Федерации, и с возраста от 18 до 27 лет, обязательно будут призваны на военную службу. Вот только в армии их почти не видно. А знаете почему?
Первая причина, почему цыган нет в армии - у большинства нет гражданства РФ. Элементарно, у многих мужчин нет даже паспортов. Вольный народ редко связывает себя какими-то юридическими обязательствами.
Ещё одна причина - много детей. Даже если у мужчины есть паспорт и с 18 лет он становится военно обязанным, то к тому времени у него уже несколько детей. По законодательству, на военную службу его призвать нельзя. Более того, некоторые к 27 становятся уже дедушками. Браки у цыган разрешены чуть ли не с детства.
Ещё одна неочевидная причина - дедовщина. Цыгане опасаются агрессии на фоне национальной принадлежности и изо всех сил пытаются избегать службы в армии. Цыгане с детства живут в тесном обществе своих родственников и редко общаются с другими людьми.
Источник:
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Где труба?
Нас они не трогали, и не задирались, пугали только, выкатишь велосипед-а они кричат Ой щас отберем. и мы такие рэаааз домой сворачивали... Ну а они хохотать
Потом куда то это чудо укатило....со всеми пожитками и телегами...
>>> какого черта они делают в нашей стране? построить плот и в тихий океан отправить, пускай плавут на свою родину
2. Более того, некоторые к 27 становятся уже дедушками
>>> пересажать всех за педофилию, или у нас с малолетками можно? или можно, но только не русским? что у нас закон гласит, поведайте.
3. Цыгане опасаются агрессии на фоне национальной принадлежности и изо всех сил пытаются избегать службы в армии.
>>> ну, дык они сами виноваты, что воруют, наепывают, наркоту сбывают.... чего они еще хотят после всего этого?
В РБ так же.Зато какие они "граждане" в поликлинике,требуют внимания и ухода,да и без очереди.