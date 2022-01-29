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Кудри вдоль ушей

Кудри вдоль ушей (30 фото)

Автор:
29 января 2022 22:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приколы   Юмор   интересно   
1114
30
Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.
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Метки: Приколы   Юмор   интересно   
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13  комментариев
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22k
ПаганецЪ 3 часа назад
И шо? И где тут дилемма? Таки же не обязательно есть. Можно же продать!
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7k
Billi_Bons 20 минут назад
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5k
Jekis Час назад
Шма Исраэль, элоим эхад!!!
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375
Arti Час назад
Ссылка m.youtube.com
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375
Arti 2 часа назад
Этот самый чёрный )
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63k
физраствор. 3 часа назад
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1k
Mixan 3 часа назад
Анекдот короткий "Еврей-шахтер .."
Занавес !

Хорошо они поимели от развала СССР .. Теперь на Россию зубы точят

Ссылка youtu.be
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19k
Егор 3 часа назад
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