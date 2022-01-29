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Шторм в Норвежском море

Шторм в Норвежском море (1 фото + 3 видео)

Автор:
29 января 2022 14:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   качка   море   норвежское море   штом   
1472
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А когда на море качка и бушует ураган, устоять на ногах даже самому опытному моряку бывает сложно.

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Метки: видео   качка   море   норвежское море   штом   
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16  комментариев
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13k
Вася 57 минут назад
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3k
Mowgley 19 минут назад
А тюбики на столе у раковины почему-то даже не шевелятся.
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13k
Великий Кормчий Полчаса назад
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3k
Kozlodoev Полчаса назад
Я б им весь корабль заблевал )))
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1k
MrMopnex Полчаса назад
В такие минуты понимаешь, насколько ты бессилен перед стихией воды.
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4k
Петрович 44 минуты назад
Ходил пассажиром на море, не 9 баллов, конечно, но в приличный шторм. Два ощущения:
1. Прикольно и красиво.
2. Постоянная мысль - а что ежели нырнув носом не всплывёт
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1k
Dorell 49 минут назад
Я когда выпью, тоже хожу как на первом видео. Со стороны выглядит не так, наверное, но мне так кажется
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288
Кто-то Там Трям 37 минут назад
Правую ногу заземлить и вертолётов не будет. Было дело лет 35 назад, научили. Чтобы не штормило..
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13k
Вася 56 минут назад
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379
Макс Дорошенко Час назад
А вот я бы хотел испытать эти чувства ... чьёрт побьяри! Но кто же меня туда пустит!? Это надо морскую профессию иметь чтобы шастать по таким меридианам. Эх, а ведь с детства мечтал быть в море. Всё из-за баб ... "оно тебе надо, носишься по миру как окаянный ... иди на работу возле дома ... под присмотром". Эх ...
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288
Кто-то Там rezus_44 Полчаса назад
Почитай "и дольше века длится день". Вещь!!!
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98
Дмитрий Семенов Час назад
Было бы интересно если бы гарантировали что живой приедешь домой.
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