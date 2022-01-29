Шторм в Норвежском море

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А когда на море качка и бушует ураган, устоять на ногах даже самому опытному моряку бывает сложно.
Суровое Норвежское море граничит с Северным Ледовитым океаном, но несмотря на такое соседство, море считается тёплым из-за мощного Северо-Атлантического течения. Так что судоходству практически ничего не мешает в течение всего года.
И это достаточно оживлённая акватория благодаря рыбакам, учёным и туристам-экстремалам.
И это достаточно оживлённая акватория благодаря рыбакам, учёным и туристам-экстремалам.
Но попасть в шторм - удовольствие-то еще, даже опытные моряки не всегда могут устоять на ногах. В такие моменты кажется, что закон земного притяжения просто отсуствует.
А вы хотели бы испытать такую же гамму непередаваемых ощущений?
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Метки: видео качка море норвежское море штом
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