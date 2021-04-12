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Друзья, которые пережили Холокост, встретились через 76 лет

Друзья, которые пережили Холокост, встретились через 76 лет (5 фото)

Автор:
12 апреля 2021 19:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: евреи   история   люди   нацизм   новости   освенцим   холокост   
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5
История о чудом выживших детях: Анри Вульфу было всего лишь три года, когда его арестовали гестаповцы, а за несколько недель до этого были арестованы его родители и сестра.
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Метки: евреи   история   люди   нацизм   новости   освенцим   холокост   
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vova old 45 минут назад
долгой жизни им ! до 120!
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sumrаknn 2 минуты назад
В чем разница между евреями и народами России. Русские осуждали и осуждают фашизм за уничтожение любых наций (представителей различных этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, евреев, цыган). Евреи осуждают фашизм за уничтожение евреев. Русские победили фашизм и пострадавшим странам выдали компенсацию в виде земель агрессоров и тд. Евреи требуют и получают компенсации для евреев и еще много раз опять для евреев. Русские называли холокостом убийства фашистами любых наций, евреи пиарили холокост только как истребление евреев, и сейчас основная масса людей ошибочно считает что холокост это уничтожение евреев, хотя это всего лишь рядовой частный случай. Вот и эта статейка подливает масла в огонь который не очень хорошо пахнет.
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Albert GER 11 минут назад
Не понятна связь с холокостом.
Это встреча воспитанников детского дома.
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