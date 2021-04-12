Друзья, которые пережили Холокост, встретились через 76 лет

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История о чудом выживших детях: Анри Вульфу было всего лишь три года, когда его арестовали гестаповцы, а за несколько недель до этого были арестованы его родители и сестра.
Они так и не вернулись домой, а малыш Анри был доставлен в пересыльный лагерь в Бельгии (откуда он родом), а оттуда он должен был быть отправлен в Освенцим.
Но бельгийское сопротивление спасло Анри и доставило его в еврейский детский дом Везембик за пределами Брюсселя, где он жил пять лет до того, как семья из США его усыновила.
И вот, не так давно, через 76 лет после войны он воссоединился с другими ребятами из детского дома, которые пережили Холокост. Они встретились в Zoom (нынешние реалии...).
Но бельгийское сопротивление спасло Анри и доставило его в еврейский детский дом Везембик за пределами Брюсселя, где он жил пять лет до того, как семья из США его усыновила.
И вот, не так давно, через 76 лет после войны он воссоединился с другими ребятами из детского дома, которые пережили Холокост. Они встретились в Zoom (нынешние реалии...).
Организовать встречу детей из детского дома Везембик решил голландский студент юридического факультета Райнир Хайнсман, он работает волонтером в одном из бельгийских музеев. Райнир узнал историю еврейских сирот, нашел почти пятьдесят из них и написал книгу "От детского дома до газовой камеры: и как некоторые избежали своей участи".
"Есть разница между действительно старыми выжившими - в возрасте 87 лет и старше, и более молодыми, у которых почти нет воспоминаний о своих семьях. Некоторые из них были достаточно взрослыми, но все равно не могут вспомнить своих родителей. Они просто заблокировали эти воспоминания ради самосохранения. Это защитный механизм", - говорит Райнир Хайнсман.
"Есть разница между действительно старыми выжившими - в возрасте 87 лет и старше, и более молодыми, у которых почти нет воспоминаний о своих семьях. Некоторые из них были достаточно взрослыми, но все равно не могут вспомнить своих родителей. Они просто заблокировали эти воспоминания ради самосохранения. Это защитный механизм", - говорит Райнир Хайнсман.
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Эти выжившие дети в течение многих лет не знали, что произошло с их семьями. Анри о смерти родителей рассказала его приемная мама, когда ему было 12 лет. А один из участников встречи узнал о своем прошлом только 20 лет назад.
Альфред Фридман, участник встречи, наоборот помнил абсолютно все и долгие годы тщетно пытался забыть ужас, через который он прошел в детстве: "Спорт, музыка и танцы были моими любимыми способами подавить воспоминания. Все это до сих пор очень эмоционально, даже после стольких лет".
Альфред Фридман, участник встречи, наоборот помнил абсолютно все и долгие годы тщетно пытался забыть ужас, через который он прошел в детстве: "Спорт, музыка и танцы были моими любимыми способами подавить воспоминания. Все это до сих пор очень эмоционально, даже после стольких лет".
Благодаря книге Хайнсмана многие выжившие дети смогли восстановить хронологию жизни, узнали о своих братьях, сестрах, родителях и других родственниках.
"У них действительно словно две разные личности. Они пытались отгородиться от прошлой жизни, но воссоединение помогло им понять, что они не одиноки" - сказал автор книги.
"У них действительно словно две разные личности. Они пытались отгородиться от прошлой жизни, но воссоединение помогло им понять, что они не одиноки" - сказал автор книги.
Сейчас бывшие воспитанники детского дома Везембик с нетерпением ждут, когда они смогут встретиться лично, регулярно назначая конференции в Zoom и уже меньше говорят о тяжелом прошлом.
Анри Вульф: "Вначале мы много говорили о детском доме. Сейчас мы говорим обо всем остальном: о фильмах, искусстве, наших семьях и внуках. Мы родственные души".
Анри Вульф: "Вначале мы много говорили о детском доме. Сейчас мы говорим обо всем остальном: о фильмах, искусстве, наших семьях и внуках. Мы родственные души".
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Это встреча воспитанников детского дома.