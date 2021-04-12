Друзья, которые пережили Холокост, встретились через 76 лет

Они так и не вернулись домой, а малыш Анри был доставлен в пересыльный лагерь в Бельгии (откуда он родом), а оттуда он должен был быть отправлен в Освенцим.

Но бельгийское сопротивление спасло Анри и доставило его в еврейский детский дом Везембик за пределами Брюсселя, где он жил пять лет до того, как семья из США его усыновила.

И вот, не так давно, через 76 лет после войны он воссоединился с другими ребятами из детского дома, которые пережили Холокост. Они встретились в Zoom (нынешние реалии...).