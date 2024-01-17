Как "грязные деньги" спасли банки в кризис

В ходе расследований по отмыву преступных доходов, крупные мировые банки во всем мире серьёзно зависят от "грязных", но, при этом, ликвидных денег от продажи наркотиков.

Отношения между банками и мафией зародились ещё в 60-е годы прошлого века в США. В те времена группировки имели при себе крупные суммы наличных (не как сегодня, но, тем не менее). В основном это были североамериканские, итальянские и другие крупные преступные группировки, в которых состоял весьма узкий круг криминальных элементов.

Когда границы стали открываться, бизнес стал расширяться и в конце 70-х ОПГ начали использовать банки для перевода счетов и передачи денег по всему миру.