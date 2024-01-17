Как "грязные деньги" спасли банки в кризис

Дисклеймер: наркотические вещества в любой их форме - это плохо. Употребление данных веществ грозит потерей не только здоровья, но близкого окружения, финансов и самой жизни.
По общепризнанным оценкам (с этим согласились, в том числе и эксперты ООН), именно наркоденьги составляют ежегодно рынок объёмом свыше 500 млрд долларов.
Но есть одно "но". Когда грянул финансовый кризис 2008-2009 годов именно в эти "грязные деньги" были вброшены в самые крупные банки мира, чтобы устранить критический дефицит ликвидности. Объём средств, поступивших в банки, составлял примерно 352 млрд долларов и именно их использовали в межбанковских процедурах.
В ходе расследований по отмыву преступных доходов, крупные мировые банки во всем мире серьёзно зависят от "грязных", но, при этом, ликвидных денег от продажи наркотиков.
Отношения между банками и мафией зародились ещё в 60-е годы прошлого века в США. В те времена группировки имели при себе крупные суммы наличных (не как сегодня, но, тем не менее). В основном это были североамериканские, итальянские и другие крупные преступные группировки, в которых состоял весьма узкий круг криминальных элементов.
Когда границы стали открываться, бизнес стал расширяться и в конце 70-х ОПГ начали использовать банки для перевода счетов и передачи денег по всему миру.
В начале 80-х Организация экономического сотрудничества и развития отметила, что через банки прокручивается огромное количество мафиозных счетов. В 1984 году был утверждён единственный институт по борьбе с отмыванием денежных средств - Financial Action Task Force (FATF- группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
Благодаря работе FATF отмывание "грязных" денег через банки сократилось в разы. Не сразу, конечно же, но им это удалось.
Когда в 2002 году началась первая кризисная волна, банковская система вновь оказалось под прицелом криминальных элементов. Из-за плохо развитой юрисдикции многих оффшорных зон отмывание криминальных денег началось снова.
А вот кризис 2008 года ударил по всему трансатлантическому банковскому сектору. Банки не хотели ссуживать друг другу деньги. Тут-то преступные структуры и получили колоссальную финансовую власть из-за своих денег, которые отмыть в предыдущие годы, через банки, не представлялось возможным.
Это был действительно единственный выход для банковского сектора и ликвидность ОПГ дала им доступ в банки.
Есть много примеров. Известный Нью-Йоркский банк Ваковия, к примеру, в течение трёх лет (с 2008 по 2011 годы) провел через себя 480 млн наркодолларов. Примерно то же самое было в ряде других серьёзных банков Северной Америки и Европы.
Беда Ваковии в том, что те, кто были ответственны за доступ в банк "грязных" мексиканских денег от торговли наркотиками, не понесли никакого наказания. Замалчивание подобных фактов говорит о том, что основной инструмент для борьбы с незаконным оборотом наркотических средств (доход от реализации) просто исчезает и всё.
От употребления наркотических веществ в мире ежегодно умирает больше полумиллиона человек. И это не считая бандитских разборок в этом секторе.
Легализация наркотиков, о который нередко говорят по всему миру, подаётся часто исключительно под видом того, что тогда у людей будет свободный выбор, без интереса ко всему "запретному". Но, на самом деле, легализация может привести к ослаблению организованной преступности, а также за ней стоит колоссальная коммерческая заинтересованность - развитие брендов запрещённых сегодня веществ.
Детальнее обо всей истории наркоденег и банков вы можете ознакомиться в интервью Антонио Косты - экс-заместителя Генерального секретаря ООН и исполнительного директора Управления по наркотикам и преступности.
Источник:
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