Они существуют: 15 шерстяных мужчин, которые не стесняются быть всегда в свитере

Мужчинам можно не заходить! А, впрочем, если уж так сильно хочется, то посмотрите на тех, кто живет постоянно в свитере и, судя по всему, не сильно от этого страдает. Или страдает? Есть кто такой же волосатый, расскажите нам, каково оно.