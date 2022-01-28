Они существуют: 15 шерстяных мужчин, которые не стесняются быть всегда в свитере

Мужчинам можно не заходить! А, впрочем, если уж так сильно хочется, то посмотрите на тех, кто живет постоянно в свитере и, судя по всему, не сильно от этого страдает. Или страдает? Есть кто такой же волосатый, расскажите нам, каково оно.
В китайской медицине есть целый раздел, посвященный мужским волосам - там описывается количество волос, их расположение, даже качество и объясняется насколько волосатый мужчина сексуальнее и привлекательнее.
А все потому что гормон роста волос - тестостерон. И чем волосатее мужчина, тем она кажется мужественнее в глазах многих женщин.
А все потому что гормон роста волос - тестостерон. И чем волосатее мужчина, тем она кажется мужественнее в глазах многих женщин.
Также рост волос на груди стимулируют еще одни мужские половые гормоны — андрогены.
Гипертрихоз — это избыточный рост волос на любых участках тела у лиц обоих полов. Избыток волос может наблюдаться как по всему телу, так и на отдельных участках.
Гипертрихоз может быть врожденным или приобретенным.
Однако, не стоит забывать о том, что многие болезни приводят к излишней волосатости.
Возникновение приобретенного гипертрихоза у мужчины наблюдается обычно вследствие употребления некоторых лекарственных средств.
Чрезмерная волосатость (слишком густой покров по всему корпусу, включая спину, шею) может свидетельствовать о такой причине, как гормональная патология.
Врач-психотерапевт, сексолог и кандидат медицинских наук А.М. Полеев утверждает, что в настоящее время существование взаимосвязи между волосатостью человека и его темпераментом полностью доказано наукой.
Так что мужчины с повышенной волосатостью с полным правом могут сказать. что они наиболее темпераментные самцы и привлекательнее для женщин на подсознательном уровне.
Однако помните, что сексуальность и темперамент - разные вещи. Стеснительный мужчина, даже с повышенной волосатостью и низким либидо, может оказаться не таким темпераментным любовником, как ожидает женщина. И наоборот.
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Да, Владимир Ильич, а в чем дело?
Так и запишем: валенок на зиму не выдавать.
Как-то у меня состоялся секс с адыгейкой
Ухоженная, умная, классная женщина
Все красиво, упруго, все приятно наощупь
Мля, если бы было темно - все было бы супер
Но когда я увидел на ее спине, на белоснежной тонкой коже густые тёмные волосики, симметрично сходящиеся по спине к копчику.......
в-общем, все тут же закончилось, так сказать.
Извинился, даму никак не унизив.
Такшта пардон - повышенная волосатость - ЭТО НЕ ДЛЯ ВСЕХ.