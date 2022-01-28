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Они существуют: 15 шерстяных мужчин, которые не стесняются быть всегда в свитере

Они существуют: 15 шерстяных мужчин, которые не стесняются быть всегда в свитере (15 фото)

Автор:
28 января 2022 13:47
Сообщество : Факты
Метки: Тестостерон   волосатость   интересное   мужчины   факты   
2258
15

Мужчинам можно не заходить! А, впрочем, если уж так сильно хочется, то посмотрите на тех, кто живет постоянно в свитере и, судя по всему, не сильно от этого страдает. Или страдает? Есть кто такой же волосатый, расскажите нам, каково оно.

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В китайской медицине есть целый раздел, посвященный мужским волосам - там описывается количество волос, их расположение, даже качество и объясняется насколько волосатый мужчина сексуальнее и привлекательнее.


А все потому что гормон роста волос - тестостерон. И чем волосатее мужчина, тем она кажется мужественнее в глазах многих женщин.

А все потому что гормон роста волос - тестостерон. И чем волосатее мужчина, тем она кажется мужественнее в глазах многих женщин.


Также рост волос на груди стимулируют еще одни мужские половые гормоны — андрогены.


Гипертрихоз — это избыточный рост волос на любых участках тела у лиц обоих полов. Избыток волос может наблюдаться как по всему телу, так и на отдельных участках.


Гипертрихоз может быть врожденным или приобретенным.


Однако, не стоит забывать о том, что многие болезни приводят к излишней волосатости.


Возникновение приобретенного гипертрихоза у мужчины наблюдается обычно вследствие употребления некоторых лекарственных средств.

Чрезмерная волосатость (слишком густой покров по всему корпусу, включая спину, шею) может свидетельствовать о такой причине, как гормональная патология.

Врач-психотерапевт, сексолог и кандидат медицинских наук А.М. Полеев утверждает, что в настоящее время существование взаимосвязи между волосатостью человека и его темпераментом полностью доказано наукой.


Так что мужчины с повышенной волосатостью с полным правом могут сказать. что они наиболее темпераментные самцы и привлекательнее для женщин на подсознательном уровне.


Однако помните, что сексуальность и темперамент - разные вещи. Стеснительный мужчина, даже с повышенной волосатостью и низким либидо, может оказаться не таким темпераментным любовником, как ожидает женщина. И наоборот.


Источник:

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Метки: Тестостерон   волосатость   интересное   мужчины   факты   
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17  комментариев
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15k
alexis 2 часа назад
Куда в баню в свитере?)))
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13k
Алекс 5 минут назад
Не только в свитре. Иногда и без личика не ходят.
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36
Чел 8 минут назад
лучше бы ученые придумали как эту волосатость развить на макушке головы. а то растет везде кроме там (((
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68k
parallax 11 минут назад
Дома наверное шерсть по всей квартире, как от собаки.
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444
Азог-осквернитель 13 минут назад
Феликс Эдмундович, у вас ноги волосатые?
Да, Владимир Ильич, а в чем дело?
Так и запишем: валенок на зиму не выдавать.
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2k
Sandmännchen (DDR) 54 минуты назад
Наличие волос это норм, но такой перебор лично меня не впечатляет (точнее, впечатляет на "блевануть", особенно, когда представить его потным и вонючим). Отклонения, они и есть отклонения.
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4k
onebibis Час назад
У меня не так конечно как на фотках, но тоже прилично - и грудь и спина. Некрасиво, неудобно, летом жарко. Завидую у кого нет этой шевелюры на теле. Стригу машинкой раз в месяц.
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30k
Антон Час назад
Уровень волосатости тела зависит от уровня не тестостерона, а определённого уровня дигидротестостерона. Боюсь углубляться в медицинские дерби, я не помню точного названия, но ДГТ у человека двух типов - от одного выпадают волосы на голове, от второго повышается волосатость тела. В целом гормон нужный, он защищает простату, но при нормальном уровне. Теория же о сексуальности и повышенной андрогенной активности таких мужчин излишне преувеличена
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1k
Максим Максимов Час назад
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42k
dima423 2 часа назад
ужоз))
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
зимой наверное комфортно)))) а вот летом, это полный п......
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
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83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
расскажу ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Как-то у меня состоялся секс с адыгейкой
Ухоженная, умная, классная женщина
Все красиво, упруго, все приятно наощупь
Мля, если бы было темно - все было бы супер
Но когда я увидел на ее спине, на белоснежной тонкой коже густые тёмные волосики, симметрично сходящиеся по спине к копчику.......
в-общем, все тут же закончилось, так сказать.
Извинился, даму никак не унизив.
Такшта пардон - повышенная волосатость - ЭТО НЕ ДЛЯ ВСЕХ.
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2k
YaNa 2 часа назад
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