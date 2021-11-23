Записки машиниста электропоезда: продавцы, музыканты и попрошайки

Основных видов несколько:

- торговцы прессой. На данный момент вымирающий вид, а ещё лет десять назад был самым популярным. Каким-то образом затариваются газетами и журналами (если журналами - то обычно старыми, чуть ли не прошлогодними) и продают их в вагонах. Развитие интернетов и девайсов напрочь убило этот вид торговли.

- продавцы всяких безделушек. Схема простая: человек покупает на алике какую-нибудь дребедень за сущие копейки, чтобы потом продавать с нехилой наценкой. Особенно любят они торговать в дачный сезон. Предлагают дачникам всякие ножи для чистки овощей, лейкопластырь, бинты, перчатки и т.п. В период новогодних праздников могут пытаться втюхать соответствующие игрушки, светящиеся шары, гирлянды, фигурки животного, год которого наступает согласно восточному гороскопу.

- "буфетчики". Как правило это женщины. Продают еду, обычно своего приготовления. Пирожки, блинчики, чебуреки и т.п. Таскают в термосах чай и кофе. Редкие гости в электричках, и далеко они не катаются - два-три перегона максимум от своей станции.

- продавцы книг. То же самое, что с прессой, только товар - книги. Таким часто промышляют инвалиды по слуху, им удобно продавать этот вид товара: молча раскладывают книги по сиденьям возле пассажиров; если книга заинтересовала - на обложке написана цена.





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