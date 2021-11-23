Записки машиниста электропоезда: продавцы, музыканты и попрошайки

Машинист электропоезда с ником Motormaniac рассказал о людях, которые пытаются что-то продать, другие исполняют песни с аккомпанементом или без, а третьи так вообще не заморачиваются - просто просят денег.
Продавцы
Основных видов несколько:
- торговцы прессой. На данный момент вымирающий вид, а ещё лет десять назад был самым популярным. Каким-то образом затариваются газетами и журналами (если журналами - то обычно старыми, чуть ли не прошлогодними) и продают их в вагонах. Развитие интернетов и девайсов напрочь убило этот вид торговли.
- продавцы всяких безделушек. Схема простая: человек покупает на алике какую-нибудь дребедень за сущие копейки, чтобы потом продавать с нехилой наценкой. Особенно любят они торговать в дачный сезон. Предлагают дачникам всякие ножи для чистки овощей, лейкопластырь, бинты, перчатки и т.п. В период новогодних праздников могут пытаться втюхать соответствующие игрушки, светящиеся шары, гирлянды, фигурки животного, год которого наступает согласно восточному гороскопу.
- "буфетчики". Как правило это женщины. Продают еду, обычно своего приготовления. Пирожки, блинчики, чебуреки и т.п. Таскают в термосах чай и кофе. Редкие гости в электричках, и далеко они не катаются - два-три перегона максимум от своей станции.
- продавцы книг. То же самое, что с прессой, только товар - книги. Таким часто промышляют инвалиды по слуху, им удобно продавать этот вид товара: молча раскладывают книги по сиденьям возле пассажиров; если книга заинтересовала - на обложке написана цена.
Музыканты
Забавные товарищи. Конечно, многих пассажиров они напрягают, но иногда можно увидеть интересные экземпляры. Зарабатывать музыкой в электропоездах - целое искусство. Музыкантов сложно поделить на виды, больше подходит разделение на основные типажи:
- "профессионал". Это человек, хорошо владеющий своим музыкальным инструментом. Обычно это гитара, баян/аккордеон/гармонь. Помимо инструмента музыкант таскает с собой микрофон, усилитель, колонку, короче, полный комплект.
Срубает кассу Завоёвывает сердца публики годным исполнением. Как правило работает в одиночку (зачем половинить доход?), но бывают исключения.
- "студенты музыкальных учебных заведений". Не факт, что они действительно учатся в подобных местах, но производят такое впечатление. Топ-инструменты: скрипка, флейта, прочие духовые, та же гитара. Часто сбиваются в "бэнды" из двух-пяти человек. Не так профессионально подходят к оборудованию, как типаж выше, но по качеству исполнения могут показывать аналогичный уровень. Люди охотно дают деньги "бедной молодёжи".
- "обычный музыкант из электрички". Самый распространённый типаж. Человек, который по скиллу и серьёзности подхода не тянет на "профессионала", иногда - очень сильно. Игра не по нотам, хреново настроенный инструмент, плохой голос - всё, как вы любите.
- "музыкант-попрошайка". Бомжи, цыгане, прочие маргинальные личности. Обычно не имеют инструмента, как и голоса, и слуха. Топовая песня: "Белые розы" Шатунова. "Певец" пытается всем своим видом и исполнением вызвать жалость у слушателей, дабы заработать деньжат, поэтому убогое пение только приветствуется. Часто песня сопровождается слезливой историей о том, что у человека сгорел дом, или он попал в ДТП, из-за чего стал инвалидом и не смог работать, короче - полная свобода для фантазии, которая, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. Тем не менее, кэш они свой имеют.
Попрошайки
Несколько видов:
- те же бомжи, алкаши, цыгане и прочие маргиналы, только без пения. Рассказывают на 100% вымышленные истории, цель которых - вызвать жалость. Ну или просто человек начинает выть и плакать на весь вагон, что выглядит для неподготовленной психики достаточно крипово.
- инвалиды. Как правило психически больные или с увечьями тела. Человек проходит по вагону с соответствующим удостоверением в руках, иногда - с табличкой. Некоторые для пущего эффекта плачут и воют. Есть вообще ряженые инвалиды, у нас на линии попрошайничал бомж, который шею заматывал бинтом и ходил с повёрнутой набок головой. Типа он не может её держать прямо. А на деле как-то раз он уснул в пьяном угаре в вагоне, бинт сполз с шеи, а голова заняла совершенно нормальное положение. Чудесное излечение, не иначе.
- "волонтёры". Обычно молодёжь. Мутные товарищи, которые представляются волонтёрами неких фондов, якобы собирают на лечение детей, гуманитарную помощь людям. Носят с собой типа настоящие сертификаты, предоставляют ссылки на какие-то сайты. Уже не раз на пикабу о них писалось. Куда действительно идут собранные на лечение детей деньги - неизвестно.
Многие пассажиры хотят ехать в тишине и спокойствии, а не слушать громкую музыку или историю о том, как бомж лишился крова. Законность торговли и сбора денег "волонтёрами" тоже вызывает вопросы у бдительных граждан.
Можно ли вызвать полицию на данных товарищей?
Можно, но бесполезно. Полицию интересует лишь нарушение общественного порядка, к чему торговля пирожками или игра на инструменте не относятся. Гонять бомжей полиция тоже не особо любит, и ради этого она не выедет. Поэтому эти люди годами безнаказанно "зарабатывают" в электричках, зная, что им за это ничего не будет. А даже если и будет - заработанный кэш за месяцы "промысла" на порядок больше какого-то единичного штрафа.
Так и "работают".
Автор и машинист электропоезда Motormaniac
Источник:
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Либо на пассажиров на..рать (итак едут и платят), либо куда-то стекается налог с этих ребят или то и другое.