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Записки машиниста электропоезда: продавцы, музыканты и попрошайки

Записки машиниста электропоезда: продавцы, музыканты и попрошайки (4 фото)

Автор:
23 ноября 2021 10:17
Сообщество : Железнодорожники
Метки: интересно   люди   машинист   факты   фото   электричка   
947
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Машинист электропоезда с ником Motormaniac рассказал о людях, которые пытаются что-то продать, другие исполняют песни с аккомпанементом или без, а третьи так вообще не заморачиваются - просто просят денег.


Продавцы

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Основных видов несколько:

- торговцы прессой. На данный момент вымирающий вид, а ещё лет десять назад был самым популярным. Каким-то образом затариваются газетами и журналами (если журналами - то обычно старыми, чуть ли не прошлогодними) и продают их в вагонах. Развитие интернетов и девайсов напрочь убило этот вид торговли.

- продавцы всяких безделушек. Схема простая: человек покупает на алике какую-нибудь дребедень за сущие копейки, чтобы потом продавать с нехилой наценкой. Особенно любят они торговать в дачный сезон. Предлагают дачникам всякие ножи для чистки овощей, лейкопластырь, бинты, перчатки и т.п. В период новогодних праздников могут пытаться втюхать соответствующие игрушки, светящиеся шары, гирлянды, фигурки животного, год которого наступает согласно восточному гороскопу.

- "буфетчики". Как правило это женщины. Продают еду, обычно своего приготовления. Пирожки, блинчики, чебуреки и т.п. Таскают в термосах чай и кофе. Редкие гости в электричках, и далеко они не катаются - два-три перегона максимум от своей станции.

- продавцы книг. То же самое, что с прессой, только товар - книги. Таким часто промышляют инвалиды по слуху, им удобно продавать этот вид товара: молча раскладывают книги по сиденьям возле пассажиров; если книга заинтересовала - на обложке написана цена.


Музыканты

Забавные товарищи. Конечно, многих пассажиров они напрягают, но иногда можно увидеть интересные экземпляры. Зарабатывать музыкой в электропоездах - целое искусство. Музыкантов сложно поделить на виды, больше подходит разделение на основные типажи:

- "профессионал". Это человек, хорошо владеющий своим музыкальным инструментом. Обычно это гитара, баян/аккордеон/гармонь. Помимо инструмента музыкант таскает с собой микрофон, усилитель, колонку, короче, полный комплект. Срубает кассу Завоёвывает сердца публики годным исполнением. Как правило работает в одиночку (зачем половинить доход?), но бывают исключения.

- "студенты музыкальных учебных заведений". Не факт, что они действительно учатся в подобных местах, но производят такое впечатление. Топ-инструменты: скрипка, флейта, прочие духовые, та же гитара. Часто сбиваются в "бэнды" из двух-пяти человек. Не так профессионально подходят к оборудованию, как типаж выше, но по качеству исполнения могут показывать аналогичный уровень. Люди охотно дают деньги "бедной молодёжи".

- "обычный музыкант из электрички". Самый распространённый типаж. Человек, который по скиллу и серьёзности подхода не тянет на "профессионала", иногда - очень сильно. Игра не по нотам, хреново настроенный инструмент, плохой голос - всё, как вы любите.

- "музыкант-попрошайка". Бомжи, цыгане, прочие маргинальные личности. Обычно не имеют инструмента, как и голоса, и слуха. Топовая песня: "Белые розы" Шатунова. "Певец" пытается всем своим видом и исполнением вызвать жалость у слушателей, дабы заработать деньжат, поэтому убогое пение только приветствуется. Часто песня сопровождается слезливой историей о том, что у человека сгорел дом, или он попал в ДТП, из-за чего стал инвалидом и не смог работать, короче - полная свобода для фантазии, которая, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. Тем не менее, кэш они свой имеют.


Попрошайки

Несколько видов:

- те же бомжи, алкаши, цыгане и прочие маргиналы, только без пения. Рассказывают на 100% вымышленные истории, цель которых - вызвать жалость. Ну или просто человек начинает выть и плакать на весь вагон, что выглядит для неподготовленной психики достаточно крипово.

- инвалиды. Как правило психически больные или с увечьями тела. Человек проходит по вагону с соответствующим удостоверением в руках, иногда - с табличкой. Некоторые для пущего эффекта плачут и воют. Есть вообще ряженые инвалиды, у нас на линии попрошайничал бомж, который шею заматывал бинтом и ходил с повёрнутой набок головой. Типа он не может её держать прямо. А на деле как-то раз он уснул в пьяном угаре в вагоне, бинт сполз с шеи, а голова заняла совершенно нормальное положение. Чудесное излечение, не иначе.

- "волонтёры". Обычно молодёжь. Мутные товарищи, которые представляются волонтёрами неких фондов, якобы собирают на лечение детей, гуманитарную помощь людям. Носят с собой типа настоящие сертификаты, предоставляют ссылки на какие-то сайты. Уже не раз на пикабу о них писалось. Куда действительно идут собранные на лечение детей деньги - неизвестно.


Многие пассажиры хотят ехать в тишине и спокойствии, а не слушать громкую музыку или историю о том, как бомж лишился крова. Законность торговли и сбора денег "волонтёрами" тоже вызывает вопросы у бдительных граждан.


Можно ли вызвать полицию на данных товарищей?

Можно, но бесполезно. Полицию интересует лишь нарушение общественного порядка, к чему торговля пирожками или игра на инструменте не относятся. Гонять бомжей полиция тоже не особо любит, и ради этого она не выедет. Поэтому эти люди годами безнаказанно "зарабатывают" в электричках, зная, что им за это ничего не будет. А даже если и будет - заработанный кэш за месяцы "промысла" на порядок больше какого-то единичного штрафа.

Так и "работают".


Автор и машинист электропоезда Motormaniac

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Метки: интересно   люди   машинист   факты   фото   электричка   
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634
Алексей Маз 2 часа назад
А при чём тут машинист?
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2k
laptignu 19 минут назад
РЖД давно бы избавилось от всего этого, если бы захотела.
Либо на пассажиров на..рать (итак едут и платят), либо куда-то стекается налог с этих ребят или то и другое.
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 43 минуты назад
"обычный музыкант из электрички" эти чаще попадаются, я им сразу говорю мол не надо насиловать мой слух,проходите мимо.
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15k
dimitr 2 часа назад
А разве машинист не ведёт поезд?
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7k
Мистер Фикс 2 часа назад
Ммм... фрагмент статьи из Лурка?
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