Как знаменитые места выглядели раньше

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Предлагаю несколько сравнений, которые помогут вам своими глазами увидеть, насколько изменились известные и не очень места за десятки и сотни лет.
Время не стоит на месте, и всё вокруг нас меняется вместе с ним. За несколько лет этого можно не заметить, но вот если сравнить одни и те же здания сейчас и несколько десятков лет назад, то можно серьёзно удивиться. А уж что будет, если отмотать календарь на несколько веков назад!
Эдинбург, Шотландия
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Панча Ратхас в Бенгальском заливе, Индия в 1825 году и сейчас
Улица в Эфесе, Турция во II веке и сейчас
Гора Рашмор, США, в 1922 и в 2018 году
Статуя Христа-Искупителя в Бразилии, 1930 год и сейчас
Карлов мост в Праге, начало 1900-х годов и в наши дни
Афины, 1954 год и наше время
Вид на Рим с берега Тибра на картине 1834 года и на современной фотографии
Улица в Питтсбурге, США. 1917 и 2021 год
Геркуланум, Италия. В 79 году и в наши дни
Посетители Метрополитен-музея в 1910 и в 2019 году
Триумфальная Арка Константина в Риме в 1943 и в 2021 году
Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой» 1966 года и то же место в 2020 году
Владимир в 1911 и в 2015 году
Фото из 1911 года не было раскрашено позднее. Оно было сделано пионером цветной фотографии в России Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским.
Статуя Будды в Бамианской долине, Афганистан. 1963 и 2008 год
Церковь святого Мартина в Кёльне. 1946 и 2021 год
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