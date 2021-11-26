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Как знаменитые места выглядели раньше

Как знаменитые места выглядели раньше (17 фото)

Автор:
26 ноября 2021 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   в мире   знаменитые места   изменения   места   тогда и сейчас   фото   
1093
17

Предлагаю несколько сравнений, которые помогут вам своими глазами увидеть, насколько изменились известные и не очень места за десятки и сотни лет.

Время не стоит на месте, и всё вокруг нас меняется вместе с ним. За несколько лет этого можно не заметить, но вот если сравнить одни и те же здания сейчас и несколько десятков лет назад, то можно серьёзно удивиться. А уж что будет, если отмотать календарь на несколько веков назад!


Эдинбург, Шотландия

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Панча Ратхас в Бенгальском заливе, Индия в 1825 году и сейчас

Улица в Эфесе, Турция во II веке и сейчас

Гора Рашмор, США, в 1922 и в 2018 году

Статуя Христа-Искупителя в Бразилии, 1930 год и сейчас

Карлов мост в Праге, начало 1900-х годов и в наши дни

Афины, 1954 год и наше время

Вид на Рим с берега Тибра на картине 1834 года и на современной фотографии

Улица в Питтсбурге, США. 1917 и 2021 год

Геркуланум, Италия. В 79 году и в наши дни

Посетители Метрополитен-музея в 1910 и в 2019 году

Триумфальная Арка Константина в Риме в 1943 и в 2021 году

Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой» 1966 года и то же место в 2020 году

Владимир в 1911 и в 2015 году

Фото из 1911 года не было раскрашено позднее. Оно было сделано пионером цветной фотографии в России Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским.


Статуя Будды в Бамианской долине, Афганистан. 1963 и 2008 год

Церковь святого Мартина в Кёльне. 1946 и 2021 год

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Метки: было стало   в мире   знаменитые места   изменения   места   тогда и сейчас   фото   
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Roman Час назад
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Игорь 53 минуты назад
Со временем всё меняется. Но тропинка во Владимире остается практически неизменной)))
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1k
Анна Анна Час назад

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