Как знаменитые места выглядели раньше

Время не стоит на месте, и всё вокруг нас меняется вместе с ним. За несколько лет этого можно не заметить, но вот если сравнить одни и те же здания сейчас и несколько десятков лет назад, то можно серьёзно удивиться. А уж что будет, если отмотать календарь на несколько веков назад!

Эдинбург, Шотландия