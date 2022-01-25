Что такое «греческая бровь»

Древние греки полагали брови показателем интеллекта, поэтому красивыми считались яркие, широкие и длинные, почти сливающиеся брови.
Это похоже на то, что мы сейчас называем «монобровь», но не совсем такое.
Монобровь очень популярна в некоторых восточных культурах, где она от природы есть у многих женщин. А у кого нет – те рисуют, и это действительно «моно», то есть единая линия, пересекающая лоб над переносицей.
А греческие античные изображения показывают все же две дугообразные брови, но начинающиеся так близко, что почти сливаются. Однако кончики каждой брови все же смотрят вниз, а не переходят одна в одну.
Вот такие брови и считались важным признаком ума и казались очень красивыми.
Вот примерно такие брови называют "греческими" (а на верхних фото - просто монобровь)
Причем, в некоторые периоды подрисовывать брови считалось неприличным (это было уделом гетер), а в некоторые – наоборот, и тогда красивых женщин в Греции становилось сразу больше. Не зря слово «косметика» - греческого происхождения, и началась эта косметика как раз с бровей.
Подрисовывали брови смешанным с маслом углем (такая помада делала брови не только темными, но и блестящими, что тоже было плюсом). И даже делали полностью искусственные брови из козьей шерсти, которые надо было наклеивать древесной смолой.
Интересно, что на античных статуях ничего не говорит о каких-то особенных бровях – но на самом деле эти статуи раскрашивались, так что и брови им рисовали, скорее всего, очень выразительные.
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