Что такое «греческая бровь»

Это похоже на то, что мы сейчас называем «монобровь», но не совсем такое.

Монобровь очень популярна в некоторых восточных культурах, где она от природы есть у многих женщин. А у кого нет – те рисуют, и это действительно «моно», то есть единая линия, пересекающая лоб над переносицей.