FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6558 постов • 746 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Что такое «греческая бровь»

Что такое «греческая бровь» (4 фото)

Автор:
25 января 2022 10:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Древние греки   брови   греческая бровь   интересно   познавательно   факты   фото   
135
4

Древние греки полагали брови показателем интеллекта, поэтому красивыми считались яркие, широкие и длинные, почти сливающиеся брови.

Это похоже на то, что мы сейчас называем «монобровь», но не совсем такое.


Монобровь очень популярна в некоторых восточных культурах, где она от природы есть у многих женщин. А у кого нет – те рисуют, и это действительно «моно», то есть единая линия, пересекающая лоб над переносицей.

×
×

А греческие античные изображения показывают все же две дугообразные брови, но начинающиеся так близко, что почти сливаются. Однако кончики каждой брови все же смотрят вниз, а не переходят одна в одну.

Вот такие брови и считались важным признаком ума и казались очень красивыми.

Вот примерно такие брови называют "греческими" (а на верхних фото - просто монобровь)

Причем, в некоторые периоды подрисовывать брови считалось неприличным (это было уделом гетер), а в некоторые – наоборот, и тогда красивых женщин в Греции становилось сразу больше. Не зря слово «косметика» - греческого происхождения, и началась эта косметика как раз с бровей.

Подрисовывали брови смешанным с маслом углем (такая помада делала брови не только темными, но и блестящими, что тоже было плюсом). И даже делали полностью искусственные брови из козьей шерсти, которые надо было наклеивать древесной смолой.

Интересно, что на античных статуях ничего не говорит о каких-то особенных бровях – но на самом деле эти статуи раскрашивались, так что и брови им рисовали, скорее всего, очень выразительные.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Древние греки   брови   греческая бровь   интересно   познавательно   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
alexis 36 минут назад
Необразованные люди, у них нет рейсфедеров.

Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SR 6 минут назад
Так вот ты какая, Афродита...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
981
Стебан Шуткин 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Что находится внутри "тарелки" НАТОвского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Что находится внутри "тарелки" НАТОвского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Почему на солдатских пуговицах красноармейцев было написано «Chicago» Почему на солдатских пуговицах красноармейцев было написано «Chicago» Почему шведские ВМС целых 15 лет гонялись за селедкой? Почему шведские ВМС целых 15 лет гонялись за селедкой? Непревзойденный рекорд СССР: самая быстрая подводная лодка, обгонявшая торпеду Непревзойденный рекорд СССР: самая быстрая подводная лодка, обгонявшая торпеду Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

453052



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В Нижнем Новгороде силовики жестко скрутили мигрантов-наркоторговцев
0
132
В Нижнем Новгороде силовики жестко скрутили мигрантов-наркоторговцев
Набирающие популярность в сообществах
Мебель из поддонов
3
13
Мебель из поддонов
Тайны последних дней. Как и от чего умер Владимир Ленин
1
55
Тайны последних дней. Как и от чего умер Владимир Ленин
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#животные#подборка#Россия#автомобили#интересное#деньги#дети
#фото#история#ватермарк#картинки#кино#в мире#дтп#смешные#добрые видео#дизайн
#интересно#Ynews#люди#Приколы#СССР#аварии#автомир#авто аварии#голливуд#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться