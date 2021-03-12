Эмблемы компаний, которые здорово изменило время

Ничто не стоит на месте, в том числе, бренды и их всемирно известные символы. А вы знаете, что полковник Сандерс из KFC и Роналд Макдоналд несколько десятилетий назад выглядели совсем не так, как сейчас? Давайте взглянем, как их изменило время!

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Роналд Макдональд бросил замашки злого клоуна и стал душкой 0 Источник:

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Тигренок Тони обзавелся более модным шарфом и татухой на носу 0 Источник:

Человек-шина от Michelin бросил вредные привычки - и тут же здорово помолодел 0 Источник:

Кролик Трикс стал бодрее 0 Источник:

Полковник Сандерс слегка расплылся лицом 0 Источник:

Тукан Сэм добавил себе красок 0 Источник:

Мистер Клин постарел и заморщинился 0 Источник:

Кувшин Kool-Aid обрел здоровый цвет лица 0 Источник:

Гепард Честер превратился из мультяшки в мягкую игрушку 0 Источник:

Джулиус Принглз стал больше удивляться 0 Источник:

Король бургеров здорово похудел 0 Источник:

Кролик Квикки надел, наконец, штаны 0 Источник:

Тестомальчик Pillsbury научился делать глупое лицо 0 Источник:

Девушка Sun-Made подросла и похорошела 0 Источник:

Зеленый Гигант, кажется, помылся 0 Источник:

Мистер Арахис теперь смотрит на мир лишь одним глазом 0 Источник:

Капитан Кранч подровнял усы и, кажется, обзавелся париком 0 Источник:

Кролик Энерджайзер сильно поправился 0 Источник:

Альфред Ньюман попытался сделать более детское лицо, но опять никого не убедил 0 Источник:

У богатого дядюшки Пеннибэгза поседели не только усы, но и голова 0 Источник:

Петух Корнелиус наконец-то прозрел 0 Источник: