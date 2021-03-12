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Эмблемы компаний, которые здорово изменило время

Эмблемы компаний, которые здорово изменило время (23 фото)

Автор:
12 марта 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: promo   бренды   время идет   изменени   история   реклама   символы   эмблемы   
601
23
Ничто не стоит на месте, в том числе, бренды и их всемирно известные символы. А вы знаете, что полковник Сандерс из KFC и Роналд Макдоналд несколько десятилетий назад выглядели совсем не так, как сейчас? Давайте взглянем, как их изменило время!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: promo   бренды   время идет   изменени   история   реклама   символы   эмблемы   
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74
Алиса 22 минуты назад
Автор, человечка от мишлен зовут Бибендум
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Tano Полминуты назад
90% персонажей русскому читателю незнакомы даже сейчас. Не говоря уже о прошлом.
Это же просто дословно переведенная американская статья.
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