Эмблемы компаний, которые здорово изменило время

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Ничто не стоит на месте, в том числе, бренды и их всемирно известные символы. А вы знаете, что полковник Сандерс из KFC и Роналд Макдоналд несколько десятилетий назад выглядели совсем не так, как сейчас? Давайте взглянем, как их изменило время!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это же просто дословно переведенная американская статья.