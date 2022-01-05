Кто в СССР ездил на четырёхфарных «Волгах»?

«Волга» с четырьмя фарами - одна из самых популярных баек советских времён. Как и таинственные «экстрасенсы», которые пытались продлить жизнь партийной номенклатуре, или секретные ветки метро. Одни говорили, что такие машины делались для агентов КГБ, другие - для космонавтов. Но в реальности всё оказалось иначе.
«Волга» в СССР была далеко не у всех. Она служила не просто средством для передвижения, а считалась своеобразным мерилом успешности человека. Поэтому привлекала к себе внимание даже в стандартном исполнении, что уж говорить о моделях ГАЗ-24, если те отличались от других четырьмя фарами.
По этому поводу ходило несколько теорий:
Это спецмашины для агентов КГБ. Версия интригующая, но неправдоподобная - сотрудникам с Лубянки вовсе не нужно было выделяться. Наоборот, следовало действовать как можно незаметнее. Хотя для них и изготавливали модели ГАЗ-24-24 с двигателем V8, но никаких четырёх фар у них не было.
Четырёхфарными «Волгами» премировали космонавтов. Снова нет, им дарили стандартные ГАЗ, а в исключительных случаях (как с Валентиной Терешковой), вручали ключи от «Чайки».
Это экспортный вариант ГАЗ-24. Такого не было, потому что «Волги» практически не шли на экспорт.
А на самом деле, четырёхфарные «Волги» на Горьковском автозаводе так никогда и не были запущены в серию. Просто еще на этапе разработки ГАЗ-24 автоконструкторы планировали выпускать её в двух модификациях: с движком V4 и V6. Вот для V6 и планировалась решётка на четыре фары.
Потом от идеи отказались и в серию пошла стандартная модель с двумя фарами. Но успели выпустить несколько моделей с четырьмя - на них некоторое время ездили ГАЗовские конструкторы, так что они успели «засветиться» на дорогах.
Вот они и стали предметом сплетен и баек. Заодно вдохновили кустарных мастеров на тюнинг стандартных моделей ГАЗ: при наличии прямых рук и инструмента, им не составляло никакого труда сделать решетку на четыре фары. А так как многим хотелось побыть агентом КГБ-космонавтом-иностранцем, то такие машины скоро стали попадаться всё чаще и чаще.
Источник:
- Как мог бы выглядеть современный вариант «Волги» ГАЗ-24
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