Кто в СССР ездил на четырёхфарных «Волгах»?

По этому поводу ходило несколько теорий:

Это спецмашины для агентов КГБ. Версия интригующая, но неправдоподобная - сотрудникам с Лубянки вовсе не нужно было выделяться. Наоборот, следовало действовать как можно незаметнее. Хотя для них и изготавливали модели ГАЗ-24-24 с двигателем V8, но никаких четырёх фар у них не было.

Четырёхфарными «Волгами» премировали космонавтов. Снова нет, им дарили стандартные ГАЗ, а в исключительных случаях (как с Валентиной Терешковой), вручали ключи от «Чайки».

Это экспортный вариант ГАЗ-24. Такого не было, потому что «Волги» практически не шли на экспорт.

А на самом деле, четырёхфарные «Волги» на Горьковском автозаводе так никогда и не были запущены в серию. Просто еще на этапе разработки ГАЗ-24 автоконструкторы планировали выпускать её в двух модификациях: с движком V4 и V6. Вот для V6 и планировалась решётка на четыре фары.

Потом от идеи отказались и в серию пошла стандартная модель с двумя фарами. Но успели выпустить несколько моделей с четырьмя - на них некоторое время ездили ГАЗовские конструкторы, так что они успели «засветиться» на дорогах.