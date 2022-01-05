FISHKINET
Сообщество RealFishki 164 поста • 19 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Кто в СССР ездил на четырёхфарных «Волгах»?

Кто в СССР ездил на четырёхфарных «Волгах»? (3 фото)

Автор:
05 января 2022 21:20
Сообщество : RealFishki
Метки: Волга   ГАЗ-24   агент КГБ   конструктор   машина   фары   
1652
3

«Волга» с четырьмя фарами - одна из самых популярных баек советских времён. Как и таинственные «экстрасенсы», которые пытались продлить жизнь партийной номенклатуре, или секретные ветки метро. Одни говорили, что такие машины делались для агентов КГБ, другие - для космонавтов. Но в реальности всё оказалось иначе.

«Волга» в СССР была далеко не у всех. Она служила не просто средством для передвижения, а считалась своеобразным мерилом успешности человека. Поэтому привлекала к себе внимание даже в стандартном исполнении, что уж говорить о моделях ГАЗ-24, если те отличались от других четырьмя фарами.

×
×

По этому поводу ходило несколько теорий:

Это спецмашины для агентов КГБ. Версия интригующая, но неправдоподобная - сотрудникам с Лубянки вовсе не нужно было выделяться. Наоборот, следовало действовать как можно незаметнее. Хотя для них и изготавливали модели ГАЗ-24-24 с двигателем V8, но никаких четырёх фар у них не было.

Четырёхфарными «Волгами» премировали космонавтов. Снова нет, им дарили стандартные ГАЗ, а в исключительных случаях (как с Валентиной Терешковой), вручали ключи от «Чайки».

Это экспортный вариант ГАЗ-24. Такого не было, потому что «Волги» практически не шли на экспорт.

А на самом деле, четырёхфарные «Волги» на Горьковском автозаводе так никогда и не были запущены в серию. Просто еще на этапе разработки ГАЗ-24 автоконструкторы планировали выпускать её в двух модификациях: с движком V4 и V6. Вот для V6 и планировалась решётка на четыре фары.

Потом от идеи отказались и в серию пошла стандартная модель с двумя фарами. Но успели выпустить несколько моделей с четырьмя - на них некоторое время ездили ГАЗовские конструкторы, так что они успели «засветиться» на дорогах.

Вот они и стали предметом сплетен и баек. Заодно вдохновили кустарных мастеров на тюнинг стандартных моделей ГАЗ: при наличии прямых рук и инструмента, им не составляло никакого труда сделать решетку на четыре фары. А так как многим хотелось побыть агентом КГБ-космонавтом-иностранцем, то такие машины скоро стали попадаться всё чаще и чаще.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Волга   ГАЗ-24   агент КГБ   конструктор   машина   фары   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Горожанин 46 минут назад
Как-то все поверхносто и ни о чем. Между тем, факт: у космонавта Леонова был такой четырехфарный автомобиль "Волга". Это, в том числе, кинозадокументировано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Слепой Пью Полминуты назад
В Новосибирске в начале 80-х попадались такие Волги в такси.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
George Полчаса назад
А вот и Леонов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 39 минут назад
Обалденное фото. Смесь эпох.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
Yoburguy 43 минуты назад
с движком V4 и V6 - обана, малолитражные Волги с V движками? Автор, есть рядные двигатели, где цилиндры торчат вверх и идут последовательно, а есть когда под углом, что позволяет втиснуть больше цилиндров в длину. Восьмицилиндровый рядный двигатель ооочень длинный, в 2 раза длиннее четырехгоршкового, потому он канеш будет уже V-образным в компановке волговского подкапотного пространства.

Пилить пост и не знать азов?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
Yoburguy vikklu 3 минуты назад
Малолитражные - относительно V8. Смысла делать 2.4 литра не рядной четверкой просто нет)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Ультракар Chaos, мощностью в 3000 лошадей: «летает» как истребитель Ультракар Chaos, мощностью в 3000 лошадей: «летает» как истребитель Фантастика? Нет, реальность: лидеры по наценкам в сообществе автодилеров Фантастика? Нет, реальность: лидеры по наценкам в сообществе автодилеров Полировка фар своими руками Полировка фар своими руками Изолента, розочки и ковры: 7 приемов тюнинга автомобиля в СССР Изолента, розочки и ковры: 7 приемов тюнинга автомобиля в СССР Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2722



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
12
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Британский журналист назвал «пошлым пережитком сталинизма» новогодние праздники в России
2
342
Британский журналист назвал «пошлым пережитком сталинизма» новогодние праздники в России
Набирающие популярность в сообществах
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
6
Смешные и добрые видео
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
3
Смешные и добрые видео
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#смешные#люди#подборка#СССР#интересное#прикольные#Приколы#новый год#спасение
#интересно#Казахстан#факты#животные#картинки#полиция#в мире#сарказм#Россия#страна
#история#добрые видео#фото#кино#комментарии#фотографии#мемы#Митинги#праздник

На что жалуетесь?

Вернуться