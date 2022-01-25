Протестующие в Киеве штурмуют здание Верховной Рады

На этот раз собрались «предприниматели», цель протеста: «Налоговые послабления для малого бизнеса и отмена обязательных кассовых аппаратов». Понимаю, звучит странно, но это так. Закон об обязательном наличии кассовых аппаратов у малого бизнеса должны были принять еще в августе 2020, но отложили до января текущего года. Теперь вот ввели, но уже пожалели.