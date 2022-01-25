Протестующие в Киеве штурмуют здание Верховной Рады

Силовики пытаются их оттеснить, но безуспешно. Уже применили слезоточивый газ.
Украина чем-то напоминает деревенский сортир, в который бросили пачку дрожжей. Все время прет, без остановки. Уже который год люди выходят на улицы и начинают «майданить».
На этот раз собрались «предприниматели», цель протеста: «Налоговые послабления для малого бизнеса и отмена обязательных кассовых аппаратов». Понимаю, звучит странно, но это так. Закон об обязательном наличии кассовых аппаратов у малого бизнеса должны были принять еще в августе 2020, но отложили до января текущего года. Теперь вот ввели, но уже пожалели.
К борцунам-предпринимателям сразу присоединилась свора бездельников, которым только дай попрыгать и поорать. Протестуны зажгли фаеры, подняли флаги и осадили здание Рады.
Поначалу силовики вели себя довольно сдержанно - просто отпихивали неадекватов и просили успокоиться. «Паковали» только самых буйных. Но борцуны за все хорошее не унимались и тогда против них применили слезоточивый газ.
Но и он пока не помог. «Майдауны» лишь слегка отступили, но пока не собираются расходиться по домам, все ждут налоговых послаблений.
Одному из протестующих серьезно прилетело: сначала потерял сознание, потом умер.
Намайданили…
Источник:
- Чистое надувательство: в Киев ввели танки
- В голове не укладывается: Украина
- Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке
- Небывалая торжественность: в одном из вузов Киева открыли женский туалет
- Акции протеста на Украине: Оппозиция пошла в атаку
Понравилось30
Это Путин виноват.
удивляет наличие отсутствия флагов Европы и пендостана.
А... так это ж европейская фишка - всё аккуратно через налоги проводить.
почему там зелёные флаги ислама???
зараз уйгуры из китайского кафе им браты стали чи шо???
Он не способен даже промычать вслух свои желания, нужен олигарх, чтобы ему подсказать.
И мечта царя кремлёвской орды, чтобы такой раб был по всей планете.
А то иначе царю и паразитам опасность и нужно бить первым
И про мычание диванных рогулей вроде тебя. Где майдан?
Да хоть все стиралки, утюги, и соковыжималки там откажут - абсолютно по барабану Пусть там скачут, плачут, головой в стены бьются - они, уже, никому не интересны
По всей земле капиталисты установили олигархический строй и всех недовольных успокаивают дубиной.
Как там, много вас насобиралось?
по блату вне очереди.
Продажная хохлятина. Тьфу
Диким Полем они были, им и останутся
Нужно навести, наконец, порядок с кассовыми аппаратами на соседней территории.
Особо радует параграф про радиоактивные трупы.
Теперь из-за ядерной войны не будет неразберихи.