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Протестующие в Киеве штурмуют здание Верховной Рады

Протестующие в Киеве штурмуют здание Верховной Рады (1 фото + 6 видео)

Автор:
25 января 2022 18:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Майдан   Украина   бизнес   закон   киев   политика   протесты   рада   
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Силовики пытаются их оттеснить, но безуспешно. Уже применили слезоточивый газ.

Украина чем-то напоминает деревенский сортир, в который бросили пачку дрожжей. Все время прет, без остановки. Уже который год люди выходят на улицы и начинают «майданить».


На этот раз собрались «предприниматели», цель протеста: «Налоговые послабления для малого бизнеса и отмена обязательных кассовых аппаратов». Понимаю, звучит странно, но это так. Закон об обязательном наличии кассовых аппаратов у малого бизнеса должны были принять еще в августе 2020, но отложили до января текущего года. Теперь вот ввели, но уже пожалели.


К борцунам-предпринимателям сразу присоединилась свора бездельников, которым только дай попрыгать и поорать. Протестуны зажгли фаеры, подняли флаги и осадили здание Рады.


Поначалу силовики вели себя довольно сдержанно - просто отпихивали неадекватов и просили успокоиться. «Паковали» только самых буйных. Но борцуны за все хорошее не унимались и тогда против них применили слезоточивый газ.


Но и он пока не помог. «Майдауны» лишь слегка отступили, но пока не собираются расходиться по домам, все ждут налоговых послаблений.


Одному из протестующих серьезно прилетело: сначала потерял сознание, потом умер.


Намайданили…

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Метки: Майдан   Украина   бизнес   закон   киев   политика   протесты   рада   
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55k
Dominus 2 часа назад
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227
Карл Такойто 2 минуты назад
Так это не майдан,это просто протест. Майдан это когда требуют смену власти или курса-т.е. больше политика. Тут же чисто экономические требования,не вводите это, понизьте налоги,повысьте з.п. и т.д. Французы по таким поводам по 5 раз в год бастуют,причем тоже только столице,остальная Франция не участвует)) Тут украинцы вдохновились казахами,тем же цены понизили на газ,ну вообще момент такой что украинской власти сейчас не до протестов,у них война на носу. Поэтому отсрочку получить реально или что то для себя получше выторговать.
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312
Andrey 6 минут назад
Дико правда ? Люди высказывают свое мнение и их даже никто не забирает в каталажку !
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17k
Alush 7 минут назад
На УкрАйне-майданЯт
Это Путин виноват.
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381k
Алексей 10 минут назад
низя так с мирными протестующими
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2k
Mr.Bean 10 минут назад
Автор набрал слов на тему майдан, майданить, Украина, срач и далее, перемешал их и собрал сенсационный заголовок. По делу и по факту, сегодня было первое заседание рады в 2022 году. Собрались люди в демократической значит стране, помахали плакатами, покричали ртами, получили люлей кто больше старался и разошлись. Переворот отменяется.
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910
Демьян 11 минут назад
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1k
АНДРЕЙ 12 минут назад
без покрышек и брущатки не зачёт
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48k
Albert GER 12 минут назад
ну наконец-то. а то я шото заскучал без них)))
удивляет наличие отсутствия флагов Европы и пендостана.
А... так это ж европейская фишка - всё аккуратно через налоги проводить.
почему там зелёные флаги ислама???
зараз уйгуры из китайского кафе им браты стали чи шо???

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8k
Злобный Полчаса назад
Протестующие в Киеве штурмуют здание Верховной РадыПосмотреть
Протестующие в Киеве штурмуют здание Верховной Рады
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5k
a_komolow Полчаса назад
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−63
nlnf Полчаса назад
Среднестатистический раб по российски должен соглашаться с любой хотелкой власти.
Он не способен даже промычать вслух свои желания, нужен олигарх, чтобы ему подсказать.
И мечта царя кремлёвской орды, чтобы такой раб был по всей планете.
А то иначе царю и паразитам опасность и нужно бить первым
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48k
Хельги 2 часа назад
Майдан, как и попытка переворота в Казахстане должны обязательно иметь как внутреннего олигарха ( можно коллективного) интересантом, так и внешнего бенефициара. Не взлетит. Печенье от Нуланд нет, трористов боевиков нет, снайперов из Грузии нет ( не обязательно из Грузии, но просто в укравщине традиция). Не взлетит. Да и карлик пианист не януковощ, ему под коксом на кровь и как это в европах выглядит насрать. Утопит в крови.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Украина - цэ Европа. В Париже бунтуют желтые жилеты, в Нидерландах демонстрируют нидерландцы, ну а Куйвляне чем хуже?
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11k
котегRUS 2 часа назад
что там ??? кассовые аппараты ???
Да хоть все стиралки, утюги, и соковыжималки там откажут - абсолютно по барабану
Пусть там скачут, плачут, головой в стены бьются - они, уже, никому не интересны
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2k
Иван 2 часа назад
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395
Knives22 Иван 2 часа назад
Где там чего переизбрали? В США наверно Байдена после протестов или может быть ограничительные меры из-за ковида в Нидерландах отменили? А где хохлы недовольные платежами за жкх?
По всей земле капиталисты установили олигархический строй и всех недовольных успокаивают дубиной.
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160
DoctorBetruger 2 часа назад
Не разжигай. ФОПы были за зеленского, когда он им обещал налоговый рай. А он их, мягко выражаясь, обманул, да еще и кассовые аппараты заставляет вводить. Вот и буянит сотня ушлых дельцов.
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312
Andrey Иван 8 минут назад
И много баб призвали ?
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16k
albedo 2 часа назад
Майдан ver2.1.2.?
Диким Полем они были, им и останутся
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Отличный повод для захвата Украины.
Нужно навести, наконец, порядок с кассовыми аппаратами на соседней территории.
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