Российский зрительный нейроимплант впервые установлен обезьяне

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Специалисты НИИ медицинской приматологии в Сочи установили павиану чип, с помощью которого планируют в будущем восстанавливать зрение людям.
В Сочи, на базе НИИ медицинской приматологии, российскими учеными впервые проведена операция по вживлению зрительного нейроимпланта обезьяне. Как сообщает пресс-служба Лаборатории "Сенсор-Тех", опыт оказался успешным.
Проект начинался несколько лет назад с операций на мышах. Теперь осваивается и новый этап — приматы. Понятно, что конечной целью является коррекция и восстановление зрения у людей. В России по медицинским данным около 300 тысяч человек незрячие. Имплант для головного мозга ELVIS способен вернуть им зрение, уверены ученые. Лаборатория трудится над решением этой проблемы совместно с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение".
Проект начинался несколько лет назад с операций на мышах. Теперь осваивается и новый этап — приматы. Понятно, что конечной целью является коррекция и восстановление зрения у людей. В России по медицинским данным около 300 тысяч человек незрячие. Имплант для головного мозга ELVIS способен вернуть им зрение, уверены ученые. Лаборатория трудится над решением этой проблемы совместно с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение".
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Чип-матрица с электродами был внедрен в головной мозг примата. Это шестилетний самец павиана. Подопытное животное зрячее. Операция под руководством опытного нейрохирурга Артура Биктимирова длилась два часа. Все прошло штатно, павиан чувствует себя бодро.
Директор лаборатории Денис Кулешов надеется, что после серии испытаний на приматах можно будут переходить к операциям на незрячих людях, добровольцах. Поставленные павиану электроды, отмечают участники эксперимента, разработаны с участием специалистов Сеченовского университета.
Директор лаборатории Денис Кулешов надеется, что после серии испытаний на приматах можно будут переходить к операциям на незрячих людях, добровольцах. Поставленные павиану электроды, отмечают участники эксперимента, разработаны с участием специалистов Сеченовского университета.
Задача на ближайшие два года — протестировать, как работает электронное зрение у животных. Для этого им дают определенные команды, которые нужно выполнять с завязанными глазами, а потом сравнивать их действия с тем, как подопытные ведут себя в обычном состоянии.
В частности, обезьяну еще до операции учат различать геометрические фигуры. Потом устанавливают чип и побуждают произвести те же манипуляции с завязанными глазами. В 2024 году ученые планируют перейти к испытаниям методики на людях-добровольцах. Заявки уже начали поступать.
В частности, обезьяну еще до операции учат различать геометрические фигуры. Потом устанавливают чип и побуждают произвести те же манипуляции с завязанными глазами. В 2024 году ученые планируют перейти к испытаниям методики на людях-добровольцах. Заявки уже начали поступать.
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2022 уже же испытали на чурках.
хотя....