Российский зрительный нейроимплант впервые установлен обезьяне

Задача на ближайшие два года — протестировать, как работает электронное зрение у животных. Для этого им дают определенные команды, которые нужно выполнять с завязанными глазами, а потом сравнивать их действия с тем, как подопытные ведут себя в обычном состоянии.



В частности, обезьяну еще до операции учат различать геометрические фигуры. Потом устанавливают чип и побуждают произвести те же манипуляции с завязанными глазами. В 2024 году ученые планируют перейти к испытаниям методики на людях-добровольцах. Заявки уже начали поступать.