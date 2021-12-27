32 способа, чтобы выделиться: как люди пришли к украшению своих зубов

Различные украшения для зубов, которые подчеркнут индивидуальность.
С древнейших времен люди пытаются выразить свою индивидуальность различными способами, будь то одежда, прическа, ювелирные украшения, пирсинг и многое другое.
Но этого оказалось недостаточно и некоторые личности стали заниматься модификациями собственного тела. Тема обширная: шарики под кожей, рога, изменение цвета белков глаз, но сегодня мы остановимся на зубах.
Многие рассматривают как один из вариантов привлечения к себе внимания дентальную инкрустацию драгоценными камнями: рубинами, сапфирами, бриллиантами, а также плоскими камнями, скайсами.
Если простой инкрустации вам не достаточно, то можно привнести изюминку, украсив зубы фигурками или коронками из золота. Пределы "тюнинга" зависит только лишь от количества зубов пациента и его финансового состояния.
Однако стоит отметить, что сами стоматологи советуют только установку скайсов на фольге, потому что они наименее вредны для эмали зуба, да и если камень надоел, его легко снять или перенести на другой зуб.
Обычное же инкрустирование достаточно болезненный процесс и приходится делать дырку, за что ваш рот вам спасибо точно не скажет.
Также существует наращивание клыков, мода на которое пошло из Японии, где местная молодежь любила походить на героев из любимых аниме.
Очередная операция, от которой страдает зуб, ведь для наращивания надо подготавливать площадку, для того чтобы клык нормально держался и гармонично выглядел.
Есть и достаточно популярное украшение грилзы, которые представляют собой специальные накладки, изготовленные по слепкам зубов.
При этом накладку можно сделать как на один зуб, так и на несколько с цветом на любой вкус.
Однако и тут куча минусов: при еде пища забивается под накладку и провоцирует ускорение появления кариеса, а также грилз может привести к сколам и трещинам.
Такие украшения могут навредить зубам, однако многие продолжают считать, что операции на зубах один из интересных и оригинальных способов выделиться.
А вы бы хотели украсить челюсть каким-либо из вышеперечисленных способов?
Источник:
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