32 способа, чтобы выделиться: как люди пришли к украшению своих зубов





Однако стоит отметить, что сами стоматологи советуют только установку скайсов на фольге, потому что они наименее вредны для эмали зуба, да и если камень надоел, его легко снять или перенести на другой зуб.

Обычное же инкрустирование достаточно болезненный процесс и приходится делать дырку, за что ваш рот вам спасибо точно не скажет.



Также существует наращивание клыков, мода на которое пошло из Японии, где местная молодежь любила походить на героев из любимых аниме.