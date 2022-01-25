Слабоумие и отвага: 17-летнего парня, укравшего пиво, нашли по потерянным бутылкам

Юный воришка так спешил с места преступления, что, сам того не замечая, оставил кучу улик.
В Кемерове полицейские без труда обнаружили и задержали потихитителя 8 бутылок пива. Продавец из местного магазина сразу же заявила о краже упаковки алкоголя. Вызванные на место полицейские отсмотрели записи с камеры наблюдения и просто пошли по следу воришки. Благо, тот, убегая, не заметил, как обронил несколько бутылок пива. По ним стражи порядка и нашли горе-грабителя.
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По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». 17-летний житель Кемерова рискует расстаться со своей свободой на четыре года.
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Админастративку влепят и штраф выпишут
Здесь грабеж, так что административкой не отделаться. Может не посадять, но дадут условку.