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Слабоумие и отвага: 17-летнего парня, укравшего пиво, нашли по потерянным бутылкам

Слабоумие и отвага: 17-летнего парня, укравшего пиво, нашли по потерянным бутылкам (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 14:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   видео   грабеж   кемерово   магазин   пиво   полиция   
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Юный воришка так спешил с места преступления, что, сам того не замечая, оставил кучу улик.

В Кемерове полицейские без труда обнаружили и задержали потихитителя 8 бутылок пива. Продавец из местного магазина сразу же заявила о краже упаковки алкоголя. Вызванные на место полицейские отсмотрели записи с камеры наблюдения и просто пошли по следу воришки. Благо, тот, убегая, не заметил, как обронил несколько бутылок пива. По ним стражи порядка и нашли горе-грабителя.


По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». 17-летний житель Кемерова рискует расстаться со своей свободой на четыре года.

Источник:

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Метки: Ynews   видео   грабеж   кемерово   магазин   пиво   полиция   
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13  комментариев
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1k
анатолий горленко Час назад
Хищение и грабёж - немного разные понятия.
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1k
Игорь Меншиков 7 минут назад
Окуеть он пивка захотел(попил)
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687
Сергей 20 минут назад
В голове заиграла музыка из "деревни дураков"
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12k
Типа граф Час назад
Так сажают вроде , если украл на сумму более 1000р.
Админастративку влепят и штраф выпишут
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3k
Евгений Час назад
Не понял. Даже если бутылка-100 р. Получается кража на 800. Тут даже на условку не тянет. И причем тут грабеж?
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5k
ГГалка 2 часа назад
странно что там стояло столько зевак и никто улики не подобрал? )))
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Картинку бы сюда с сосиской.
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803
Егор Терентьев 2 часа назад
Сногсшибательная новость!
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