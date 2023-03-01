Мечта копирайтера — появилась нейросеть, подбирающая изображения к тексту

Люди, которые работают с текстом или же просто ведут для себя блоги часто сталкиваются с тем, что хочется подобрать какой-либо визуал, чтобы погрузить читателя полностью в историю.
Порой эта задача становится очень нетривиальной. Особенно сложно, когда ты пишешь довольно абстрактный материал. Автор нейросети, которая подбирает картинки к выделенному отрывку текста видимо так же как и многие писатели, блогеры и копирайтеры исчерпал вдохновение.
Ох, уж этот искусственный интеллект, еще совсем скоро, он заменит полноценно и тех, кто этот текст пишет. Хотя, уже есть довольно-таки прорывные разработки, правда, они все еще лишены самостоятельной генерации контента.
Источник:
- "Месть кумыса", или Казахские "Звездные войны" по версии Midjourney
- Удачные кадры, при виде которых несутся стада крупных мурашек
- Нейросеть показала, как в её представлении выглядели знаменитые русские писатели
- Как выглядел бы ваш город, если бы он был человеком
- Персонажи Гарри Поттера по версии русских писателей от Midjourney