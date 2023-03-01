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Мечта копирайтера — появилась нейросеть, подбирающая изображения к тексту

Мечта копирайтера — появилась нейросеть, подбирающая изображения к тексту

Автор:
01 марта 2023 22:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: блогинг   визуал   изображение   интересно   копирайтинг   нейросеть   
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Люди, которые работают с текстом или же просто ведут для себя блоги часто сталкиваются с тем, что хочется подобрать какой-либо визуал, чтобы погрузить читателя полностью в историю.

Порой эта задача становится очень нетривиальной. Особенно сложно, когда ты пишешь довольно абстрактный материал. Автор нейросети, которая подбирает картинки к выделенному отрывку текста видимо так же как и многие писатели, блогеры и копирайтеры исчерпал вдохновение.

Ох, уж этот искусственный интеллект, еще совсем скоро, он заменит полноценно и тех, кто этот текст пишет. Хотя, уже есть довольно-таки прорывные разработки, правда, они все еще лишены самостоятельной генерации контента.

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Метки: блогинг   визуал   изображение   интересно   копирайтинг   нейросеть   
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1  комментарий
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Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Алё! Нейросеть! Картинку мне запили! Вот те текст: "За песчаной косой косой косой косой косой косой косил прокос".
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