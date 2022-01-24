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Тиктокерша в подарок годовалому сыну привела домой огромного медведя и попала под проверку

Тиктокерша в подарок годовалому сыну привела домой огромного медведя и попала под проверку (1 фото + 3 видео)

Автор:
24 января 2022 19:02
Сообщество : Жить в России
Метки: блолгер   видео   медведь   проверка   прокуратура   хайп   
1532
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Блогерша плачет и говорит, что сделала это не для хайпа, но в тот же момент жалуется, что её видосики почему-то блокируют.

Тиктокерша из Мытищ, 21-летняя Валерия Татаринцева (Лера Изумруд), решила удивить подписчиков и показать им реакцию своего годовалого ребёнка на 200-килограмового медведя, которого привела к себе в квартиру.


О реакции ребёнка ничего неизвестно, но реакция соседей, модераторов "Тиктока" и прокуратуры, говорит сама за себя. Первые были испуганы и шокированы выходкой "популярной блогерши", вторые посчитали ролик опасным и заблокировали, поскольку дети, посмотревшее видео, могут решить, что косолапые совсем не опасны и с ними можно тискаться, а прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с детьми животными и соблюдения закона о несовершеннолетних.

Полицейские в свою очередь выясняют, кто и за сколько привёл опасного животного в многоквартирный дом.

Понятно, что Изумруд не в ладах с головой как и большинство блогеров и тиктокеров, но после скандала блогерша записала в 40-секундный ролик, в котором успела заявить, что привела медведя домой не ради хайпа, а затем поплакалась, что просмотры ролика не идут, поскольку модераторы "ТикТока" заблокировали видео. И, конечно, Валерия так и не поняла, что для своего ребёнка она опасней медведя.

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Метки: блолгер   видео   медведь   проверка   прокуратура   хайп   
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28  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Лучше бы она овцу привела,ребенку сложно было бы отличить,где мать
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3k
GelmuT_nec 36 минут назад
Ведь если в башне пое.бень
То что е.бень, что не е.бень
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13k
Великий Кормчий 40 минут назад
Наконец то. Начали отличать людей от животных!
Блогерам и иным мудьюхопинсам, кроме бейсбольной биты, наотмаш, вообще показывать нечего.
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8k
Шамсуддин 45 минут назад
на последнем видео ей кто то челюсть свернул
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8k
Garpia121 50 минут назад
Медведь, умное, хитрое и очень коварное животное. Заметьте, они даже в цирках почти всегда в намордниках выступают. Но даже в наморднике он смертельно опасен. В сети бродило видео, девушка брала интервью у хозяина, он спокойно сидел рядом, а потом в секунду бросился и заломил ее лапами. Кости поломал и раны когтями нанес, за считанные минуты, пока его хозяин оттаскивал.
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7k
Максим 51 минуту назад
тиктокерша это профессия?
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2k
Sergius SPb 53 минуты назад
Ну и жаба.
Пришло время когда можно зарабатывать показом своей безмозглости.
Толи еще будет.
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765
Оля Т. Час назад
Вот есть нормальные блогеры, которые учат что-то мастерить, готовить. Что-то интересное объясняют или показывают. А есть вот такие. И кто-то же такое гавно тоже смотрит.
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9k
Сергей Час назад
Вот и сюда это дерьмо тянуть не нужно!
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1k
Bar Час назад
Иб*анина тупорылая, как и 90% тик"в жопу"токерш.
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8k
Бритва Час назад
какая сегодня ранимая публика.
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238
zz 2 часа назад
Тиктокерша-это диагноз, болезнь не излечима и опасна, поэтому тиктокерш надо стерилизовать, нация в опасности.
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1k
Estie 2 часа назад
Отбирайте родительские права у нее. Или пусть батя заберет ребенка и уедет оттуда.
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28
jeka Estie Час назад
Вы думаете батя лучше? Терзают сомнения
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5k
Sanar 2 часа назад
А я ведь и не узнал же никогда об этой мрази, спасибо тебе покер фишечный.
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13k
net 2 часа назад
Какая же она тупая. Я же обещала привести домой и привела.
Без цепей, без намордника.... Хотя намордник разве что сожрать помешает. Если вдруг что-то пойдёт не по плану, убьёт с одного удара лапы.
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38k
Франц Лефорт 2 часа назад
Жалко что отменили принудительную психиатрию. Хотя ей уже нельзя помочь. А ведь у этой дуры ребёнок! Кстати хотелось бы посмотреть на отца ребёнка. Такой же отбитый?
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7k
Янус Полуэктович 2 часа назад
когда наконец-то уже долб.о.ё.бов перестанут называть "тиктокерами" и "блогерами"?
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