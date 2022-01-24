Тиктокерша в подарок годовалому сыну привела домой огромного медведя и попала под проверку

Блогерша плачет и говорит, что сделала это не для хайпа, но в тот же момент жалуется, что её видосики почему-то блокируют.
Тиктокерша из Мытищ, 21-летняя Валерия Татаринцева (Лера Изумруд), решила удивить подписчиков и показать им реакцию своего годовалого ребёнка на 200-килограмового медведя, которого привела к себе в квартиру.
О реакции ребёнка ничего неизвестно, но реакция соседей, модераторов "Тиктока" и прокуратуры, говорит сама за себя. Первые были испуганы и шокированы выходкой "популярной блогерши", вторые посчитали ролик опасным и заблокировали, поскольку дети, посмотревшее видео, могут решить, что косолапые совсем не опасны и с ними можно тискаться, а прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с
детьми животными и соблюдения закона о несовершеннолетних.
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Полицейские в свою очередь выясняют, кто
и за сколько привёл опасного животного в многоквартирный дом.
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Понятно, что Изумруд не в ладах с головой
как и большинство блогеров и тиктокеров, но после скандала блогерша записала в 40-секундный ролик, в котором успела заявить, что привела медведя домой не ради хайпа, а затем поплакалась, что просмотры ролика не идут, поскольку модераторы "ТикТока" заблокировали видео. И, конечно, Валерия так и не поняла, что для своего ребёнка она опасней медведя.
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То что е.бень, что не е.бень
Блогерам и иным мудьюхопинсам, кроме бейсбольной биты, наотмаш, вообще показывать нечего.
Пришло время когда можно зарабатывать показом своей безмозглости.
Толи еще будет.
Без цепей, без намордника.... Хотя намордник разве что сожрать помешает. Если вдруг что-то пойдёт не по плану, убьёт с одного удара лапы.