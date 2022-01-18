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Ядерный туризм: американское развлечение в 50-х

Ядерный туризм: американское развлечение в 50-х (25 фото)

Автор:
18 января 2022 14:28
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   история   подборка   ретро фото   фото   ядерная бомба   ядерное оружие   ядерные испытания   
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Лас-Вегас в 1950-х был одним из самых популярных туристических направлений в США. Ежегодно город посещало более десяти миллионов человек. Но помимо казино и крутых отелей, в 1951 году там начали активно запускать ядерный туризм - желающие могли посмотреть на испытания ядерной бомбы на полигоне, который находился примерно в 100 километрах от Вегаса. Взглянем на коллекцию ретро снимков, связанных с ядерным туризмом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   история   подборка   ретро фото   фото   ядерная бомба   ядерное оружие   ядерные испытания   
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Anton Chigurh Полчаса назад
я бы в живую посмотрел на это...
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Teodor 10 минут назад
А не стрёмно..? С танцором все понятно, видимо, это хороший танцор, но как оно в смысле воздействия на организм, влияния на здоровье..?
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Hairy. 19 минут назад
Интересный пост, спасибо!
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