Ядерный туризм: американское развлечение в 50-х

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Лас-Вегас в 1950-х был одним из самых популярных туристических направлений в США. Ежегодно город посещало более десяти миллионов человек. Но помимо казино и крутых отелей, в 1951 году там начали активно запускать ядерный туризм - желающие могли посмотреть на испытания ядерной бомбы на полигоне, который находился примерно в 100 километрах от Вегаса. Взглянем на коллекцию ретро снимков, связанных с ядерным туризмом.
В период с 1951 по 1992 год правительство США провело на полигоне в общей сложности 1021 ядерное испытание, 920 из которых были подземными. Грибовидные облака, которые образовывались в результате испытаний, можно было увидеть с разных мест в Лас-Вегасе - люди могли наблюдать за ними из окон своих отелей. В этот период в Вегас прибывал большой поток туристов. Многие люди были готовы преодолеть тысячи километров, чтобы посмотреть на ядерные испытания.
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Еще одна реклама, предлагающая посмотреть ядерные испытания за три доллара "с безопасного расстояния"
Отдыхающие в бассейне отеля в Лас-Вегасе наблюдают за испытаниями ядерной бомбы на полигоне примерно в 100 км от города. 8 мая 1953 года
Войсковые учения с использованием ядерного оружия на ядерном полигоне в Неваде. 1 ноября 1951 года. Солдаты находятся в 9 километрах от полигона
Возле испытательного полигона в городе Меркьюри, Невада, 1955 год. Там были проведены сотни испытательных взрывов
Группа людей наблюдает за ядерным взрывом артиллерийского снаряда под кодовым названием "Грейбл", 1953 год
Люди стоят на краю гигантского кратера, образовавшегося в результате ядерного испытательного взрыва проекта Седан, 1950-е годы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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