Ядерный туризм: американское развлечение в 50-х

В период с 1951 по 1992 год правительство США провело на полигоне в общей сложности 1021 ядерное испытание, 920 из которых были подземными. Грибовидные облака, которые образовывались в результате испытаний, можно было увидеть с разных мест в Лас-Вегасе - люди могли наблюдать за ними из окон своих отелей. В этот период в Вегас прибывал большой поток туристов. Многие люди были готовы преодолеть тысячи километров, чтобы посмотреть на ядерные испытания.