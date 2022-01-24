В Москве группа чеченцев заставила мужчину на коленях извиняться за поцелуй

В некоторых СМИ появилась информация, что пострадавший - армянин, что, впрочем, никак не меняет ситуацию. Чеченцы очень строго относятся к романам их женщин с !иноземцами", считая, что такие межнациональные союзы вызывают "вырождение" нации. Впрочем, в данной конкретной ситуации налицо факт для заведения уголовного дела. Избиение, угроза убийства... Интересно, как отреагирует лидер Чечни на поведение своих соотечественников и заинтересуется ли этим видео СК?