В Москве группа чеченцев заставила мужчину на коленях извиняться за поцелуй

Вряд ли этот ловелас задумывался о последствиях, когда на работе потянулся поцеловать коллегу.
В соцсетях распространяется видео, на котором группа бородачей беседует с мужчиной, а потом наказывает его за попытку поцеловать чеченскую девушку. Там и служебным романом-то, похоже, не пахло, но наверняка теперь этот ловелас будет обходить стороной лиц неназванной нацинальности. А уж о поцелуях на работе и вовсе забудет.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости и ненормативная лексика!
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В некоторых СМИ появилась информация, что пострадавший - армянин, что, впрочем, никак не меняет ситуацию. Чеченцы очень строго относятся к романам их женщин с !иноземцами", считая, что такие межнациональные союзы вызывают "вырождение" нации. Впрочем, в данной конкретной ситуации налицо факт для заведения уголовного дела. Избиение, угроза убийства... Интересно, как отреагирует лидер Чечни на поведение своих соотечественников и заинтересуется ли этим видео СК?
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Да и если они все из себя такие мусульмане, то какого она одна ходит, без сопровождения брата/отца/мужа?
Прошу отнестись с пониманием....
Это не ко всем относится. Неназванный ясно сказал: на территории России никто не позволит к чеченским женщинам так относится. Получается к остальным можно.
-Ты почему обидел мою сестру?
-Пьяный был.
-Извинись перед девушкой.
-Не хочу.
-Тогда пристрелю. Башкой думать надо, ты не у себя в Армении находишься.
-Ладно. Извините.
Я бы тоже за свою сестру вступился, если бы к ней пьяный армянский мудаг целоваться полез.