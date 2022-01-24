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В Москве группа чеченцев заставила мужчину на коленях извиняться за поцелуй

В Москве группа чеченцев заставила мужчину на коленях извиняться за поцелуй (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 10:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   видео   драка   месть   поучили   поцелуй   чеченцы   
4818
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Вряд ли этот ловелас задумывался о последствиях, когда на работе потянулся поцеловать коллегу.

В соцсетях распространяется видео, на котором группа бородачей беседует с мужчиной, а потом наказывает его за попытку поцеловать чеченскую девушку. Там и служебным романом-то, похоже, не пахло, но наверняка теперь этот ловелас будет обходить стороной лиц неназванной нацинальности. А уж о поцелуях на работе и вовсе забудет.


В некоторых СМИ появилась информация, что пострадавший - армянин, что, впрочем, никак не меняет ситуацию. Чеченцы очень строго относятся к романам их женщин с !иноземцами", считая, что такие межнациональные союзы вызывают "вырождение" нации. Впрочем, в данной конкретной ситуации налицо факт для заведения уголовного дела. Избиение, угроза убийства... Интересно, как отреагирует лидер Чечни на поведение своих соотечественников и заинтересуется ли этим видео СК?

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Метки: Москва   видео   драка   месть   поучили   поцелуй   чеченцы   
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1k
Сергей 2 часа назад
Вы смотрите телепередачу "В Мире животных"
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1k
Сергей 11 секунд назад
Вот этих не адекватов надо изолировать от общества, они нарушили УК РФ пусть теперь отвечают, посидят пару годков да и в тайге лес повалят, для Родины польза хоть какая то будет. Лишний раз доказывают что толпой мы герои, а один не пришел бы на разговор. Мужик тоже виноват, но это перегиб с их стороны. Нам не известно всех нюансов там может и девушка виновата...
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−13
барни в мусарне Минуту назад
кто помнит . при коммунистах эти зверюшки выёживались ?
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4k
Brataxe 9 минут назад
А что чеченская девушка не сидит у себя в Чечне? Там точно её никто не оскорбит.
Да и если они все из себя такие мусульмане, то какого она одна ходит, без сопровождения брата/отца/мужа?
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9k
кот базилий 9 минут назад
Я ЗА "ВЫРОЖДЕНИЕ"
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1k
Григорий Водениктов 12 минут назад
они боятся что в случае смешения крови может родится адекватный человек, а не дикая стадная макака?
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40
Имя Пользователя 13 минут назад
Любой национализм - явное зло. Хоть чеченский, хоть русский, хоть украинский, хоть немецкий. Так нельзя и это должно подавляться этими, что в халявных курточках за маски деньги собирают в автобусах.
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181
Дима Новосельский 18 минут назад
А главное эти смелые горцы опять стадом,один на один храбрость не позволяет,стаей и обезьяны смелые...
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9k
Alex Djeff 18 минут назад
Что-то я не помню чтобы хоть один ченец перед ослами извинился. А там ситуация посерьёзнее...
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1k
Петр Бирюков 21 минуту назад
Папуасы ,хуле....Живут в 21 веке,а в голове до сих пор в 13-м.....
Прошу отнестись с пониманием....
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1k
Dorell 21 минуту назад
В Москве группа чеченцев заставила мужчину на коленях извиняться за поцелуйПосмотреть
В Москве группа чеченцев заставила мужчину на коленях извиняться за поцелуй
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−13
барни в мусарне 22 минуты назад
путлеровская шавка уже возбудилась ?
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1k
patrik1313 23 минуты назад
Посмотрим, чем обернется ситуация. Вангую, что как обычно, ничем.
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1k
Иван Иванович Полчаса назад
Призираю чеченов-диких собак.
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1k
Autumn2015 Полчаса назад
В этом всем есть один положительный момент - может ары, коих полно в менеджменте и в топ тоже, перестанут лапать женщин на работе и вообще. Харрасмент это беда при общении с хачами и чурками прежде всего, у них видимо срабатывают животные инстинкт "Самка одна и без охраны в виде рода! Значит хватай!". Наши конечно тоже такие бывают, но гораздо реже.
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
дикие люди)
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−10
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−13
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−13
5k
a6m5 40 минут назад
Что непонятного? Диалог можно свести к нескольким фразам:
-Ты почему обидел мою сестру?
-Пьяный был.
-Извинись перед девушкой.
-Не хочу.
-Тогда пристрелю. Башкой думать надо, ты не у себя в Армении находишься.
-Ладно. Извините.
Я бы тоже за свою сестру вступился, если бы к ней пьяный армянский мудаг целоваться полез.
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587
Dimon 41 минуту назад
В тему вырождения племени ( какой там нах. .й нации?!) А теперь без шуток: по данным Минздрава РФ за последние 10 лет в южных республиках страны, называть которые по этическим причинам нельзя, катастрофически выросло рождение детей с синдромами дауна, идиотизма и церебрального паралича. Данная причина по словам медиков обусловлена традициями, по которым жители заключают браки между представителями своей национальности. Одним словом происходит кровосмешение, что меня лично радует!
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413
Huge Ackman Dimon 22 минуты назад
Брак с представителями своей НАЦИОНАЛЬНОСТИ и кровосмешение - разные вещи. Если армянин, к примеру, вступит в брак с армянкой, которая не является ему родственницей, то дети у них неполноценными и уродливыми НЕ будут.
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