История исчезновения: города-призраки, опустевшие из-за ошибок людей или проделок природы

В 1995 году прекратил свое существование сахалинский поселок Нефтегорск. Он мало чем отличался от других похожих населенных пунктов на постсоветском пространстве, но землетрясение магнитудой в 7,6 баллов в одночасье сделало его знаменитым. Вернее то место, на котором был поселок, ведь жилые дома оказались не готовы к такой сейсмической активности и были разрушены под крошку.