История исчезновения: города-призраки, опустевшие из-за ошибок людей или проделок природы

История любого города или поселки уникальна. Однако особый интерес представляют те из них, что неожиданно канули в небытие. Ещё вчера они были процветающими, а сегодня в них полностью отсутствует жизнь. Именно о них и пойдет речь.
Но стоит отметить, что здесь будут только те города или поселки, что исчезли из-за природных или техногенных катастроф, а не в результате кровопролитных войн, коих в истории было немало. И начать хотелось бы со всем известной Помпеи.
В 79 году н.э. произошло извержение Везувия, накрывшее город вместе со всеми жителями огромным слоем пеплом. Исследователи с самого начала раскопок всегда поражались масштабу трагедии.
Американский город Индианола был стерт с лица Земли дважды. Причём одинаково. Первый раз его почти подчистую снес страшный ураган в 1875 году. Несмотря на тысячи погибших, выжившие не хотели покидать родные места, поэтому город отстроили заново. Вот только у природы были другие планы, и в 1886 году Индианола столкнулась с новым ураганом, разрушившим населенный пункт окончательно.
В 1930-х годах пал ещё один американский город – Кеннет, стабильно развивавшийся на протяжении десятилетий. Вот только из-за неудачной попытки построить плотину на реке Сакраменто многие населенные пункты оказались под водой. Больше всего пострадал как раз таки Кеннет, вынудивший местных жителей массово продавать свои земли.
Сентрейлия – ещё один город в США, опустевший по вине человека. Местные власти позволили разместить городскую свалку в заброшенном шурфе открытой угольной шахты. Раньше вопросы переработки отходов мало кого волновали, поэтому мусор сжигался. Рано или поздно огонь добрался бы и до действующих шахт, что и произошло в 1962 году.
Если уж плавился асфальт от горящего под землей угля, то, очевидно, находиться людям здесь было крайне небезопасно. Тем более что такой пожар просто невозможно потушить. В итоге Сентрейлию оставили пустовать, эвакуировав оттуда всех жителей.
В 1970 году исчез перуанский город Юнгай, пострадавший от землетрясения и последовавшим за ним обвалом. Внезапно наступивший катаклизм застал людей врасплох, что привело к гибели почти 25 тыс. жителей. Власти построили новый Юнгай, но перенесли его на другое место.
По уровню известности с Помпеей может потягаться разве что город Припять, ставший жертвой техногенной катастрофы. Всем нам прекрасно известно, что в результате катастрофы в апреле 1986 года многие населенные пункты оказались заражены радиацией, погубившей тысячи жизней.
А сегодня вымерший город остается одним из излюбленных мест для любителей экстремального туризма.
В 1995 году прекратил свое существование сахалинский поселок Нефтегорск. Он мало чем отличался от других похожих населенных пунктов на постсоветском пространстве, но землетрясение магнитудой в 7,6 баллов в одночасье сделало его знаменитым. Вернее то место, на котором был поселок, ведь жилые дома оказались не готовы к такой сейсмической активности и были разрушены под крошку.
Большая часть населения погибла в результате катастрофы, поэтому после ликвидации последствий было принято решение не восстанавливать Нефтегорск.
Авария на «Фокусиме-1» заставила весь мир вспомнить про Чернобыльскую катастрофу. Ведь после аварии на АЭС все находящиеся в округе маленькие города и деревни оказались в «красной зоне». Например, поселок Футаба был разрушен на 90%. Несмотря на то, что с катастрофы прошло больше 10-ти лет обеззаразить удалось лишь ж/д станцию и шоссе.
Вымер и небольшой городок Томиока, где до аварии проживало 15 тыс. человек. После трагедии свой дом отказался покидать лишь фермер Мацумура, живущий там в одиночестве до сих пор.
Ну и завершим небольшим местечком Байо Корн, расположенном в США. В 2012 году из-за разработки карста в соляной шахте там образовался огромный провал, разросшийся глубиной до 230 метров.
Очевидно, что жить рядом с огромной дырой не хотел, поэтому все жители были вынуждены эвакуироваться.
А какие случаи исчезновения городов или поселков по вине природы или человека известны вам?
Источник:
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