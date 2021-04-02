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10 Белградов планеты Земля

10 Белградов планеты Земля (19 фото)

Автор:
02 апреля 2021 11:19
Сообщество : Факты
Метки: Бельгия   белград   города мира   одноимённые города   сербия   сша   хорватия   
787
19

Все слышали о сербском Белграде. Но может есть и другие? Есть! И их действительно много! Очередной пост в копилку эрудита.

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Метки: Бельгия   белград   города мира   одноимённые города   сербия   сша   хорватия   
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5  комментариев
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18k
SolomonA Час назад
Удивляет система копирования названий в США: понятно, что эмигранты приехав нв новое место основывали города и придумывали им названия. Но, блин, - ты уехал из Белграда (допустим), тебе там было плохо (иначе почему бы уезжал) - какого хрена ты называешь новое место жительства старым названием??? Фантазии не хватает?? Ладно, когда хотя бы добавляют "Новый" (New) - и то так себе вариант...
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42k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Хреново, когда способен только на копирование чужих материалов, забыв упомянуть самый ближний такой город - Белгород.
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979k
Никифоридис Автор поста Цыц тут у меня 6 минут назад
Иди в бан
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20k
hebpat Полчаса назад
Я бы в эту подборку поместил наш белгород
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979k
Никифоридис Автор поста hebpat 5 минут назад
почему?
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Никифоридис

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