10 Белградов планеты Земля

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Все слышали о сербском Белграде. Но может есть и другие? Есть! И их действительно много! Очередной пост в копилку эрудита.
Сербский Белград является одним из самых древних городов Европы. Первые упоминания о городе относятся к IX веку.
Бельгийский Белград
Небольшой городок в Валлонии был назван в честь столицы Сербии в 1718 году. Город получил такое название в честь отвоевания города у Османов. Напомним, что в XVIII территория современной Бельгии и Австрийской империи управлялись династией Габсбургов.
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Хорватский Грижане-Белград
Населённый пункт под названием Грижане-Белград расположен в Приморско-Горанской жупании. Современный поселок включает в себя бывшие деревни Грижане и Белград, а также многочисленные близлежащие деревушки. В городке проживает около тысячи человек.
Южноафриканский Белград в провинции Квазулу-Натал
Африканский Белград расположен в северо-восточной части страны. Информации удалось собрать очень мало. Небольшой населённый пункт расположен прямо на границе с государством Эсватини (Свазиленд).
Белград в штате Мэн, США
В Белграде, расположенном в штате Мэн, проживает чуть более 3000 человек. Город был назван в честь сербского Белграда в 1796 году.
Белград в Миннесоте (США)
Миннесотский Белград был образован в конце XIX веке в западной части штата. В настоящее время в этом Белграде проживает чуть более 700 человек.
Белград в штате Миссури (США)
Небольшая община взяла название в честь сербского Белграда во время основания населённого пункта в конце XIX века. Сейчас в этом Белграде проживает около 200 человек.
Белград в Монтане (США)
Монтанский Белград был основан в 1883 году в честь сербских инвесторов, которые профинансировали строительство части Северо-Тихоокеанской железной дороги. В настоящее время здесь проживает более 7000 человек.
Белград в Небраске (США)
Небраскский Белград был основан в 1889 году в честь столицы Сербии. Причина та же, что и у Белграда из Монтаны.
Белград в Техасе (США)
До начала Гражданской войны этот город был процветающим. Сейчас это небольшой населённый пункт, который однажды назвали в честь столицы Сербии.
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