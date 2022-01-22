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Почему критиковали фильм "ДМБ" и другие факты о фильме

Почему критиковали фильм "ДМБ" и другие факты о фильме (12 фото)

Автор:
22 января 2022 21:15
Метки: акткры   история фильма   кино   
1178
12

Фильм"ДМБ" сегодня является классикой российского кино. Это один из немногих "несоветских" фильмов, разобранный на цитаты более, чем полностью. Фактически, фильм состоит из фраз, которые точно характеризуют армейскую философию и юмор.

А далее факты о фильме и его съемках:

  • фильм является сборником армейских анекдотов, которые были переработаны в полноценный сценарий Иваном Охлобыстиным и Романом Качаном.
  • сценарий фильма был написан почти за неделю и состоял из 40 страниц текста.
  • образы Пули, Штыка и Бомбы получились собирательными. Эти образы были некоторой характеристикой трех типов юных мужчин, которые отправляются служить в доблестную российскую армию.
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  • перед съемками фильма продюсеры рекомендовали режиссеру снять что-то вроде квновских скетчей на тему "армия", но режиссер отказался это делать, а снял полноценный фильм с сюжетом. И правильно сделал, так как "скетчей" в нулевых уже хватало.
  • на производство фильма было собрано 120 тысяч долларов. Из этой суммы 50 тысяч ушло на рекламу. По современным меркам это копейки, но те годы после августовского кризиса сумма была очень приличной.
  • по словам режиссера ему было сложно подобрать актеров на главные роли. Совершенно было не понятно - смогут ли выбранные молодые актеры сыграть так, как это хотелось бы режиссеру. Оказалось, что играть вполне смогут и даже вполне смогут встроиться в неспешный ритм фильма.
  • сыгравший главную роль Петр Коршунков опоздал на первый съемочный день. Это был его дебют, но за свое опоздание он получил в свой адрес матерные слова.
  • во время съемок сцены в ресторане, где Бомба ел оливье, актер Станислав Дужников на самом деле съел две большие тарелки оливье. А в сцене в солдатской столовой ему пришлось съесть почти полную кастрюлю "солдатской каши", которая была несоленой и холодной.

актер Сергей Арцибашев в сцене "в ресторане" вместо водки пил воду. За время дублей ему пришлось выпить 2 литра воды. Для прикола хотели снять дубль с настоящей водкой, но Арцибашев отказался.

  • танец, исполненный прапором, был чистой импровизацией актера. Как говорят знающие люди, этот танец является эталонным для некоторой части военных специалистов.
  • каптера Либермана сыграл сам режиссер фильма Роман Качанов. Но вот только озвучил персонажа Владимир Вихров. По словам самого Качанова, он озвучить не мог по простой причине - был "после вчерашнего".
  • сценарист Иван Охлобыстин не участвовал в съемках фильма, он приехал лишь однажды, когда нужно было сыграть особиста.
  • некоторые маленькие роли исполнили молодые никому не известные актеры, которые затем стали популярными.
  • в фильме появляется Чебурашка, хотя изначально это должен был быть Карлсон. Но с помощью Чебурашки Роман Качанов сделал отсылку к своему отцу, который снял мультфильмы о Чебурашке.
  • после премьеры фильма критики накинулись на режиссера, уверяя его, что получилось просто отвратительно. Некоторые участники съемочной группы вообще хотели, чтобы их фамилии убрали из титров. Но спустя некоторое время вдруг оказалось, что фильм очень даже получился, просто он не был похож на другие фильмы. А один известный режиссер про фильм сказал следующее:
  • было снято продолжение фильма "ДМБ". Еще было выпущено 4 фильма, но уже без участия Романа Качанова и некоторых ключевых актеров. Как и следовало ожидать, фильмы не могли похвастать с популярностью первого "ДМБ".
  • а вот скрин из одного популярного издания. Статья была датирована 2000-м годом:

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Метки: акткры   история фильма   кино   
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7k
portmen77 2 часа назад
Триста тридцать пять.
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kaboza Полчаса назад
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5k
a_komolow 53 минуты назад
Нормальный прикольный фильм!
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19k
Егор Час назад
Понятно. Продолжайте наблюдение. Мы с Вами свяжемся.
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13k
Паша Эмильевич Час назад
Суслик....
Черный дембель ...
Круто и сейчас.
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43k
Максим Т. 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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43k
Максим Т. 2 часа назад
И говинда ваша ничего. Жидковата, но ничего. Пойдёте в химвойска
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1k
jug 2 часа назад
Культовый фильм!
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1k
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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17k
fanatik115 2 часа назад
3 раза начинал смотреть это. так и не осилил. тупость какая-то.
мне 36 лет, в армии служил, командировка в Чечню была во вторую компанию, и смерть, и дурость видел. хз куета, а не фильм.
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337
Andrey 2 часа назад
Собственно,а почему критиковали ?
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337
Andrey Горожанин 48 минут назад
Значит я не один такой ! Не зря я на суслика грешил!
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