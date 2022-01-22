Новый английский перевод «Книги арабских ночей», или «Книги тысячи и одной ночи», выполненный Ясмин Сил, «избавился от ориентализма», «расизма и сексизма», привнесенных Ричардом Фрэнсисом Бертоном, автором предыдущего и наиболее известного перевода знаменитого сборника восточных сказок и легенд, сообщает The Guardian.
Месяц назад вышел новый английский перевод "тысячи и одной ночи", что довольно странно, потому что современный и хороший перевод уже есть и вышел он не так давно, в 2008 году.
Но потребовалось еще раз перевести, чтобы избавить корпус сказок от сексизма и расизма. Переводить, разумеется, поручили женщине.
Я даже обомлел немножко от такой новости, потому что если из "тысячи и одной ночи" выкинуть расизм и сексизм, останутся только описания природы, да и то не все. Там красной нитью через весь текст проходит, что бабам верить нельзя, особенно если в радиусе десяти километров есть хоть один человек с темным цветом кожи.
Собственно, даже рамочная история целиком про это. Если помните, персидской империей руководили два брата, Шахрияр и кто-то там еще. И вот эти два брата жили в разных городах, и один решил навестить другого, но в последний момент решил вернуться на минуточку во дворец, а там его жена сами понимаете с кем. И он такой: и это я, говорит, еще от дома отъехать не успел, что же будет, если я уеду надолго?
Это, кстати, интересный вопрос, ну, в смысле, какие варианты, на его взгляд, были еще хуже, что он так разволновался.
Так или иначе, но жену с рабом он тут же зарубил на месте, а сам поехал к брату, потому что дипломатический визит хрен отменишь. Но грустил все это время. И брату про свои матримониальные проблемы тоже ничего не рассказал.
А брат пытался его развеселить, но ничего не помогало. Даже на охоту Шахрияр отказался ехать,
и брат в итоге поехал охотиться один, за себя и за того парня. И не успел брат уехать на охоту, как его жена — ну, вы понимаете - и, что интересно, опять расизм.
В этот момент Шахрияр сразу повеселел, потому что ну всегда приятно, когда не только ты дурачок. и несколько дней ходил радостный, но потом брат вытянул из него правду, эту жену тоже, конечно, казнили, но теперь грусть одолела уже обоих.
И вот они пошли от тоски бродить по миру и увидели ифрита, который в других переводах джинн, а в третьих — шайтан, оказалось, что это одно и то же. (империя, надо полагать, руководилась все это время сама).
И, короче, они увидели этого дымчатого мужика, испугались и залезли на дерево, хотя в целом были очень смелые, особенно в расизме и сексизме. Джинн вытащил откуда-то девушку, посадил ее под деревом, положил ей голову на колени и уснул.
Это, кстати, говорит нам, что джинн был довольно маленький, не такой, как обычно показывают в кино. Голова киношного джинна на женских коленях бы не поместилась.
И вот эта девушка заметила братьев на дереве и говорит: так, ребят, спускайтесь прямо сейчас и скорей вонзайте в меня свои нефритовые жезлы.
Честно говоря, если сейчас на писательских курсах кто-то что-нибудь такое напишет, к нему с опаской начнут относиться. а тут нормально, сокровищница мировой литературы.
Короче, братья поначалу отказывались, но угроза разбудить джинна оказалась удивительно эффективна и они действительно спустились и вонзили.
Это, кстати, свидетельствует о сильной половой конституции. Мне кажется, я бы не смог, ну, то есть, тупо страшно же. К тому же, незнакомая женщина, которая проявляет ко мне интерес - наверняка сумасшедшая. с такими лучше не связываться.
Но это были крепкие парни, и все вышло как нельзя лучше а потом эта женщина им говорит — отдавайте перстни. Меня, говорит, джинн украл практически со свадьбы и теперь я ему мщу тем, что при каждом удобном случае сплю со случайными людьми любой расы, а на память беру у мужика перстень, с вас два. А вообще их у меня уже пятьсот семьдесят Тут снова возникает вопрос, если что — спрашиваю для друга — у человека нет перстня — Карл, да ты мне всю бухгалтерию рушишь! Или что бы она сказала?
Но, может, конечно, в те времена у всех были перстни или она выбирала только мужиков с перстнями - это было бы довольно разумно, кстати, многие женщины и сейчас поступают так же.
В общем, у них были перстни и все закончилось хорошо, и они опять повеселели, хотя после секса мужчина обычно грустит и засыпает. Но они повеселели, потому что поняли, что если даже ифриту, он же джинн, он же шайтан, наставили рога, то это реально общая для всех мужиков проблема, это не с братьями что-то не так.
И вот они решили никогда больше не жениться, потому что женщинам доверять нельзя, но потом решили все-таки жениться, но with a twist. и вот Шахрияр женился на девственнице, а наутро ее убивал, чтобы она, значит, не совершила непоправимых поступков.
Не очень понятно, на что он рассчитывал, но через три года девственницы закончились, осталась одна Шахерезада с сестрой. Ну а что было дальше, каждый знает.
Шахерезада начала рассказывать истории, обрывая каждую клиффхэнгером, шахрияр так проникся, что все время откладывал казнь и так далее (кстати, если кому-то интересно, первую брачную ночь шахерезады ее младшая сестра провела под кроватью, на которой вся эта брачная ночь происходила — не спрашивайте, почему так получилось, восток). И это только начало, а дальше там еще жестче местами.
В общем, к новому переводу я изначально плохо отнесся, но, на самом деле, он довольно бережный,
хотя расизма действительно сильно меньше, а сексизма не то чтобы нет, но к каждому сексизму написано примечание, в котором отдельно отмечается, какая этот Шахрияр мразь.
Черный раб, с которым согрешила жена, превратился в поваренка.
Все остальные черные рабы стали просто людьми с темным цветом кожи.
Где-то есть невинные, казалось бы, отличия — возможно, переводчица пользовалась другим списком.
Местами убраны стихи — а герои тысячи и одной ночи регулярно начинают разговаривать стихами — и это, пожалуй, к лучшему.
Интересно, что в новом переводе у девушки ифрита не 570 перстней, а всего девяносто - но про это есть примечание! Оказывается, 570 перстней есть всего в одном источнике, во всех остальных как раз 90, но легендарный переводчик сэр Ричард Бертон выбрал 570, потому что так ему показалось логичнее!
А дальше другие переводчики уже на него, наверное, ориентировались немножко, типа, традиция.
Комментируя адюльтер жены брата Шахрияра с рабом, Бертон, между делом, сообщает, что это известный факт, что распутные женщины предпочитают черных, потому что у тех больше.
Это вообще свойственно этой расе и (внезапно) таким африканским животным, как, например, лошади. Интересно, как это происходило. Вот стоишь ты в саванне без трусов, никого не трогаешь, и тут подходит к тебе странно одетый мужик с рулеткой и говорит: старик, мне для науки, я буквально на пару минут тебя отвлеку и потом такой: не знаешь, где я могу найти лошадь?
Поскольку одним абзацем оскорбить сразу всех не получилось, Бертон также сообщает, что у арабов в среднем вообще-то меньше, чем у европейцев, а африканцы еще и сильно дольше могут всем этим заниматься, что очень нравится женщинам и ни один нормальный мусульманин не поедет с бабой в Занзибар (господи, почему именно Занзибар), потому что там, куда ни плюнь, для женщины huge attractions и enormous temptations.
Вообще хорошо, что сэр Бертон не дожил до порнхаба - сейчас бы ему нелегко пришлось.
И в результате странное, конечно, возникает ощущение. С одной стороны, конечно, негоже вычищать сокровищницу мировой литературы, в смысле, как написано, так пускай и будет, из песни слова не выкинешь. С другой стороны, начинаешь понимать, что в эту песню много чего успели добавить любознательные белые мужчины в панамках. Так что хрен знает, может, нужны и такие переводы тоже.
Я, кстати, никогда не обращал внимания на одну деталь в рамочной истории, а тут вдруг заметил. Если помните, Шахрияр три года подряд убивал по девственнице каждое утро перед завтраком, но потом связался с Шахерезадой и геноцид девственниц прекратил.
Мы, разумеется, немного переживаем за Шахерезаду, но в целом у нас есть ощущения, что на время рассказа массовые убийства прекратились.
Но ведь у него был брат.
Источник:
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Вот уже памятник Рузвельту снесли,а он между прочим был одним из самых выдающихся деятелей искусства, культуры и науки своего времени.