Новый английский перевод "тысячи и одной ночи"



И вот они пошли от тоски бродить по миру и увидели ифрита, который в других переводах джинн, а в третьих — шайтан, оказалось, что это одно и то же. (империя, надо полагать, руководилась все это время сама).



И, короче, они увидели этого дымчатого мужика, испугались и залезли на дерево, хотя в целом были очень смелые, особенно в расизме и сексизме. Джинн вытащил откуда-то девушку, посадил ее под деревом, положил ей голову на колени и уснул.



Это, кстати, говорит нам, что джинн был довольно маленький, не такой, как обычно показывают в кино. Голова киношного джинна на женских коленях бы не поместилась.



И вот эта девушка заметила братьев на дереве и говорит: так, ребят, спускайтесь прямо сейчас и скорей вонзайте в меня свои нефритовые жезлы.



Честно говоря, если сейчас на писательских курсах кто-то что-нибудь такое напишет, к нему с опаской начнут относиться. а тут нормально, сокровищница мировой литературы.



Короче, братья поначалу отказывались, но угроза разбудить джинна оказалась удивительно эффективна и они действительно спустились и вонзили.



Это, кстати, свидетельствует о сильной половой конституции. Мне кажется, я бы не смог, ну, то есть, тупо страшно же. К тому же, незнакомая женщина, которая проявляет ко мне интерес - наверняка сумасшедшая. с такими лучше не связываться.



Но это были крепкие парни, и все вышло как нельзя лучше а потом эта женщина им говорит — отдавайте перстни. Меня, говорит, джинн украл практически со свадьбы и теперь я ему мщу тем, что при каждом удобном случае сплю со случайными людьми любой расы, а на память беру у мужика перстень, с вас два. А вообще их у меня уже пятьсот семьдесят Тут снова возникает вопрос, если что — спрашиваю для друга — у человека нет перстня — Карл, да ты мне всю бухгалтерию рушишь! Или что бы она сказала?



Но, может, конечно, в те времена у всех были перстни или она выбирала только мужиков с перстнями - это было бы довольно разумно, кстати, многие женщины и сейчас поступают так же.



В общем, у них были перстни и все закончилось хорошо, и они опять повеселели, хотя после секса мужчина обычно грустит и засыпает. Но они повеселели, потому что поняли, что если даже ифриту, он же джинн, он же шайтан, наставили рога, то это реально общая для всех мужиков проблема, это не с братьями что-то не так.



И вот они решили никогда больше не жениться, потому что женщинам доверять нельзя, но потом решили все-таки жениться, но with a twist. и вот Шахрияр женился на девственнице, а наутро ее убивал, чтобы она, значит, не совершила непоправимых поступков.



Не очень понятно, на что он рассчитывал, но через три года девственницы закончились, осталась одна Шахерезада с сестрой. Ну а что было дальше, каждый знает.



Шахерезада начала рассказывать истории, обрывая каждую клиффхэнгером, шахрияр так проникся, что все время откладывал казнь и так далее (кстати, если кому-то интересно, первую брачную ночь шахерезады ее младшая сестра провела под кроватью, на которой вся эта брачная ночь происходила — не спрашивайте, почему так получилось, восток). И это только начало, а дальше там еще жестче местами.



В общем, к новому переводу я изначально плохо отнесся, но, на самом деле, он довольно бережный,

хотя расизма действительно сильно меньше, а сексизма не то чтобы нет, но к каждому сексизму написано примечание, в котором отдельно отмечается, какая этот Шахрияр мразь.



