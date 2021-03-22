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Жительница Венгрии пожаловалась на сексистские алгоритмы Google Translate

Жительница Венгрии пожаловалась на сексистские алгоритмы Google Translate (6 фото)

Автор:
22 марта 2021 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: google translate   интересно   перевод   сексизм   слова   соцсети   
523
6
Женщина заметила, что Google Translate в переводе с венгерского на английский меняет гендерно-нейтральное местоимение ö, не имеющее полового признака, на "она", когда речь идет о малоквалифицированном труде. Занятия, требующие большого объема знаний и умений Google автоматически определяет как мужские. Т.е. политик, зарабатывает много денег и играет музыку — это он, а моет посуду и воспитывает ребёнка — это она. Дамы возмутились.
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Метки: google translate   интересно   перевод   сексизм   слова   соцсети   
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Геннадьич Полчаса назад
Ой допрыгаются эти фемки...
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358
Nane First NameLast Минуту назад
То чувство, когда гугл переводчик умнее этой женщины.
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390
EM 13 минут назад
Преподавателю медицины делать нехрен? Сидит и изучает, как Гугл переводит с её языка на английский объявления о работе)
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3k
insaider Полчаса назад
Пора уже на эти алгоритмы и искусственный интеллект в Гаагу подавать и новый Нюрнбергский трибунал собирать по делу сексизма и шовинизма!
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