В венгерском языке нет местоимений с гендерной окраской, и "он", "она" заменены нейтральным словом ö. При этом если попробовать перевести в Google Translate на английский язык коротенькие предложения с этим местоимением и каким-либо занятием и профессией, то переводчик сам определит пол в зависимости от контекста. Причем, без пиетета по отношению к женщинам. Так, Google написал «она» к тем занятиям, квалификация которых не слишком велика. К примеру, "Она уборщица" или "Она моет посуду" или "Она ассистент". А вот если требовалось перевести фразу, в которой фигурировали более престижные и серьезные занятия типа профессорства или политики, то Google Translate определял их как мужские.

Ту же проблему заметили читатели из Эстонии, тоже использующие гендерно-нейтральные местоимения. В переводе с их языка на английский алгоритм также руководствовался сексистскими принципами, отдавая более сложные занятия и умения мужчинам и оставляя женщинам неквалифицированный труд.