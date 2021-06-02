Многим жителям Украины не понравилось, что в одной из сцен их земляка назвали "нацистским коллаборационистом".
Американский стриминговый сервис Netflix, на днях купивший права на показ фильмов Балабанова, по жалобе украинцев немного изменил перевод "Брата-2". Патриотам Украины не понравились субтитры из сцены в аэропорту, когда персонаж Сухорукова называет двух "земляков" бандеровцами. Вместо этого слова там было такое: "украинский нацистский коллаборационист" (Ukrainian Nazi collaborator).
На Украине разгорелся скандал. Депутат от партии "Слуги народа" Дмитрий Гурин сообщил, что он и его коллеги написали групповую жалобу в Netflix и призвал своих подписчиков зайти на страничку сервиса и написать им пару ласковых.
И на следующий день субтитры действительно поправили. Вот только не благодаря массовым жалобам, а обращению депутата партии "Голос" Александры Устиновой к одному из украинцев, работающих в "Нетфликсе".
"Победа, или хорошие новости от бандеровцев из Нетфликса. Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как "Ukrainian Nazi collaborator". Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы к компании, а я просто написала украинцам из Кремнивой Долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен, благодаря нашему крутому Арсену Костенко. Теперь там не "nazi", а "banderite". Украинцы вместе это сила", - написала в своем "Фейсбуке Устинова.
Вот как перевод выглядит теперь:
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Некоторые украинцы считают, что слово "banderite" англоязычному зрителю ничего не говорит, и он просто не поймет смысла целой сцены.
А актер Виктор Сухоруков назвал дураками, кто обижается на перевод:
«Вы сейчас говорите не о Балабанове, не о фильме, а о какой-то свалке, сваре, какой-то глупости, мятеже совершенно непонятном. Наверно, переводчик плохой, может, они слово это не знают, может, они не знают, кто такой Бандера. Мало ли сколько кличек, прозвищ и всевозможных названий существует у человечества. Они, может, не знают, где страна какая находится, а вы хотите, чтобы они разбирались в этих кликухах? Ну обиделись. Ну дураки, что обиделись», - заявил автор скандальной фразы.
Такая перемога, что никакой зрады не надо. pic.twitter.com/52o6G5Yc2A— Многорукий бог дедлайна (@AlArk00) June 2, 2021
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Понравилось24
Уж дня два как минуло...
Самоирония похоже у них отсутствует вовсе.
Неужели можно подумать, чтоб фашисты какому-то коллаборанту присвоили генеральское звание и унизили себя тем, что обрядили бы этого недомерка в немецкую форму, наградив немецкими орденами? Да и генералы на фото не сели бы срать на одном поле с "Соплей" Бандерой, а не то что фотографироваться с ним.
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Скажи это жертвам бандеровских банд! Эти преступления НЕ ИМЕЮТ срока давности!
Поэтому перевод верный. Исторически верный. И плевать, что он задевает там чьи-то чувства. Это фильм, это видение мира и позиция команды съемочной, как минимум на момент съемок. Так что нахер этих больных на голову, со своими мокрыми фантазиями.
Netflix, прогнулся под ПИДОРОВ!