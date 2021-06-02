На Украине разгорелся скандал. Депутат от партии "Слуги народа" Дмитрий Гурин сообщил, что он и его коллеги написали групповую жалобу в Netflix и призвал своих подписчиков зайти на страничку сервиса и написать им пару ласковых.





И на следующий день субтитры действительно поправили. Вот только не благодаря массовым жалобам, а обращению депутата партии "Голос" Александры Устиновой к одному из украинцев, работающих в "Нетфликсе".





"Победа, или хорошие новости от бандеровцев из Нетфликса. Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как "Ukrainian Nazi collaborator". Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы к компании, а я просто написала украинцам из Кремнивой Долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен, благодаря нашему крутому Арсену Костенко. Теперь там не "nazi", а "banderite". Украинцы вместе это сила", - написала в своем "Фейсбуке Устинова.