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По жалобе украинцев сервис Netflix изменил перевод слова "бандеровец" в фильме "Брат-2"

По жалобе украинцев сервис Netflix изменил перевод слова "бандеровец" в фильме "Брат-2" (8 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 16:13
Сообщество : Кино
Метки: Netflix   бандеровец   брат 2   жалоба   перевод   украинцы   
1557
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Многим жителям Украины не понравилось, что в одной из сцен их земляка назвали "нацистским коллаборационистом".

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Метки: Netflix   бандеровец   брат 2   жалоба   перевод   украинцы   
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27  комментариев
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10k
Underwood Час назад
И про "гниду черножопую" давненько не было слышно.
Уж дня два как минуло...
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4k
просто Дмитрий 12 минут назад
Уверен,жаловалиь не украинцы, а бандеровцы
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179
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
Страна ебобо... то с В-НА носились, теперь с нацистами.
Самоирония похоже у них отсутствует вовсе.
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426
Карл Такойто 16 минут назад
Вообще в переводе на английский лучше бы подошло ксенофоб.И по смыслу точно,и для англоязычного зрителя понятно. А то они ведь действительно не знают кто такие бандеровцы. Фашисты или нацисты, грубо и неполиткоррекно хотя и правда,но украинцы возмущаются)) А вот ксенофобы в самый раз,можно ещё русофобы но бандеровцы же не только русских не очень но и евреев,значит они ещё и антисемиты,да и остальных тоже не очень, поэтому чтобы долго всех не перечислять-общий термин ксенофобы в самый раз
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27k
MatveiVainrub 18 минут назад
Бандера нац герой Украины ... Не пойму тогда в чем проблема ?! Почему Украинцам стыдно от слова Бандеровец ??? Или они сами понимают , что это 3.14дар ?! Крч полюбому идиоты , что так им )(уй в )1( опу , что так )(уй в рот
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210
vijilante 22 минуты назад
Мне б ваши проблемы,мудачьё. Чтоб ещё на уровне правительства перевод одного слова, в фильме двадцатилетней давности ,который мильён человек посмотрел исправлять.
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419
Миша Полчаса назад
Покусились сволочи на гордость Украины. Сковороду ему в аду погорячей.

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4k
Hugo_RnD 37 минут назад
Мне кажется, что, в контексте того диалога, смысл, вкладываемый героем Сухорукова, не меняется, независимо от перевода. Тем более, что реакция бендеровца в фильме очень красноречива :-)
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28k
a.fey 45 минут назад
Надо бы еще название "Крым" поменять, скажем, на Жмеренку или Бердичев. Крым под санкциями, и опять же, шаровары обижаются.
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195
bobobo 45 минут назад
Может у меня со слухом что, но мне кажется что он произносит "бендеровец" а не "бандеровец".
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856
AGold 47 минут назад
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−4
П 48 минут назад
Только в советской пропаганде "бендеровцы" были чем-то оскорбительным. Как впрочем и любые проявления национальных идей любых других народов СССР. Оно и понятно. Официальная позиция, которая пропихивалась, гласила, как много дала советская власть Украине, прибалтам, казахам, и всем-всем. А на деле народами все нередко воспринималось мягко говоря не совсем так. Оттого и получилось, что когда пришли фашики нашлись те, кто восприняли буквально поговорку "враг моего врага - мой друг" И не нам с вами современным их судить.
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10k
Михалыч 51 минуту назад
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4k
alex 53 минуты назад
дебиля мля
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880
Гарик 53 минуты назад
Нацистские сволочи обиделись, что нацистскую сволочь назвали нацистской сволочью. Как их только земля то носит.
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3k
Горожанин 56 минут назад
То есть, нацисты обижаются за слово нацист... Есть в этом что-то чрезвычайно гнилое и одновременно комичное.
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8k
Majul Час назад
Все просто, кроме дурачков (а по факту реальных нацистов) восхваляющих бандеру, никто в мире знать не знает, что это за бандера такая. Это укронацисты пускают слюни по пособнику фашистов, а всем остальным плевать.
Поэтому перевод верный. Исторически верный. И плевать, что он задевает там чьи-то чувства. Это фильм, это видение мира и позиция команды съемочной, как минимум на момент съемок. Так что нахер этих больных на голову, со своими мокрыми фантазиями.
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−38
orys shoshka Час назад
Бандеровец. Это звучит гордо. Мы казахи гордо называем себя шокаевцами.
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349
Гиперборей orys shoshka 51 минуту назад
Ну каждому своё... главное не забудь о своих убеждениях когда неулыбчивые люди придут призвать тебя к ответу.
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50k
VikCom Час назад
Смеяться буду.....
Netflix, прогнулся под ПИДОРОВ!
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