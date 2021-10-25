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Вирусолог заявил, что россияне привезут новые штаммы коронавируса после нерабочих дней

Вирусолог заявил, что россияне привезут новые штаммы коронавируса после нерабочих дней (4 фото)

Автор:
25 октября 2021 16:24
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   больницы   коронавирус   локдаун   медицина   новости   
777
4
В России были объявлены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября (в регионах даты могут варьироваться) и многие купили путевки на отдых.

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Метки: COVID-19   больницы   коронавирус   локдаун   медицина   новости   
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Нужна новая вакцина, мы хотим каждые полгода прививку, что там ещё подскажите ребята с методичками.
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90
Роман 2 минуты назад
У меня всегда остаётся вопрос :когда нам кто-то что-то говорит, где гарантия, что он действительно компетентен.. Вирусолог, главный санитарный врач, глава мин просвещения..
Я даже на своём уровне ощющаю, что втирают дичь..
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5k
Ya 2 минуты назад
Правительство ошиблось. Что бы замедлить волну распространения надо было не оплачиваемый "отпуск" делать, а ввести обязательную 2х сменную работу за пол-тарифа и вез выходных на месяц минимум. Тогда вечером у людей было бы одно желание, добраться до кровати, а не мотаться по кабакам, театрам, стадионам и другим массовым мероприятиям. А так сомнений нет- будет очередная вспышка. А вонь против власти она всё равно будет при любом варианте, хоть отпуск, хоть работа, просто люди стали такими паскудными.
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4k
Shtoppi 20 минут назад
После отпуска, вас уже будут ждать новые виды вакцин. Добро пожаловать домой, граждане отдохнувшие.
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10k
Lev Asriev Полчаса назад
Типичный пример бытового эгоизма. "Мне насрать на всех, поеду в отпуск". Чисто логически-идея с локдауном имеет шанс принести пользу, если мы все строго будем ее соблюдать. Коллективная ответственность. Понимаю-тяжело. Но это же не тюрьма, дома всегда можно занять себя и свою семью.
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9k
Antique computer 40 минут назад
Выпустить всех, кто уехал на курорты. Обратно впустить только тех, кто останется в живых через 2 месяца. Ибо задолбали.
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10k
Star Link 43 минуты назад
Естественно, в лучшую сторону никак не повлияют, ведь всю неделю основная масса начнет бухать с друзьями, передавая корону более активно.
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17k
nobody® 56 минут назад
Почему-то он тут числится, как педиатр. И дата регистрации странички 09-04-2020, когда не только лишь все вдруг уже стали вирусологами.
https://lider-medicina.ru/евгений-тимаков-врач-педиатр/https://lider-medicina.ru/евгений-тимаков-врач-педиатр/
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5k
Евгений Час назад
Я понял почему "прививичники" так ненавидят "антиваксекров". В глубине души, гдето очень глубоко, "прививочники" понимают что их жестко наеДали. Но ни один человек никогда не признает что он лох. И потому они хотят чтобы все привились. Чтобы не так остро чувствовать свою лохопетость.
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112
Chuchelo Patamkovoe Евгений Час назад
Я не чувствую. Правда колол Пфайзер.
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112
Chuchelo Patamkovoe Star Link Полчаса назад
Спасибо конечно. Но лучше вы к нам.
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