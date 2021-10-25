Вирусолог заявил, что россияне привезут новые штаммы коронавируса после нерабочих дней

Но стоит признать, что активный обмен штаммами может начаться и внутри страны, так как она большая и в каждом регионе есть свои климатические условия, в которых могут начать развиваться разные мутации дельта-штамма. Тимаков прогнозирует еще большую нагрузку на уже и без того перегруженные больницы.