Вирусолог заявил, что россияне привезут новые штаммы коронавируса после нерабочих дней

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В России были объявлены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября (в регионах даты могут варьироваться) и многие купили путевки на отдых.
Вирусолог Евгений Тимаков сказал, что вынужденное введение "выходных" - это, в целом, правильно, однако есть проблема в исполнении данной инициативы.
"Локдаун — да, он снизит количество госпитализаций, но никаким образом кардинально ситуацию не изменит, если, например, будут продолжаться поездки в зарубежные страны. Все же активно скупили путёвки… Сейчас привезут новые штаммы вируса сюда".
Но стоит признать, что активный обмен штаммами может начаться и внутри страны, так как она большая и в каждом регионе есть свои климатические условия, в которых могут начать развиваться разные мутации дельта-штамма. Тимаков прогнозирует еще большую нагрузку на уже и без того перегруженные больницы.
Инициативу Татьяны Голиковой, о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране, поддержал президент РФ. Владимир Путин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом снова усложнилась и важно сбить новую волну эпидемии. Он уточнил, что главы регионов могут начать локдаун раньше и продлить его, по своему усмотрению.
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Я даже на своём уровне ощющаю, что втирают дичь..
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