В Китайской провинции грузовик с пиротехникой попал в аварию

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Китайский новый год наступит 1 февраля. Но в провинции Хунань жители увидели сказочный фейерверк намного раньше. Виной всему грузовик, попавший в аварию.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Фейерверки сработали из-за столкновения. Проезжающие мимо водители наблюдали эту сказочную красоту.
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Метки: Китай видео грузовик пиротехника салют фейерверки фото
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