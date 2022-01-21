FISHKINET
Сообщество Аварии 5210 постов • 489 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
В Китайской провинции грузовик с пиротехникой попал в аварию

В Китайской провинции грузовик с пиротехникой попал в аварию (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: Китай   видео   грузовик   пиротехника   салют   фейерверки   фото   
346
1
1

Китайский новый год наступит 1 февраля. Но в провинции Хунань жители увидели сказочный фейерверк намного раньше. Виной всему грузовик, попавший в аварию.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Фейерверки сработали из-за столкновения. Проезжающие мимо водители наблюдали эту сказочную красоту.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Китай   видео   грузовик   пиротехника   салют   фейерверки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
Элек Мек Полчаса назад
Феерическая авария!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Artem 14 минут назад
Так в Ростове-на-Дону недавно, тоже такая феерия была..
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
nobody® 24 минуты назад
Когда таки и на твою улицу пришёл праздник. Настоящий, а не в виде опрокинувшейся фуры с пивком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу Необычные подземные жилища китайцев Необычные подземные жилища китайцев 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации Безбилетную кошку забавно вывели из поезда Безбилетную кошку забавно вывели из поезда В Китае открылся «изгибающийся» стеклянный мост В Китае открылся «изгибающийся» стеклянный мост
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24075



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Девушке дали пять лет за ложное обвинение в насилии
1
209
Девушке дали пять лет за ложное обвинение в насилии
Набирающие популярность в сообществах
ВГТРК оштрафовали за ролевые игры в эфире
0
5
ВГТРК оштрафовали за ролевые игры в эфире
Почему «Боже! Царя храни!» так похож на британский гимн?
0
6
Почему «Боже! Царя храни!» так похож на британский гимн?
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#ватермарк#люди#СССР#аварии#автомобили#автомир#Россия#дети
#фото#факты#история#Ynews#кино#дтп#милота#спорт#в мире#забавно
#животные#прикол#интересное#Приколы#подборка#авто аварии#картинки#Реакция#фильм#истории

На что жалуетесь?

Вернуться