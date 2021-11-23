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С хорьками скучно не бывает

С хорьками скучно не бывает (16 фото)

Автор:
23 ноября 2021 09:17
Сообщество : Животные
Метки: Веселые   домашний питомец   животные   милота   подборка   фото   хорек   
357
16

Они самые настоящие бандиты, с которыми хозяева точно забывают о том, что есть такое слово «скука».

Когда хочется завести домашнее животное, многие останавливаются на привычных и проверенных временем вариантах: собаки, кошки, рыбки, крысы, хомяки. А кто-то выбирает друзей поэкзотичней. Например, хорьков. Хорьки — милые, игривые и безумно непоседливые животные.


Дерзкие хорьки

×
×

Когда хорёк дурачится

«Я уже захватил эту коробку, а теперь собираюсь захватить мир!»

Просто хорёк в лейке

Нет повести печальнее на свете

Вот это эмоции!

Есть только два типа хорьков

Язычок

Вот почему хорьков так сложно фотографировать

Забыл закрыть ящик, и теперь это место для сна…

Как выглядит презрение

Моя подруга разбудила хорька, громко войдя в комнату, и увидела этот взгляд.


Я собирал стол и на минуту отвёл глаза

Короче говоря, Бандит забрался в пенопласт.

Главное, что удобно

Хорёк спит с миской на голове

Когда отвлекаешься на пару секунд

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Метки: Веселые   домашний питомец   животные   милота   подборка   фото   хорек   
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Izrin Maria 38 минут назад
"Дама с горностаем".
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782
дмитрий семенов 15 минут назад
Точно, скучно с ними не бывает) Очень ласковые существа, когда подружишься) По началу весь искусанный ходил, а теперь сами на ручки лезут и ластятся. Наши монстрики!
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Слава Андреев 21 минуту назад
у друзей был хорек, забавное животное.
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