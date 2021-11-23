С хорьками скучно не бывает

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Они самые настоящие бандиты, с которыми хозяева точно забывают о том, что есть такое слово «скука».
Когда хочется завести домашнее животное, многие останавливаются на привычных и проверенных временем вариантах: собаки, кошки, рыбки, крысы, хомяки. А кто-то выбирает друзей поэкзотичней. Например, хорьков. Хорьки — милые, игривые и безумно непоседливые животные.
Дерзкие хорьки
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Когда хорёк дурачится
«Я уже захватил эту коробку, а теперь собираюсь захватить мир!»
Просто хорёк в лейке
Нет повести печальнее на свете
Вот это эмоции!
Есть только два типа хорьков
Язычок
Вот почему хорьков так сложно фотографировать
Забыл закрыть ящик, и теперь это место для сна…
Как выглядит презрение
Моя подруга разбудила хорька, громко войдя в комнату, и увидела этот взгляд.
Я собирал стол и на минуту отвёл глаза
Короче говоря, Бандит забрался в пенопласт.
Главное, что удобно
Хорёк спит с миской на голове
Когда отвлекаешься на пару секунд
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