Как у Берлускони, только лучше: в Сети появились новые фото "дворца Путина"

В годовщину выхода расследования о «дворце Путина» Фонд борьбы с коррупцией* (организация, признанная в РФ экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ) выпустил второе видео о резиденции на мысе Идокопас.

Если в первой части расследования были опубликованы лишь рендеры интерьеров, теперь дворец показан в реальных фотографиях. На некоторых из почти 500 снимков снимках присутствуют рабочие, завершающие отделку, стоит нераспакованная мебель. Когда именно были сделаны эти фото, в ролике не уточняется. Сообщается, что сейчас в резиденции "чистые стены". Похоже, этим фотографиям несколько лет (если они вообще сделаны в том самом "дворце"), т.к. на момент выхода первого фильма Навального в резиденции шел ремонт, и весь интерьер был демонтирован.