Как у Берлускони, только лучше: в Сети появились новые фото "дворца Путина"

Архитектура самого сооружения и его внутреннее убранство чем-то напоминают виллу бывшего итальянского лидера. Авторы сравнивают фото визуализации и реальных интерьеров резиденции в Геленджике.
В годовщину выхода расследования о «дворце Путина» Фонд борьбы с коррупцией* (организация, признанная в РФ экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ) выпустил второе видео о резиденции на мысе Идокопас.
Если в первой части расследования были опубликованы лишь рендеры интерьеров, теперь дворец показан в реальных фотографиях. На некоторых из почти 500 снимков снимках присутствуют рабочие, завершающие отделку, стоит нераспакованная мебель. Когда именно были сделаны эти фото, в ролике не уточняется. Сообщается, что сейчас в резиденции "чистые стены". Похоже, этим фотографиям несколько лет (если они вообще сделаны в том самом "дворце"), т.к. на момент выхода первого фильма Навального в резиденции шел ремонт, и весь интерьер был демонтирован.
Это тот самый бассейн, в котором в прошлом видео показали "плавающего" президента. Конечно, без фотошопа тогда не обошлось. Да и с реальной отделкой есть расхождения.
Этот же бассейн на рендере и в реальности
Близкими к реальности оказались макеты читальни, спальни, комнаты отдыха и ванной.
На нижнем фото - визуализация, на верхнем - реальность
Слева - реальное фото, справа - визуализация
Слева - реальное фото, справа - визуализация
The Insider обнаружил много общего у "дворца Путина" с виллой Сильвио Берлускони: и там, и там есть стадион, амфитеатр, искусственное озеро, секретный туннель, залы для ночных вечеринок. Однако в отечественной резиденции все выполнено с куда большим размахом и "шиком". Взять хотя бы площадь территории и самих строений: площадь виллы «Чертоза» на Сардинии составляет всего 4,5 тысячи м² против 17,6 тысячи м² дворца на мысе Идокопас под Геленджиком. Да и общая территория, поместья у итальянца занимала всего 120 гектар, тогда как наша резиденция располагается на 7800 гектарах, куда поместились и лес, и гора, и линия пляжа. К слову, дворец Берлускони тоже расположен на берегу моря.
Есть и другие "похожести". В частности, амфитеатр.
Виллу итальянского политика окружали 42 гектара оливковых садов, виноградников и средиземноморских садов. Масштабы насаждений в резиденции под Геледжиком куда значительнее. Одни только виноградники занимают около 300 гектаров.
Несмотря на все эти масштабы, в соцсетях убранство дворца раскритиковали, отметив избыточную помпезность и кучу "золотишка". А еще совершенно не оценили отделку, заметив "косяки".
Вы делаете дворец под эпоху, когда электричества ещё не было. Почему бы розетки не сделать под цвет стены и на равных отступах, чтобы они не бросались в глаза? 🤔 pic.twitter.com/RYpQUltpwb— Constantine (@CKonovalov) January 20, 2022
Разочаровал дворец Путина. А особенно театр и стриптизерочная. Уж лучше б, правда, команду Навального в дизайнеры нанял.— Виктория Пальчис (@palchysv) January 20, 2022
Разумеется, в соцсетях в реальность того, что фото были сделаны в том самом "дворце", поверили не все.
Можно найти рандомный свинарник, наделать фото с дрона и говорить, что это дворец Путина, который ничего не умеет делать, вот посмотрите на доказательства https://t.co/BN4lQb3Kmu— ⚓𝔖𝔨𝔦𝔭𝔢𝔯 𝔎𝔞𝔨𝔞𝔬⚓ (@SkiperKakao) January 20, 2022
Шта?👀 какая плесень на черном море???🤦— Станислав проголосовал за поправки (@Lancier1812) January 20, 2022
Там сотни "дворцов" на побережье, а плесень сожрала полностью только "дворец Путина"???🤣🤣🤣 https://t.co/TihkEROM5J
А кто-то и вовсе уверяет, что фото могли быть сделаны где угодно:
Забавно, что в дворце Путина комментарии рабочим писали на итальянском (корсиканский диалект, судя по Гугл переводчику)— Constantine (@CKonovalov) January 20, 2022
То есть и рабочих из Италии привезли. pic.twitter.com/AryhT1ZYr7
У меня там сосед работал, фотки показывал🤭. Это такой же дворец Путина, как и мой🤣🤣🤣🤣 обычная резиденция богатых Буратино, которых на Рублёвке достаточно🤣🤣🤣 он то соцсети не читает, я ему показал - оборжался с даунов🤣🤣🤣🤣— BMV (@bmvatp) January 21, 2022
Согласно российскому законодательству, мы не можем дать ссылку на видео с интерьерами "дворца Путина". Все желающие могут самостоятельно найти ее в Сети. А вас, уважаемые фишкяне, приглашаем обсудить в комментариях стиль, отделку и убранство интерьеров. Понравилось?
Источник:
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Большой Кремлёвский дворец
https://img-fotki.yandex.ru/get/5101/5104826.18e/0_a3bb1_80a79184_orighttps://img-fotki.yandex.ru/get/5101/5104826.18e/0_a3bb1_80a79184_orig
Грановитая палата
https://img-fotki.yandex.ru/get/9325/5104826.136/0_9290b_275d7186_orighttps://img-fotki.yandex.ru/get/9325/5104826.136/0_9290b_275d7186_orig
Гиоргиевский зал
https://img-fotki.yandex.ru/get/4902/5104826.136/0_92900_e71cff59_orighttps://img-fotki.yandex.ru/get/4902/5104826.136/0_92900_e71cff59_orig
Александровский зал Кремля
Поэтому вряд ли поумнеет с возрастом.
Мамой клянусь, да! Дядя брата моей второй жены лично там плитку клал, а Алескей в это время строителям про несменяемость власти рассказывал...Инфа 146%!
Почему, кстати, раз уж так нагло врут, что это "Дворец Путина", не показывают личные апартаменты Путина. С портретом одной известной спортсменки на стене.
Кстати, что за фирма "SGCO"?
Ну что ж, посмотрим чем это кончится для нашего знатока Истории.
А никуда не денешься - "синдром голодного детства". Папа - вахтёр, мама - уборщица...
Это человеку всегда будет МАЛО.