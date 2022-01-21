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Как у Берлускони, только лучше: в Сети появились новые фото "дворца Путина"

Как у Берлускони, только лучше: в Сети появились новые фото "дворца Путина" (25 фото)

Автор:
21 января 2022 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Геледжик   дворец Путина   мыс Идокопас   навальный   политика   резиденция   фото   
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Архитектура самого сооружения и его внутреннее убранство чем-то напоминают виллу бывшего итальянского лидера. Авторы сравнивают фото визуализации и реальных интерьеров резиденции в Геленджике.

В годовщину выхода расследования о «дворце Путина» Фонд борьбы с коррупцией* (организация, признанная в РФ экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ) выпустил второе видео о резиденции на мысе Идокопас.


Если в первой части расследования были опубликованы лишь рендеры интерьеров, теперь дворец показан в реальных фотографиях. На некоторых из почти 500 снимков снимках присутствуют рабочие, завершающие отделку, стоит нераспакованная мебель. Когда именно были сделаны эти фото, в ролике не уточняется. Сообщается, что сейчас в резиденции "чистые стены". Похоже, этим фотографиям несколько лет (если они вообще сделаны в том самом "дворце"), т.к. на момент выхода первого фильма Навального в резиденции шел ремонт, и весь интерьер был демонтирован.


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Это тот самый бассейн, в котором в прошлом видео показали "плавающего" президента. Конечно, без фотошопа тогда не обошлось. Да и с реальной отделкой есть расхождения.


Этот же бассейн на рендере и в реальности

Близкими к реальности оказались макеты читальни, спальни, комнаты отдыха и ванной.

На нижнем фото - визуализация, на верхнем - реальность

Слева - реальное фото, справа - визуализация

Слева - реальное фото, справа - визуализация

The Insider обнаружил много общего у "дворца Путина" с виллой Сильвио Берлускони: и там, и там есть стадион, амфитеатр, искусственное озеро, секретный туннель, залы для ночных вечеринок. Однако в отечественной резиденции все выполнено с куда большим размахом и "шиком". Взять хотя бы площадь территории и самих строений: площадь виллы «Чертоза» на Сардинии составляет всего 4,5 тысячи м² против 17,6 тысячи м² дворца на мысе Идокопас под Геленджиком. Да и общая территория, поместья у итальянца занимала всего 120 гектар, тогда как наша резиденция располагается на 7800 гектарах, куда поместились и лес, и гора, и линия пляжа. К слову, дворец Берлускони тоже расположен на берегу моря.


Есть и другие "похожести". В частности, амфитеатр.


Виллу итальянского политика окружали 42 гектара оливковых садов, виноградников и средиземноморских садов. Масштабы насаждений в резиденции под Геледжиком куда значительнее. Одни только виноградники занимают около 300 гектаров.


Несмотря на все эти масштабы, в соцсетях убранство дворца раскритиковали, отметив избыточную помпезность и кучу "золотишка". А еще совершенно не оценили отделку, заметив "косяки".



Разумеется, в соцсетях в реальность того, что фото были сделаны в том самом "дворце", поверили не все.


А кто-то и вовсе уверяет, что фото могли быть сделаны где угодно:



Согласно российскому законодательству, мы не можем дать ссылку на видео с интерьерами "дворца Путина". Все желающие могут самостоятельно найти ее в Сети. А вас, уважаемые фишкяне, приглашаем обсудить в комментариях стиль, отделку и убранство интерьеров. Понравилось?


* ФБК признан Мосгорсудом экстремистской организацией

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Метки: Геледжик   дворец Путина   мыс Идокопас   навальный   политика   резиденция   фото   
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
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3k
Дарвин и аморальная премия 6 минут назад
Настроят дворцов,а потом ночами на вертолетах сбегают,пока народ на вилы не насадил
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24k
Ashabad 8 минут назад
Я тоже так могу! Хотите покажу, какие кабинеты у Путина?! Прямо в Москве! Вот где дорого-богато!


Большой Кремлёвский дворец

https://img-fotki.yandex.ru/get/5101/5104826.18e/0_a3bb1_80a79184_orighttps://img-fotki.yandex.ru/get/5101/5104826.18e/0_a3bb1_80a79184_orig

Грановитая палата

https://img-fotki.yandex.ru/get/9325/5104826.136/0_9290b_275d7186_orighttps://img-fotki.yandex.ru/get/9325/5104826.136/0_9290b_275d7186_orig

Гиоргиевский зал

https://img-fotki.yandex.ru/get/4902/5104826.136/0_92900_e71cff59_orighttps://img-fotki.yandex.ru/get/4902/5104826.136/0_92900_e71cff59_orig

Александровский зал Кремля

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1k
psn3 9 минут назад
А где картины из Эрмитажа, почему не повесили?
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189
Мазай зайцев psn3 4 минуты назад
Говорят, что Третьяковку будут оголять, или Русский музей, или Версаль, или баб с татуировками,
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3k
Сергей 16 минут назад
Не успела пройти инфа что Навальному ещё срока корячатся и опа - опять раскручивают "Дворец Путина".
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753
Chaim Kushnir 16 минут назад
вот вырастет когда -нибудь навальненок и с удивлением обнаружит, что, оказывается , реальность состоит не только из обзывалок, речевок и лозунгов. Что за слова свои в приличном обществе требуется отвечать. Что жизнь - это ответственность. Но одно останется неизменным - по прежнему Путин будет виноват, что пиком карьеры стала должность охранника Пятерочки
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66
VDVForever Chaim Kushnir 13 минут назад
Либераст - это психическое отклонение, извращенец, который не способен созидать, только разрушать и критиковать за 30 серебряных монет.
Поэтому вряд ли поумнеет с возрастом.
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66
VDVForever psn3 8 минут назад
Не переводите стрелки, дело не в значении а в содержании
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1k
Andrey G 17 минут назад
У Путина есть дворец и стоит он на Красной площади. Картинки можно зануглить. Мне полагается премия за расследование?
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35k
Aleksandr 22 минуты назад
Это дворец Навального, построенный на донаты хомячков.
Мамой клянусь, да! Дядя брата моей второй жены лично там плитку клал, а Алескей в это время строителям про несменяемость власти рассказывал...Инфа 146%!
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5k
soar 23 минуты назад
Очередную порцию правды решили приурочить к годовщине посадки самого главного борца за все хорошее против всего плохого?
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24k
Ashabad 24 минуты назад
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14k
Совранский 24 минуты назад
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664
Andy Полчаса назад
Отличный дворец! Не в лачуге же Царю отдыхать
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5k
Максим Демидов Полчаса назад
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5k
молотый Либентроп Полчаса назад
Маразм крепчал, навальные массы продолжили вонять.
Почему, кстати, раз уж так нагло врут, что это "Дворец Путина", не показывают личные апартаменты Путина. С портретом одной известной спортсменки на стене.
Кстати, что за фирма "SGCO"?
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66
VDVForever Vadim 5 минут назад
Классический либераст)
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704
kan35 Полчаса назад
Если бы власти были в адеквате, то еще год назад они должны были снести все к чертям и засадть территорию соснами. Ну хоть как то смыть позор... Но они забычились и достраивают, как бы подчеркивая, что все эти холопьи крики им вообще параллельны, они неприкасаемы, власть их бесконечна.
Ну что ж, посмотрим чем это кончится для нашего знатока Истории.
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29k
Snork Snorkoff 36 минут назад
Без мадрума низачет
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5k
Максим Демидов 39 минут назад
Нда, уж... "Дорага-багата"...
А никуда не денешься - "синдром голодного детства". Папа - вахтёр, мама - уборщица...
Это человеку всегда будет МАЛО.
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19
Человек Наблюдающий 39 минут назад
Правитель самой большой и богатой страны должен, видимо в однушке жить, что бы народ не бунтовал?
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27k
lem02 42 минуты назад
Эх, какая там роща Пицундской сосны. Была! Много лет там отдыхали.
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1
Алексей 42 минуты назад
Очередной "мощный" залп жиделью в шаровары.
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51k
stabskapitan 45 минут назад
Стоять, какой дворец? Там же все плеснь сожрала и теперь голые стены. А если честно, судя по ютубу, конкретно кто-то пачку дрожжей пытается в деревенский сортир кинуть, раз уже эту хрень на свет божий вытащили.
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