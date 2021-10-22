22 инструмента ну очень специального назначения

Инструменты, как специалисты, бывают как универсальными - таков, например, швейцарский ножик, - так и узкоспециализированными. И хотя шансы, что вам хоть раз в жизни пригодятся эти ну очень специальные инструменты, чрезвычайно малы, взглянуть на них все равно интересно!

0

Этот игольчатый инжектор - инструмент патологоанатома, он предназначен для зашивания рта покойникам 0 Источник:

×

Эти шины из прочных металлических цепей используются в условиях максимального жара на сталелитейных заводах 0 Источник:

Точка доступа для сотового телефона в Австралии. Установите телефон на столб, и тарелка фокусирует сигнал на ближайшую вышку 0 Источник:

Мой сын-подросток использовал свой новый 3D-принтер, чтобы напечатать мне зажим для пакета с мукой с носиком и завинчивающейся крышкой. 0 Источник:

Полезное приспособление, предназначенное для правшей с левым ведущим глазом 0 Источник:

Эта салфетка поможет побриться и не испачкать волосками раковину 0 Источник:

Нож для масла с титановым покрытием и внутренними тепловыми трубками из медного сплава. Он предназначен для того, чтобы его можно было удобно держать в руке горячим и удобно намазывать масло на хлеб 0 Источник:

Этот красный ящик - автоматический обеззараживатель магазинных тележек 0 Источник:

«Мой самый маленький и самый большой шестигранные ключи для работы на прессах для литья под давлением» 0 Источник:

"Моя девушка делает на заказ шляпы в стиле "вестерн". Это ее болванка для придания формы шляпам, ей уже 100 лет" 0 Источник:

Это курвиметр - прибор для измерения расстояния на карте. Катите его по нужным улицам - и н отсчитывает метры и километры 0 Источник:

Машинка для сушки обуви родом из Норвегии 0 Источник:

Это анемометр - прибор, который измеряет скорость движения воздуха в любом отдельно взятом месте 0 Источник:

Аппарат для уборки гильз с газона после использования. Очень нужная вещь, например, при стрельбе по тарелочкам 0 Источник:

"Мои родители держат постоялый дом в горах. Эту железную штуку сделал те, чтобы постояльцы после похода по горам могли очистить обувь" 0 Источник:

"Это новый вид фиксирующего устройства для нарушителей правил парковки, альтернатива обычному "башмаку". Мы называем его "прилипалой" 0 Источник:

Это девайс для защиты клавиатуры от кошек 0 Источник:

"Я придумал и сделал специальную насадку на дрель, с помощью которой можно быстро и легко открывать и закрывать окна в трейлере" 0 Источник:

Это единственный в мире прибор, с помощью которого можно снять масляный фильтр на Lamborghini Gallardo 0 Источник:

Это держатель для гвоздей из IKEA. Теперь даже неумелый мастер может забить гвоздь, не ударив молотком себе по пальцам 0 Источник:

Это палочка - цветовой тестер, с помощью которого уборщики острого перца выбирают только самые спелые плоды для сбора и последующего приготовления соуса табаско 0 Источник: