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22 инструмента ну очень специального назначения

22 инструмента ну очень специального назначения (23 фото)

Автор:
22 октября 2021 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: инструменты   интересно   неожиданно   непонятно   познавательно   странные вещи   удивительное рядом   чего только ни бывает   
1834
23
Инструменты, как специалисты, бывают как универсальными - таков, например, швейцарский ножик, - так и узкоспециализированными. И хотя шансы, что вам хоть раз в жизни пригодятся эти ну очень специальные инструменты, чрезвычайно малы, взглянуть на них все равно интересно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: инструменты   интересно   неожиданно   непонятно   познавательно   странные вещи   удивительное рядом   чего только ни бывает   
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5k
Bartello Час назад
это не прибор а инструмент.
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6k
Владимир 3 минуты назад
Ссылка youtu.be
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3k
DyadyaSasha 13 минут назад
Уже давно знаем про эту полезную вещь!
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ПравдоРуб 58 минут назад
Этому "новому" виду блокировки, скоро 6-лет будет!

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