22 инструмента ну очень специального назначения

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Инструменты, как специалисты, бывают как универсальными - таков, например, швейцарский ножик, - так и узкоспециализированными. И хотя шансы, что вам хоть раз в жизни пригодятся эти ну очень специальные инструменты, чрезвычайно малы, взглянуть на них все равно интересно!
Этот игольчатый инжектор - инструмент патологоанатома, он предназначен для зашивания рта покойникам
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Эти шины из прочных металлических цепей используются в условиях максимального жара на сталелитейных заводах
Точка доступа для сотового телефона в Австралии. Установите телефон на столб, и тарелка фокусирует сигнал на ближайшую вышку
Мой сын-подросток использовал свой новый 3D-принтер, чтобы напечатать мне зажим для пакета с мукой с носиком и завинчивающейся крышкой.
Нож для масла с титановым покрытием и внутренними тепловыми трубками из медного сплава. Он предназначен для того, чтобы его можно было удобно держать в руке горячим и удобно намазывать масло на хлеб
«Мой самый маленький и самый большой шестигранные ключи для работы на прессах для литья под давлением»
"Моя девушка делает на заказ шляпы в стиле "вестерн". Это ее болванка для придания формы шляпам, ей уже 100 лет"
Это курвиметр - прибор для измерения расстояния на карте. Катите его по нужным улицам - и н отсчитывает метры и километры
Это анемометр - прибор, который измеряет скорость движения воздуха в любом отдельно взятом месте
Аппарат для уборки гильз с газона после использования. Очень нужная вещь, например, при стрельбе по тарелочкам
"Мои родители держат постоялый дом в горах. Эту железную штуку сделал те, чтобы постояльцы после похода по горам могли очистить обувь"
"Это новый вид фиксирующего устройства для нарушителей правил парковки, альтернатива обычному "башмаку". Мы называем его "прилипалой"
"Я придумал и сделал специальную насадку на дрель, с помощью которой можно быстро и легко открывать и закрывать окна в трейлере"
Это единственный в мире прибор, с помощью которого можно снять масляный фильтр на Lamborghini Gallardo
Это держатель для гвоздей из IKEA. Теперь даже неумелый мастер может забить гвоздь, не ударив молотком себе по пальцам
Это палочка - цветовой тестер, с помощью которого уборщики острого перца выбирают только самые спелые плоды для сбора и последующего приготовления соуса табаско
Источник: — переведено специально для fishki.net
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