Что такое золотое сечение?

С точки зрения математики, рассмотрим этот же отрезок и обозначим его более короткую часть как одну единицу, а длинную — х единиц. Тогда справедливо такое уравнение (x+1)/x=x/1. Запишем это уравнение как квадратное уравнение x2–x–1=0. Положительным корнем этого уравнения является x=(1+√5)/2 — это число и является золотым сечением.

Кроме этого, число φ имеет тесную связь с числами Фибоначчи. Если мы рассмотрим предел при (n→∞) отношении следующего члена последовательности Фибоначчи к предыдущему, то получим золотое число.

История числа φ

Историки считают, что понятие “золотое сечение” ввел Пифагор. При этом существует предположение, что он это понятие заимствовал у египтян или вавилонян. Действительно, пропорции пирамидов, храмов, украшений и даже предметов быта свидетельствуют, что египтяне часто пользовались этим соотношением.

Даже Леонардо да Винчи привлекал большое внимание изучению “золотого сечения”. Проводив многие исследования со стереометрическими фигурами, он заметил, что при определённых их сечениях образуются фигуры с отношениями сторон, которые равны числу φ.