Вор по вызову

FISHKINET
Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... 17 интереснейших мест со всего мира 17 интереснейших мест со всего мира Работа автомеханика полна сюрпризов Работа автомеханика полна сюрпризов Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и наживается на игроках Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и... На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой игрой? На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да... Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов Комиксы от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и веселье родительства Комиксы от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки План не сработал: умерла певица, специально заразившая себя коронавирусом План не сработал: умерла певица, специально заразившая себя... Вещи, которые оказались настолько огромными, что этот мир им явно маловат Вещи, которые оказались настолько огромными, что этот мир им явно... Ретро фотографии Ретро фотографии Он немного не дожил до 113 лет и не скрывал секрета своего долголетия Он немного не дожил до 113 лет и не скрывал секрета своего долголетия Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 28 жутких и депрессивных фактов, которые сразу же хочется забыть 28 жутких и депрессивных фактов, которые сразу же хочется забыть Кошка и собака проходят через коридор с препятствиями Кошка и собака проходят через коридор с препятствиями "Просто хотел познакомиться": в Москве задержали мигранта, дважды пытавшегося изнасиловать женщин "Просто хотел познакомиться": в Москве задержали мигранта, дважды... В Апшеронске депутат напал на официантку В Апшеронске депутат напал на официантку
Вор по вызову

Вор по вызову (2 фото)

Автор:
20 января 2022 16:33
Метки: Эрнест Михайлович   вор   по вызову   
800
2

Эрнеста Михайловича на почте все любили. Особенно начальство. Директор всегда говорил: «Хороший ты мужик, Михалыч! Добрый, отзывчивый, вежливый, а главное — работящий! Вот именно потому нам с тобой будет прощаться очень тяжело. Но (ты сам понимаешь) молодая кровь с современной техникой на «ты». Леночка нам продуктивность повысит, а это главное для клиентов.

Эрнест посмотрел в сторону выпускницы парикмахерского лицея, которая уже полчаса искала провод от беспроводной мышки. Тяжело вздохнув, расписался в заявлении на увольнение.

Все провожали Михалыча со слезами на глазах, особенно новенькая Леночка. Михалыч стажировал ее месяц, но так и не смог объяснить последовательность ctrl+c и ctrl+v, а от слов Microsoft office Леночку до сих пор трясло. Последний раз, когда она попыталась поменять шрифт, у всего района отрубился интернет и погорели блоки питания.

Эрнест имел колоссальный опыт длиной в сорок лет. Был воспитан до омерзения и образован, всегда выглажен, причесан, напоминал классические жигули, которые тридцать лет стояли в гараже и были в полном исправном состоянии: родная краска, оригинальные детали. Только вставь ключ в зажигание и аппарат будет работать как часы. Но кому какое дело до классики, когда в салонах полно новеньких иномарок?

На собеседованиях Эрнесту вежливо отказывали, грубо называя дедушкой, но он не унывал и каждый раз с надеждой шел оббивать новые пороги. Но в один прекрасный день пороги закончились.

Примерно в то же время стали заканчиваться и деньги. Выхода оставалось два: воровать или просить милостыню. Честный и порядочный Эрнест отстоял от звонка до звонка неделю (с перерывами на чай из термоса) в подземном переходе, но ничего так и не заработал.

Ответственный работник заходил на пост (как и полагается человеку, работающему с населением) всегда опрятный — лучший костюм был выглажен и пах парфюмом, прическа уложена, а ботинки начищены. Эрнест просто не мог выглядеть иначе на людях. Гордо протянув руку, прямой как лом, он молча ждал подачек, словно нес службу в кремлевском карауле. На его фоне местные попрошайки выглядели как ветераны-погорельцы, у которых только что забрали всех котят. Они неплохо поднялись за время работы Михалыча, но делиться с ним не хотели, а когда Эрнест ушел, тоже очень расстроились.

Оставалось воровство. Эрнест тяжело вздохнул и пошел выбирать инструмент в магазине, где у него есть скидочная карта. Там его проконсультировали, какой фомкой лучше вскрывать двери, а также продали по акции перчатки и бахилы.

Грабить Эрнест решил недалеко, на соседней улице. Он всегда мечтал работать рядом с домом.

Пообещав самому себе, что все награбленное вернет с пенсии, мужчина вышел на дело.

Найдя нужную дверь, Эрнест потратил около сорока минут на то, чтобы ее вскрыть. За это время он успел поздороваться со всеми соседями и даже помог донести матрас одной женщине на верхний этаж.

Как только вор проник в квартиру, его тут же встретил местный кот, который жался к его ногам и жалобно мяукал. Эрнест прошел на кухню, но, не обнаружив кошачьей еды, быстренько сбегал в магазин и купил на последние деньги три влажных пакетика.

Как только пушистый был накормлен, Михалыч зашел в комнату, где его чуть не хватил приступ. Посреди зала стояла гладильная доска, а на ней утюг, который забыли выключить из сети. Вся комната пропахла раскаленным металлом. Выключив прибор, Эрнест бросился к балкону, чтобы проветрить помещение. Там он увидел несколько горшков с цветами, которые загибались от жажды. Набрав воды, Эрнест напоил бедные цветы и вернулся в комнату.

Квартира была заставлена дорогой техникой. Глаз Эрнеста упал на телевизор, который был размером с него самого. Михалыч поколебался, но брать его не стал, мало ли — разобьет по дороге, потом не расплатишься.

На столе лежал упитанный конверт, на котором числился адресат без индекса. Эрнест знал на память более сотни индексов и быстро вписал нужный, оставив свои отпечатки на шариковой ручке. Затем прикинул вес конверта на руках и приклеил три марки, которые всегда носил с собой.

Из денег Михалыч нашел пачку евро. Но понимая, что ими нигде не расплатишься, решил оставить наличные на месте.

Единственным украшением были два обручальных кольца в вазочке. Эрнест потянулся было к золоту, но потом одернул руку. Только ЗАГС может лишить людей таких вещей, пусть и условно.

На полке он заметил пивной стакан с мелочью. Потратив некоторое время, Эрнест насчитал пятьсот рублей. Этого вполне могло хватить на какое-то время. Но желудок сводило от голода, и мужчина двинул на кухню. Там на разделочном столе он обнаружил неразобранные пакеты с овощами, мясом и рисом. Эрнест сварганил целую сковороду своего фирменного ризотто и, съев небольшую порцию, вымыл свою тарелку вместе со всей посудой, что была в раковине.

Перед уходом Эрнест Михайлович оставил записку, в которой написал следующее:

«Глубоко сожалею, что вынужден был вас ограбить. Обещаю, что верну все, как только будет такая возможность».

В конце поставил подпись, дату, инициалы и оставил номер телефона, на который можно прислать счет за съеденные продукты.

Вечером у Эрнеста случился приступ совести. Он не мог сидеть, не мог ходить, не мог спать. Мужчина ненавидел себя за содеянное, обещая молчаливым стенам утром отправиться в полицию с поличным. Но внезапное смс отменило явку с повинной.

С незнакомого номера Эрнесту пришло следующее:

«Добрый вечер. Скажите, не могли бы Вы приходить нас грабить три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам? Предлагаю оплату в полторы тысячи за ограбление, деньги оставим там же, в стакане».

Ошарашенный подобным Эрнест тут же согласился, хоть и не понимал смысла.

Через две недели его жертвы сообщили своим друзьям о том, что их постоянно грабят, и те тоже попросились к Эрнесту в график. А потом появились еще другие и третьи. У Эрнеста почти не было свободного времени, грабежи были расписаны с утра и до поздней ночи. Иногда ему приходилось даже кого-то передвигать или записывать на месяц вперед. Через год Эрнест Михайлович ушел в отпуск, чем сильно расстроил своих жертв.

Он стал самой знаменитой криминальной фигурой в городе и ему срочно нужно было расширяться. Благо в его старом почтовом отделении начались массовые сокращения по возрасту. Эрнест звал всех к себе. Но брал на работу только честных и порядочных воров, а главное — трудолюбивых.

Александр Райн


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Эрнест Михайлович   вор   по вызову   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Will2006 Час назад
"классические жигули, которые тридцать лет стояли в гараже и были в полном исправном состоянии: родная краска, оригинальные детали. Только вставь ключ в зажигание и аппарат будет работать как часы"
Аффтар, ни одна машина после 30 лет стояния в гараже не будет работать "как часы", в особенности "классические Жигули".
Сразу видно, что Жигулей у тебя во владении не было и проблем с сырыми распредвалами, клинящими суппортами и едущим поперек дороги задним мостом у тебя не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
908
Александр Полчаса назад
Здорово !!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Омар Хайям 56 минут назад
Не знаю кому как, а мне понравилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
a_komolow 56 минут назад
Хорошо написано!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото) Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото) Карманники – джентльмены преступного мира Карманники – джентльмены преступного мира Приняли за вора и угрожали посадить на пять лет Приняли за вора и угрожали посадить на пять лет На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал Наглость не помогла, пришлось драться: вор избил охранника в детском магазине Наглость не помогла, пришлось драться: вор избил охранника в детском магазине В центре Сочи у инвалида украли коляску В центре Сочи у инвалида украли коляску
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1897730



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина
4
45
Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина
Набирающие популярность
10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram
1
20
10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram
Что манит туристов к склепам?
1
3
Что манит туристов к склепам?
Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото)
Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выглядит правдоподобно
1
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#интересное#аварии#СССР#Россия#автомир#в мире#дети
#Юмор#интересно#история#Ynews#дтп#подборка#картинки#Разное#фильм#истории
#животные#прикол#ватермарк#кино#авто аварии#автомобили#Приколы#Реакция#полиция#милота

На что жалуетесь?

Вернуться