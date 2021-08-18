FISHKINET
Сообщество Криминал 747 постов • 260 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В центре Сочи у инвалида украли коляску

В центре Сочи у инвалида украли коляску (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2021 09:01
Сообщество : Криминал
Метки: Сочи   вор   инвалид   инвалидная коляска   коляска   кража   
500
3
1
В курортном городе произошла кража, которая не поддается логическому объяснению. Местный житель доехал до магазина на инвалидной коляске, оставил её около входа и пошёл на костылях за продуктами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Сочи   вор   инвалид   инвалидная коляска   коляска   кража   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Батончик с маком Час назад
Сломать ему ноги, это будет справедливо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−140
Alex 2 минуты назад
Московия, азиаты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Григорий 7 минут назад
Гасконец может очистить свое имя победив на паралимпиаде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Феликс Дзержинский 21 минуту назад
Скоро начнут отбирать у стариков костыли и трости, дожили. Пусть прикупит себе футболку с надписью "Выродился в Р. Ф.".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Vasily Shevtsov 21 минуту назад
О! Рожденный в СССР!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
Taras Kozalupko 45 минут назад
Согласен с товарищем Сталиным!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony 52 минуты назад
даже не надо пытаться понять его мотив..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Шурум-бурум Час назад
очередной сын б@яди прославился в интернете
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов Очень неумный негр попался на краже и поплатился самым ценным Очень неумный негр попался на краже и поплатился самым ценным "Выходи, не повезу тебя!": инвалида-программиста с ДЦП чуть не высадили из маршрутки в Питере "Выходи, не повезу тебя!": инвалида-программиста с ДЦП чуть не высадили из маршрутки в Питере Бандит попытался украсть велосипед, но бдительные охранники настигли его Бандит попытался украсть велосипед, но бдительные охранники настигли его Романтичный воришка оставил жертве записку с признанием Романтичный воришка оставил жертве записку с признанием Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя на пляже Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя на пляже
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98901



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Всё в мире относительно и познаётся в сравнении
0
70
Всё в мире относительно и познаётся в сравнении
"Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов
0
44
"Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов
﻿
Как быть с отходами, которые невозможно переработать или просто утилизировать
Как быть с отходами, которые невозможно переработать или просто утилизировать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#афганистан#картинки#фотографии#Россия#автомобили#авто аварии#спорт
#Юмор#животные#приколы#люди#интересное#новости#ржач#дтп#автомир#фильм
#факты#кино#прикол#подборка#СССР#сша#аварии#позитив#ynews#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться