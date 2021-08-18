В центре Сочи у инвалида украли коляску

В кратчайшие сроки правоохранители осмотрели место кражи, опросили очевидцев и просмотрели записи камер видеонаблюдения. И буквально через несколько часов с момента преступления задержали 26-летнего приезжего недалеко от места кражи.



При мужчине из Ростовской области находилось и похищенная коляска. Её сразу вернули законному владельцу.