В центре Сочи у инвалида украли коляску

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В курортном городе произошла кража, которая не поддается логическому объяснению. Местный житель доехал до магазина на инвалидной коляске, оставил её около входа и пошёл на костылях за продуктами.
А на выходе из магазина сочинца ждал неприятный сюрприз – инвалидной коляски не оказалось на месте. Мужчина тут же обратился в полицию.
В кратчайшие сроки правоохранители осмотрели место кражи, опросили очевидцев и просмотрели записи камер видеонаблюдения. И буквально через несколько часов с момента преступления задержали 26-летнего приезжего недалеко от места кражи.
При мужчине из Ростовской области находилось и похищенная коляска. Её сразу вернули законному владельцу.
При мужчине из Ростовской области находилось и похищенная коляска. Её сразу вернули законному владельцу.
Задержанный не смог объяснить свои действия. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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