Наглость не помогла, пришлось драться: вор избил охранника в детском магазине

Наверное, он думал, что его наглость заставит охранника опешить и тот не сразу сообразит, что происходит. На свою голову сотрудник магазина оказался очень сообразительным и решил остановить грабителя. Хулигану это не понравилось, и он начал толкать охранника, а потом с яростью избивать. Посетители магазина пытались разнять вора и охранника, но у них не получилось.