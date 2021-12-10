Наглость не помогла, пришлось драться: вор избил охранника в детском магазине

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В Южном Бутово в магазине "Детский мир" мужчина решил взять детскую одежду и просто выйти. Не таясь, не припрятав вещь пройти мимо охранника.
Наверное, он думал, что его наглость заставит охранника опешить и тот не сразу сообразит, что происходит. На свою голову сотрудник магазина оказался очень сообразительным и решил остановить грабителя. Хулигану это не понравилось, и он начал толкать охранника, а потом с яростью избивать. Посетители магазина пытались разнять вора и охранника, но у них не получилось.
Пользователи сети возмущены этим инцидентом, одни ругают грабителя, другие сетуют на возраст охранника.
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