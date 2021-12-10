FISHKINET
Сообщество Криминал 1031 пост • 288 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Наглость не помогла, пришлось драться: вор избил охранника в детском магазине

Наглость не помогла, пришлось драться: вор избил охранника в детском магазине (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 01:01
Сообщество : Криминал
Метки: Южное Бутово   вор   грабитель   детский магазин   драка   охранник   
585
3
1
В Южном Бутово в магазине "Детский мир" мужчина решил взять детскую одежду и просто выйти. Не таясь, не припрятав вещь пройти мимо охранника. 
Наверное, он думал, что его наглость заставит охранника опешить и тот не сразу сообразит, что происходит. На свою голову сотрудник магазина оказался очень сообразительным и решил остановить грабителя. Хулигану это не понравилось, и он начал толкать охранника, а потом с яростью избивать. Посетители магазина пытались разнять вора и охранника, но у них не получилось.
Пользователи сети возмущены этим инцидентом, одни ругают грабителя, другие сетуют на возраст охранника.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Южное Бутово   вор   грабитель   детский магазин   драка   охранник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Viktor 3 часа назад
Полисы - принимайте эту гниду черножопую правильно - чтобы кровавыми соплями в камеру прощения просил .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 15 минут назад
Ждем видео с извинениями))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−39
User_1843265 Полчаса назад
Каждому кавказеру психиатрическое лечение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Злокрыс 2 часа назад
надо было через служебный выходить, по пути отчитывая сотрудников за нерасторопность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру "Намордник надень!": кондуктор с пассажиром подрались из-за масок, которые не носили ни тот, ни другая "Намордник надень!": кондуктор с пассажиром подрались из-за масок, которые не носили ни тот, ни... Дракой закончилась попытка вынести из магазина вещи в ТЦ "Европолис" в Ростокино Дракой закончилась попытка вынести из магазина вещи в ТЦ "Европолис" в Ростокино На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище Два нервных человека нашли друг друга: видео драки таксиста и пассажирки Два нервных человека нашли друг друга: видео драки таксиста и пассажирки
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14948



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные стереотипы и мемы о современных немцах
2
127
Убойные стереотипы и мемы о современных немцах
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
0
157
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
Набирающие популярность в сообществах
10 креативных скульптур из снега, которые развеселили сеть
0
6
10 креативных скульптур из снега, которые развеселили сеть
Как справиться с утренней нервозностью?
1
6
Как справиться с утренней нервозностью?
Как выбрать холодильник
Как выбрать холодильник
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Золотые слова
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#история#кино#люди#дтп#полиция#аварии#Москва
#фото#прикол#автомобили#Россия#новости#приколы#картинки#сша#позитив#драка
#интересно#ватермарк#автомир#интересное#подборка#СССР#Ynews#фильмы#Разное#еда

На что жалуетесь?

Вернуться