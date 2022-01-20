FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2228 постов • 487 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
17 интереснейших мест со всего мира

17 интереснейших мест со всего мира (18 фото)

Автор:
20 января 2022 09:24
Сообщество : Путешествия
Метки: Земля   в мире   красотра   планета   природа   путешествия   фото   
1444
18

Пока в современном мире всё ещё есть проблемы с путешествиями, жажду увидеть нечто новенькое можно утолить в интернете.

Не нужно бронировать билеты и сдавать ПЦР-тесты: достаточно просто открыть одну из наших подборок и найти здесь самые интересные места планеты. Естественно, настоящую поездку фотографии не заменят, зато их хватит, чтобы продержаться до того момента, когда границы окончательно откроются. И тогда вы сможете увидеть всю эту красоту своими глазами!


Римская мозаика, найденная на побережье Турции

×
×

Улочка в испанском городе Херес

Место, где пустыня Намибия встречается с океаном

Храм в Таиланде

900-летняя церковь в Ирландии

Памятник «Мечи в камне», Норвегия

Памятник воздвигнут в честь битвы при Хафрсфьорде, после которой Харальд I стал королём Норвегии, что привело к национальному объединению Норвегии. Три меча символизируют три региона страны: север, юго-восток и юго-запад.

У викингов был обычай: в мирное время они вонзали мечи в землю. Он и стал вдохновением для дизайна памятника.


Трещина в земле в Национальном парке Юты, США

Деревня Хайд аль-Джазил, стоящая на огромном валуне

Вход в мебельный магазин, украшенный огромным комодом

Город Хай-Пойнт, США.


Затопленная шахта в Словакии, которая используется для дайвинга

Здание высотой более 160 метров в Нью-Йорке, у которого нет окон

Это здание телекоммуникационной компании.


«Verrückt» — высочайшая водная горка в мире. Расположена в США

Соляные горы в Иране

«Башня дьявола» в США

Монолит вулканического происхождения высотой 265 метров.


Часть комплекса Мадаин-Салих в пустыне Саудовской Аравии

Драконий храм в Таиланде

Мост в немецкой деревне Кромлау

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Земля   в мире   красотра   планета   природа   путешествия   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Bjornsson 40 минут назад
Пустыня называется Намиб, но никак не Намибия. Копипастить тоже надо с умом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Доктор Джонс 12 минут назад
"Здание высотой более 160 метров в Нью-Йорке, у которого нет окон"
Здание Long Lines принадлежит транснациональной телекоммуникационной компании AT&T и на самом деле является неприступной крепостью. На момент постройки в 1974 году AT&T попросила архитектора Джона Карла Варнеке спроектировать конструкцию, которая могла бы выдержать ядерный взрыв и защитить жителей от радиоактивных осадков в течение двух недель после атаки. В то время, в самый разгар Холодной войны, подобные опасения никого не удивляли, и AT&T хотела быть уверенной, что их дорогостоящее оборудование останется неповрежденным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Serg2001 Полчаса назад
Интернет путешествия... Блин, что-то до боли знакомое... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото) Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото) Интересные факты о землетрясениях Интересные факты о землетрясениях Остров, на котором нет змей и черника величиной с виноград Остров, на котором нет змей и черника величиной с виноград 17 печальных фото, как в 2021 году бушевала стихия во всех уголках земного шара 17 печальных фото, как в 2021 году бушевала стихия во всех уголках земного шара 4 сантиметра в ширину: самая узкая река планеты 4 сантиметра в ширину: самая узкая река планеты Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

764310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"
0
854
Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"
Набирающие популярность в сообществах
Вот такая история
0
17
Вот такая история
Как определить, что перед вами действительно умный человек?
1
15
Как определить, что перед вами действительно умный человек?
Как учат тех, кто учит наших детей
Как учат тех, кто учит наших детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выглядит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#кино#СССР#автомобили#авто аварии#полиция#суд#истории
#фото#прикол#ватермарк#интересное#подборка#дтп#Ynews#дети#девушки#Россия
#животные#интересно#люди#Разное#аварии#картинки#автомир#Приколы#знаменитости#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться