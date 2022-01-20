17 интереснейших мест со всего мира

Памятник воздвигнут в честь битвы при Хафрсфьорде, после которой Харальд I стал королём Норвегии, что привело к национальному объединению Норвегии. Три меча символизируют три региона страны: север, юго-восток и юго-запад.

У викингов был обычай: в мирное время они вонзали мечи в землю. Он и стал вдохновением для дизайна памятника.

Трещина в земле в Национальном парке Юты, США