17 интереснейших мест со всего мира

Пока в современном мире всё ещё есть проблемы с путешествиями, жажду увидеть нечто новенькое можно утолить в интернете.
Не нужно бронировать билеты и сдавать ПЦР-тесты: достаточно просто открыть одну из наших подборок и найти здесь самые интересные места планеты. Естественно, настоящую поездку фотографии не заменят, зато их хватит, чтобы продержаться до того момента, когда границы окончательно откроются. И тогда вы сможете увидеть всю эту красоту своими глазами!
Римская мозаика, найденная на побережье Турции
Улочка в испанском городе Херес
Место, где пустыня Намибия встречается с океаном
Храм в Таиланде
900-летняя церковь в Ирландии
Памятник «Мечи в камне», Норвегия
Памятник воздвигнут в честь битвы при Хафрсфьорде, после которой Харальд I стал королём Норвегии, что привело к национальному объединению Норвегии. Три меча символизируют три региона страны: север, юго-восток и юго-запад.
У викингов был обычай: в мирное время они вонзали мечи в землю. Он и стал вдохновением для дизайна памятника.
Трещина в земле в Национальном парке Юты, США
Деревня Хайд аль-Джазил, стоящая на огромном валуне
Вход в мебельный магазин, украшенный огромным комодом
Город Хай-Пойнт, США.
Затопленная шахта в Словакии, которая используется для дайвинга
Здание высотой более 160 метров в Нью-Йорке, у которого нет окон
Это здание телекоммуникационной компании.
«Verrückt» — высочайшая водная горка в мире. Расположена в США
Соляные горы в Иране
«Башня дьявола» в США
Монолит вулканического происхождения высотой 265 метров.
Часть комплекса Мадаин-Салих в пустыне Саудовской Аравии
Драконий храм в Таиланде
Мост в немецкой деревне Кромлау
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Здание Long Lines принадлежит транснациональной телекоммуникационной компании AT&T и на самом деле является неприступной крепостью. На момент постройки в 1974 году AT&T попросила архитектора Джона Карла Варнеке спроектировать конструкцию, которая могла бы выдержать ядерный взрыв и защитить жителей от радиоактивных осадков в течение двух недель после атаки. В то время, в самый разгар Холодной войны, подобные опасения никого не удивляли, и AT&T хотела быть уверенной, что их дорогостоящее оборудование останется неповрежденным.