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План не сработал: умерла певица, специально заразившая себя коронавирусом

План не сработал: умерла певица, специально заразившая себя коронавирусом (2 фото)

Автор:
19 января 2022 22:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: коронавирус   нелепая смерть   специально заразилась коронавирусом   хана хорка   чехия   чешская певица   
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Чешская фолк-исполнительница Хана Хорка решила специально заразить себя, чтобы получить сертификат и избежать ограничений.
Сын и муж певицы заболели коронавирусом, несмотря на то, что были вакцинированы. Тогда Хана решила заразиться и получиться сертификат, вместо того, чтобы изолироваться. План почти удался, певица хвасталась в своём блоге, что скоро начнёт получать удовольствие от свободы. 
«Теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю» - писала она в своём блоге.
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Однако всё пошло не так, как она ожидала и 57-летняя женщина всё-таки скончалась от коронавируса. 
В день смерти женщина заявила, что чувствует себя хорошо и собиралась на прогулку. Потом у неё сильно заболела спина и она прилегла в спальне, а через 10 минут умерла оттого, что задохнулась.
Рек, сын певицы обвиняет антиваксеров в случившемся. Он утверждает, что его мать не была сторонницей теории заговора, что ей просто заморочили голову противники вакцинации. 
«Её философия заключалась в том, что она считала правильным заразиться COVID-19, чем вакцинироваться. Не то чтобы она верила в то, что нас чипируют или что-то в этом роде», — сказал он, добавив, что решил поделиться семейной трагедией для того, чтобы предостеречь других людей.
К сожалению, это не первый случай попытки поиграть со смертельным вирусом. В ноябре прошлого года доцент Омского медицинского вуза купила паспорт вакцинации, чтобы не вакцинироваться и умерла от коронавируса. Странный вирус кого-то игнорирует, а кого-то не щадит совсем. Остаётся надеяться, что конец пандемии близок.

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Метки: коронавирус   нелепая смерть   специально заразилась коронавирусом   хана хорка   чехия   чешская певица   
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29  комментариев
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1k
DrKlizmi 2 часа назад
Жуткий вирус,уже со спины нападает,ни тебе температуры,ни пневмонии. Как так-то?
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10k
Лехахуторской 22 минуты назад
Кроме ковида болезней больше нет. Красота.
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5k
maclay 23 минуты назад
Может быть боль в пояснице, но на фоне высочайшей температуры..., тромб ???
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661
Tevet 36 минут назад
когда все отменят, все будут говорить, что они как раз были против, и не укололись , ибо все сразу поняли ))) как обычно , все специалисты по Украине, сразу становятся экспертами по ковиду, тут же они спецы по экономике, и опять же спецы по Казахстану )))
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98k
Nobby 36 минут назад
"В день смерти женщина заявила, что чувствует себя хорошо и собиралась на прогулку. Потом у неё сильно заболела спина и она прилегла в спальне, а через 10 минут умерла оттого, что задохнулась."
Ой, что-то совсем уж непохоже на смерть от Ковида... Больше на вариант инфаркта.
Надо как-то поскладнее придумывать. (Я про тех, кто запустил это в сеть)
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 37 минут назад
Видать Уханьским заразилась. Только от настоящего Уханского люди вот так вот выходили на прогулку и прямо на камеру падали и умирали.
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−72
Сигизмунд Лазаревич 53 минуты назад
бабы дуры
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22k
pssst Час назад
В мелкобритании Бориске на днях засветила отставка из-за тусовки в период локдауна. И не поверите - всей стране Ковид как рукой сняло. Выздоровела нация за каких-то пару дней.
Чудеса.
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3k
Ivan Час назад
Купил справку. У меня противопоказания, отек Квинке, но бегать по врачам, доказывать что-то я не планировал. За 5000 проще это обойти и близко не подходить к поликлинике. Но для РФ мне, честно-то говоря она и не нужна особо была. Планировали на НГ в Тай, я и купил. Но не срослось, ну и хер с ней.
Сын с утра с температурой, головной болью, и ломотой свалился, жду, обычно, он меня заражает на 2-3 день. Помру, так помру. От омикрона, так от омикрона. Значит, такова судьба. Хотя, почему-то мне кажется, что я еще побешу народ своими антиваксерскими комментами :)
А вот в эту агитку, шла, упала, померла из-за короны, я не верю... Хотя, опять же, знаю, что люди мрут. Редко, и чаще старые, но мрут. Но, как и умершая, все же верю в рессурсы своего организма :)
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15k
Мария Коненкова Час назад
Ну, у нас тоже тётя решила не то что себя, а всю семью, двое детей, заразить "от болевшей в легкой форме", устроила ковид-вечеринку. Исход - умерла сама и одна из дочерей.
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7k
Vadim Час назад
Мутная какая-то история. Куча знакомых болели. Многие умерли. Но так чтобы вот мне хорошо, пойду погуляю и вскоре дуба дал, такого не было. Кто умер, тот тяжело болел и минимум на кислороде в больничке были, а некоторые и на ИВЛ. Я сам болел средне. Там не то что гулять, до туалета дойти тяжело.
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14
александр полин Час назад
Это не антиваксеры виноваты, а дурь в голове непроходимая.
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17k
Vital Idol Час назад
от черепно-мозговой?!
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5k
tamin Час назад
Ну, очередная жертва антиваксеров. Ну как бы самовыпилилась
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19k
иванов дмитрий Час назад
В ноябре прошлого года доцент Омского медицинского вуза купила паспорт вакцинации,...
/
этот фейк уже опровергли
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429
Трям 2 часа назад
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4k
Горожанин 2 часа назад
Ради барышей капитал пойдет на любые преступления.
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13k
Bill 2 часа назад
Умерла от болезни спины.
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
Что интересно, другие болезни исчезли.
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512
solosolovov 2 часа назад
Поставил минус, просто задолбали с короновирусом. Как будто от другоготне умирают. Согласен все хотят жить долго.
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