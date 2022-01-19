План не сработал: умерла певица, специально заразившая себя коронавирусом

Однако всё пошло не так, как она ожидала и 57-летняя женщина всё-таки скончалась от коронавируса.

В день смерти женщина заявила, что чувствует себя хорошо и собиралась на прогулку. Потом у неё сильно заболела спина и она прилегла в спальне, а через 10 минут умерла оттого, что задохнулась.

Рек, сын певицы обвиняет антиваксеров в случившемся. Он утверждает, что его мать не была сторонницей теории заговора, что ей просто заморочили голову противники вакцинации.

«Её философия заключалась в том, что она считала правильным заразиться COVID-19, чем вакцинироваться. Не то чтобы она верила в то, что нас чипируют или что-то в этом роде», — сказал он, добавив, что решил поделиться семейной трагедией для того, чтобы предостеречь других людей.