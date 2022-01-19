План не сработал: умерла певица, специально заразившая себя коронавирусом

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Чешская фолк-исполнительница Хана Хорка решила специально заразить себя, чтобы получить сертификат и избежать ограничений.
Сын и муж певицы заболели коронавирусом, несмотря на то, что были вакцинированы. Тогда Хана решила заразиться и получиться сертификат, вместо того, чтобы изолироваться. План почти удался, певица хвасталась в своём блоге, что скоро начнёт получать удовольствие от свободы.
«Теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю» - писала она в своём блоге.
«Теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю» - писала она в своём блоге.
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Однако всё пошло не так, как она ожидала и 57-летняя женщина всё-таки скончалась от коронавируса.
В день смерти женщина заявила, что чувствует себя хорошо и собиралась на прогулку. Потом у неё сильно заболела спина и она прилегла в спальне, а через 10 минут умерла оттого, что задохнулась.
Рек, сын певицы обвиняет антиваксеров в случившемся. Он утверждает, что его мать не была сторонницей теории заговора, что ей просто заморочили голову противники вакцинации.
«Её философия заключалась в том, что она считала правильным заразиться COVID-19, чем вакцинироваться. Не то чтобы она верила в то, что нас чипируют или что-то в этом роде», — сказал он, добавив, что решил поделиться семейной трагедией для того, чтобы предостеречь других людей.
В день смерти женщина заявила, что чувствует себя хорошо и собиралась на прогулку. Потом у неё сильно заболела спина и она прилегла в спальне, а через 10 минут умерла оттого, что задохнулась.
Рек, сын певицы обвиняет антиваксеров в случившемся. Он утверждает, что его мать не была сторонницей теории заговора, что ей просто заморочили голову противники вакцинации.
«Её философия заключалась в том, что она считала правильным заразиться COVID-19, чем вакцинироваться. Не то чтобы она верила в то, что нас чипируют или что-то в этом роде», — сказал он, добавив, что решил поделиться семейной трагедией для того, чтобы предостеречь других людей.
К сожалению, это не первый случай попытки поиграть со смертельным вирусом. В ноябре прошлого года доцент Омского медицинского вуза купила паспорт вакцинации, чтобы не вакцинироваться и умерла от коронавируса. Странный вирус кого-то игнорирует, а кого-то не щадит совсем. Остаётся надеяться, что конец пандемии близок.
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Метки: коронавирус нелепая смерть специально заразилась коронавирусом хана хорка чехия чешская певица
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Ой, что-то совсем уж непохоже на смерть от Ковида... Больше на вариант инфаркта.
Надо как-то поскладнее придумывать. (Я про тех, кто запустил это в сеть)
Чудеса.
Сын с утра с температурой, головной болью, и ломотой свалился, жду, обычно, он меня заражает на 2-3 день. Помру, так помру. От омикрона, так от омикрона. Значит, такова судьба. Хотя, почему-то мне кажется, что я еще побешу народ своими антиваксерскими комментами :)
А вот в эту агитку, шла, упала, померла из-за короны, я не верю... Хотя, опять же, знаю, что люди мрут. Редко, и чаще старые, но мрут. Но, как и умершая, все же верю в рессурсы своего организма :)
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этот фейк уже опровергли