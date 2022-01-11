1 миллион 400 тысяч заболевших за день — антирекорд США

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Омикрон накрыл Штаты. Госпитализировано 150 тысяч лишь за вчерашний день, сообщают американские источники.
Ковид-цунами, так характеризуют происходящее вокруг сами американцы. За последнюю неделю среднее число заболевших колебалось от 700 до 800 тысяч человек. А вчерашний день, 10 января, принес антирекорд, 1 миллион 400 тысяч заболевших за сутки. Цифра невероятная, но эксперты оговариваются, что она даже неполная: не все штаты успели сдать отчетность вовремя.
Госпитализировано, по тем же данным около 150 тысяч. При этом статистика ВОЗ уверяет, что в стране хотя бы одним компонентом вакцины привито на 9 января 74.2% населения, то есть, 246 812 939 человек. Полностью вакцинированных 206 046 093 человека, что составляет 61.9% населения.
Ухудшение ситуации усугубляет нехватка медперсонала, они тоже болеют. Больницы начали массово нанимать мигрантов, но они годятся лишь на вспомогательных работах, а врачебного персонала не хватает критически. Аэропорты не справляются с потоком желающих лететь, ибо персонал гаваней и летный состав также частично выведен из строя вирусом.
Госпитализировано, по тем же данным около 150 тысяч. При этом статистика ВОЗ уверяет, что в стране хотя бы одним компонентом вакцины привито на 9 января 74.2% населения, то есть, 246 812 939 человек. Полностью вакцинированных 206 046 093 человека, что составляет 61.9% населения.
Ухудшение ситуации усугубляет нехватка медперсонала, они тоже болеют. Больницы начали массово нанимать мигрантов, но они годятся лишь на вспомогательных работах, а врачебного персонала не хватает критически. Аэропорты не справляются с потоком желающих лететь, ибо персонал гаваней и летный состав также частично выведен из строя вирусом.
Власти штатов намерены вводить новые ограничительные меры. Сертификаты о вакцинации требуют повсюду. Что вызывает недовольство населения, а то и открытые протесты. За ПЦР тестами выстраиваются многокилометровые очереди. Ответов приходится ждать по 10 дней. Кое-где стали раздавать наборы для домашнего тестирования, но их мало, и за ними устраивают настоящие битвы.
CBS приводит красноречивые данные на основе опроса, проведенного среди 6,6 тыс. низкооплачиваемых работников. Исследование проводилось гарвардским проектом Shift Project. Оно показало: около 65% заболевших из этой категории вынуждены выходить на работу из-за отсутствия оплачиваемых больничных.
CBS приводит красноречивые данные на основе опроса, проведенного среди 6,6 тыс. низкооплачиваемых работников. Исследование проводилось гарвардским проектом Shift Project. Оно показало: около 65% заболевших из этой категории вынуждены выходить на работу из-за отсутствия оплачиваемых больничных.
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Или доллару кирдык или бензин у нас подорожает!
Тем не менее, всплеск количества зараженных действительно просто огромный, в моем штате в 500 раз больше чем было пол года назад. Вот только последствия у всего этого достаточно посредственные, количество смертей гораздо меньше чем год назад и во много раз меньше чем в первый момент появления вируса. Народ относится к вирусу абсолютно спокойно, никаких паник нет и в помине, ограничения весьма и весьма либеральные. В ряде городов действительно требуют информацию о вакцинировании в ресторанах и прочем - это правильно. Наконец пытаются QR коды ввести, я вот вчера наконец смог получить!
В больницах тем не менее большинство не вакцинированных, хотя вакцинировано в моем штате уже 92% населения (включая детей)! Т.е. омикрон проходит на самом деле крайне легко, большинство вакцинированных и не подозревают что они больны. Кстати, половина госпитализированных попали в больницу не из-за вируса, а по другим причинам, но у них еще и вирус обнаружили.
"Ответов приходится ждать по 10 дней" - просто бред сивой кобылы... Через 10 дней уже все выздоравливают. Хотя очереди на смаом деле длинные, и домашние тесты достать сложно, дефицит однако! Вчера узнал что их сделают бесплатными в штате, а сейчас они примерно $10 стоят.
Все магазины и рестораны работают без ограничений по заполненности. Так что никакой паникой даже не пахнет! Основная причина нормального состояния в стране - существенный процент вакцинированных. Это не спасает от заражений, но омикрон протекает куда легче даже обычного гриппа. Судя по цифрам пост ссылается на данные о вакцинировании 2 недели назад. Сегодня в США вакцинировано хотя бы один раз 75%, полностью 62.6%, бустер у 23%. В моем Массачусетсе 92.1% и 75.2%, данные о бустере я не нашел (себе сделал 2 недели назад).
Мое личное мнение (которое может быть ошибочным, тем более что я не врач): наступает конец пандемии, вирус охватывает всех, но в легкой форме.
Ну как бесплатно - они оплачены из налогов.
ща кто то скажет, что у них страховка есть.
Есть. Но за нее тоже не хило так плотить нужно.