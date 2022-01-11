FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8343 поста • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
1 миллион 400 тысяч заболевших за день — антирекорд США

1 миллион 400 тысяч заболевших за день — антирекорд США (2 фото)

Автор:
11 января 2022 18:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: больничные   госпитализация   коронавирус   ограничения   омикрон   рекорд   рост   сша   
1275
2
Омикрон накрыл Штаты. Госпитализировано 150 тысяч лишь за вчерашний день, сообщают американские источники.
Ковид-цунами, так характеризуют происходящее вокруг сами американцы. За последнюю неделю среднее число заболевших колебалось от 700 до 800 тысяч человек. А вчерашний день, 10 января, принес антирекорд, 1 миллион 400 тысяч заболевших за сутки. Цифра невероятная, но эксперты оговариваются, что она даже неполная: не все штаты успели сдать отчетность вовремя.

Госпитализировано, по тем же данным около 150 тысяч. При этом статистика ВОЗ уверяет, что в стране хотя бы одним компонентом вакцины привито на 9 января 74.2% населения, то есть, 246 812 939 человек. Полностью вакцинированных 206 046 093 человека, что составляет 61.9% населения.

Ухудшение ситуации усугубляет нехватка медперсонала, они тоже болеют. Больницы начали массово нанимать мигрантов, но они годятся лишь на вспомогательных работах, а врачебного персонала не хватает критически. Аэропорты не справляются с потоком желающих лететь, ибо персонал гаваней и летный состав также частично выведен из строя вирусом.
Власти штатов намерены вводить новые ограничительные меры. Сертификаты о вакцинации требуют повсюду. Что вызывает недовольство населения, а то и открытые протесты. За ПЦР тестами выстраиваются многокилометровые очереди. Ответов приходится ждать по 10 дней. Кое-где стали раздавать наборы для домашнего тестирования, но их мало, и за ними устраивают настоящие битвы.

CBS приводит красноречивые данные на основе опроса, проведенного среди 6,6 тыс. низкооплачиваемых работников. Исследование проводилось гарвардским проектом Shift Project. Оно показало: около 65% заболевших из этой категории вынуждены выходить на работу из-за отсутствия оплачиваемых больничных.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: больничные   госпитализация   коронавирус   ограничения   омикрон   рекорд   рост   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Hunde Beißer2 Час назад
Тут одно из двух;
Или доллару кирдык или бензин у нас подорожает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Макс Дорошенко 3 минуты назад
По-моему уже до всех постепенно доходит что, вакцинироваться бесполезно. Этот вирус управляем и ему насрать на вакцинацию. На днях кажется король то ли Швеции заболел то ли Норвегии. Так он бедолага до этого аж три раза вакцинировался. В общем всё как всегда, когда всплывёт правда всем будет уже по барабану.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ДК Полчаса назад
Посмотрел на цифры, как-то не совсем получается, скорее 1.5 миллиона были за 3 дня (включая выходные), обычно статистику выдают в понедельник за пятницу-воскресенье. Хотя это не очень важно, очень многие не знают что они на самом деле подхватили этот вирус.

Тем не менее, всплеск количества зараженных действительно просто огромный, в моем штате в 500 раз больше чем было пол года назад. Вот только последствия у всего этого достаточно посредственные, количество смертей гораздо меньше чем год назад и во много раз меньше чем в первый момент появления вируса. Народ относится к вирусу абсолютно спокойно, никаких паник нет и в помине, ограничения весьма и весьма либеральные. В ряде городов действительно требуют информацию о вакцинировании в ресторанах и прочем - это правильно. Наконец пытаются QR коды ввести, я вот вчера наконец смог получить!
В больницах тем не менее большинство не вакцинированных, хотя вакцинировано в моем штате уже 92% населения (включая детей)! Т.е. омикрон проходит на самом деле крайне легко, большинство вакцинированных и не подозревают что они больны. Кстати, половина госпитализированных попали в больницу не из-за вируса, а по другим причинам, но у них еще и вирус обнаружили.
"Ответов приходится ждать по 10 дней" - просто бред сивой кобылы... Через 10 дней уже все выздоравливают. Хотя очереди на смаом деле длинные, и домашние тесты достать сложно, дефицит однако! Вчера узнал что их сделают бесплатными в штате, а сейчас они примерно $10 стоят.

Все магазины и рестораны работают без ограничений по заполненности. Так что никакой паникой даже не пахнет! Основная причина нормального состояния в стране - существенный процент вакцинированных. Это не спасает от заражений, но омикрон протекает куда легче даже обычного гриппа. Судя по цифрам пост ссылается на данные о вакцинировании 2 недели назад. Сегодня в США вакцинировано хотя бы один раз 75%, полностью 62.6%, бустер у 23%. В моем Массачусетсе 92.1% и 75.2%, данные о бустере я не нашел (себе сделал 2 недели назад).

Мое личное мнение (которое может быть ошибочным, тем более что я не врач): наступает конец пандемии, вирус охватывает всех, но в легкой форме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 36 минут назад
Байден подогнал 500 миллионов тестов, с этой недели их раздают бесплатно в библиотеках.
Ну как бесплатно - они оплачены из налогов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
pssst 37 минут назад
ну... не за сутки, а за выходные. Но все равно - вакцинация по пи#де пошла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Олег 39 минут назад
Да как-же так? Это ведь святая пендоссия! Это всё происки Скабеевой и Соловьёва...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
сеньор Леонсио 56 минут назад
ВОЗ уверяет, что в стране хотя бы одним компонентом вакцины привито на 9 января 74.2% населения, то есть, 246 812 939 человек. Полностью вакцинированных 206 046 093 человека, что составляет 61.9% населения.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 Час назад
Ну кто то озолотится. Если у нас лечат бесплатно. Пусть и не так хорошо, но лечат.То в америке за лечение с тебя последние штаны снимут.
ща кто то скажет, что у них страховка есть.
Есть. Но за нее тоже не хило так плотить нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
Карл Такойто Trenzel2003 15 минут назад
К чему ты это пишешь?) Что значит у нас лечат пусть не так хорошо,но лечат
Вообще смысл лечения в том чтобы вылечить а не сам процесс. И чтобы оценить эффективность медицинской системы достаточно сравнить количество умерших на 100тыс. заболевших у них и в РФ. И вот тебе наглядно эффективность медицины. В России одни из худших показателей по смертности от Ковид,и сравнивать с развитыми странами даже не стоит пытаться,там в разы разрыв. А твоя логика- зато бесплатно)) Ну многие бы наверное предпочли страховку оплатить как в США и остаться в живых,чем бесплатно и вперёд ногами
Бесплатно на тот свет отправиться-это всегда успеешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
Карл Такойто Час назад
В Европе та же фигня, Воз прогнозирует в ближайшие 2-3 месяца тотальную эпидемию. Омикрон же самый заразный. Но вроде как на локдаун пока никто уходить не спешит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ян Баян Час назад
Да как-то пофиг на них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко Час назад
Пиз@ежь это всё, там все почти привиты. Это происки госдепа, полюбому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
342
Карл Такойто pssst Полчаса назад
Они много чего говорят)Но как бы доказано уже в мире то что антитела после вакцины держаться в среднем 6-7 месяцев,риск заболеть ниже в 2-3 раза у привитых но он все равно присутствует. А в случае с омикроном заболевают почти одинаково и те и другие,омикрон слишком отличается от предидущих штаммов и более заразен. Привитые может им болеют полегче,но не более
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как слетать в космос, не платя космические миллиарды Как слетать в космос, не платя космические миллиарды Стали известны симптомы при заражении омикрон-штаммом Стали известны симптомы при заражении омикрон-штаммом Билл Гейтс: "Пандемия закончится в 2022 году" Билл Гейтс: "Пандемия закончится в 2022 году" Новая разновидность коронавируса «Омикрон» поражает чаще всего привитых от COVID-19 Новая разновидность коронавируса «Омикрон» поражает чаще всего привитых от COVID-19 Зловещий «Омикрон»: любителей теорий заговоров снова прорвало Зловещий «Омикрон»: любителей теорий заговоров снова прорвало Голикова огласила цифры коллективного иммунитета, и опять переболевшие остались «за скобками» Голикова огласила цифры коллективного иммунитета, и опять переболевшие остались «за скобками»
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14662



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
20
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник
7
223
Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник
Набирающие популярность в сообществах
2021 год в фотографиях
2
7
2021 год в фотографиях
Как могли бы выглядеть Инстаграмы известных персонажей
0
5
Как могли бы выглядеть Инстаграмы известных персонажей
Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800
Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В точку!
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#кино#интересное#Россия#дтп#Приколы#забавно#СССР
#фото#животные#факты#подборка#картинки#аварии#автомир#авто аварии#коты#познавательно
#прикол#ватермарк#люди#в мире#Ynews#автомобили#дети#фильм#собаки#роль

На что жалуетесь?

Вернуться