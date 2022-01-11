1 миллион 400 тысяч заболевших за день — антирекорд США

Власти штатов намерены вводить новые ограничительные меры. Сертификаты о вакцинации требуют повсюду. Что вызывает недовольство населения, а то и открытые протесты. За ПЦР тестами выстраиваются многокилометровые очереди. Ответов приходится ждать по 10 дней. Кое-где стали раздавать наборы для домашнего тестирования, но их мало, и за ними устраивают настоящие битвы.



CBS приводит красноречивые данные на основе опроса, проведенного среди 6,6 тыс. низкооплачиваемых работников. Исследование проводилось гарвардским проектом Shift Project. Оно показало: около 65% заболевших из этой категории вынуждены выходить на работу из-за отсутствия оплачиваемых больничных.