"Странные ковидные ограничения в других странах"

Если лететь на Кипр, то везде нужно будет носить с собой Flight Pass. Распечатанная бумажка, без штампа, которая дает возможность пройти в магазины и кафе.

Сарказм в том, что местные просто не выносят бюрократию и на входе в заведение спросят, конечно, Flight Pass, но на попытку показать его, машут руками: "Мы не хотим видеть эти ваши бумажки. Просто скажите, что он есть".