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Странные ковидные ограничения в других странах

Странные ковидные ограничения в других странах (4 фото)

Автор:
11 января 2022 18:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   бред   в мире   коронавирус   логика   новости   ограничения   
1356
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С начала 2020 года многие люди перестали путешествовать. Кто-то не хочет рисковать здоровьем, кто-то не хочет проходить все испытания в виде бесконечных справок.

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Метки: COVID-19   бред   в мире   коронавирус   логика   новости   ограничения   
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25  комментариев
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3k
Ivan Час назад
Еще одна страна, забыл, какая... Там в церковь без прививки можно, потолпиться с бабками в помещении, а в спортзал, со здоровыми мужиками нельзя...
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5k
Артем Кощеев Полчаса назад
В ноябре возвращались из Египта в шереметьево. Так в аэропорту перед прохождением санитарного контроля нужно было на госуслугах заполнить анкету и получить qr-код. В самолёте объявляли, что без этого не пустят в страну. В небе сделать это невозможно ввиду отсутствия интернета, в аэропорту всем не до этого. В итоге на санитарном контроле всех пропускали под обещание заполнить эту анкету сразу как приедем домой.
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4k
Дмитрий 42 минуты назад
И всё? Это все ограничения что есть в странах? Информативно...
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2k
вася васильев 50 минут назад
"Странные ковидные ограничения в других странах"
Сами ограничения, в принципе, странные! Не имеющие никагого отношения к медицине!
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901
KVadik Час назад
Про Украину отчасти брехня. Описанная проблема есть, но только у граждан Украины. Если въезжаешь без теста или прививки, то не гражданина просто не пустят. А граждан Украины обязывают ставить это приложение. Ну и проблема возникает у тех, кто въезжает как гражданин Украины, но не имеет украинского телефонного номера, необходимого для регистрации в программе.
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20
Апельсин Мандаринов KVadik Полчаса назад
потные жовтоблакитные ручонки на границе, протянутые за мздой, решают все проблемы с "дией"
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Мне соседка не дает,пока я спиртом не обольюсь и маску с перчатками не надену
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1k
Bogdan Krasota Час назад
И все?
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1k
Пихайло Час назад
Ещё в одной стране вообще QR коды ввели, как для вещей на витрине. А работают они аналогично иконкам на панели авто. Эдакая пассивная безопасность.
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68k
Нанук Паналык Час назад
За Кипр не знаю а про Дубай и Киев пистёж!В декабре был в Дубае...Маски как и везде.Помещение-транспорт.
Друг каждую неделю летает в Киев по работе.У них всё как везде.
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11
SOLOVEY Олеся Час назад
Безграмотная ты Олеся.
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43
Falke Нанук Паналык 51 минуту назад
На Кипр бумажка нужна на паспортном контроле и говорят везде, что её надо носить, а то полиция оштрафует, но за две недели мы ни одного полицейского не увидели, а в масках ходили только немцы и то их мало было. Только тут не пишут, что это не просто какая то бумажка, а там ты указываешь, где проживаешь, привит или нет и тд ( не помню всё, что пришлось вносить для получения) Им проще наверное, что все туристы ходят с документом одной формы, чем каждый таскает на своём языке:)) Если есть этот пасс, то больше ни чего не надо- ни QRкода, ни теста:))
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