"Странные ковидные ограничения в других странах"

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С начала 2020 года многие люди перестали путешествовать. Кто-то не хочет рисковать здоровьем, кто-то не хочет проходить все испытания в виде бесконечных справок.
А кто-то все-таки не ограничивает себя в новых впечатлениях, предпочитая все-таки справляться со всеми сложностями ограничений. Некоторые из которых весьма и весьма странные.
Дубай
Маски нужно носить абсолютно везде. Даже на совершенно пустой улице. Иначе штраф - 300 евро.
Даже в пустом глухом парке охранник потребует надеть маску, причем по самые глаза. И будет следить, чтобы ее не снимали.
Даже в пустом глухом парке охранник потребует надеть маску, причем по самые глаза. И будет следить, чтобы ее не снимали.
Украина
Для того, чтобы въехать в страну нужно обеспечить себя свеженьким ПЦР-тестом. И скачать специальное приложение, в котором надо зарегистрироваться - оно отслеживает самоизоляцию.
Но вот засада: приложение хорошо работает только с местными номерами телефонов, а жители остальных стран не могут зарегистрироваться. Ну а без регистрации просто-напросто не пускают на паспортный контроль.
На вопросы "что же делать" просто пожимают плечами.
Но вот засада: приложение хорошо работает только с местными номерами телефонов, а жители остальных стран не могут зарегистрироваться. Ну а без регистрации просто-напросто не пускают на паспортный контроль.
На вопросы "что же делать" просто пожимают плечами.
Кипр
Если лететь на Кипр, то везде нужно будет носить с собой Flight Pass. Распечатанная бумажка, без штампа, которая дает возможность пройти в магазины и кафе.
Сарказм в том, что местные просто не выносят бюрократию и на входе в заведение спросят, конечно, Flight Pass, но на попытку показать его, машут руками: "Мы не хотим видеть эти ваши бумажки. Просто скажите, что он есть".
Сарказм в том, что местные просто не выносят бюрократию и на входе в заведение спросят, конечно, Flight Pass, но на попытку показать его, машут руками: "Мы не хотим видеть эти ваши бумажки. Просто скажите, что он есть".
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Сами ограничения, в принципе, странные! Не имеющие никагого отношения к медицине!
Друг каждую неделю летает в Киев по работе.У них всё как везде.