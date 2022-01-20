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Данный тест создан на основе учебника за 10 класс под редакцией профессоров В. И. Николаева и Н. А. Парфентьевой. В основе теста базовые понятия кинематики и динамики. Сможете пройти тест без ошибок?
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Вспомнился анекдот:
Встречает препод бывшего студента.
- Скажите, а Вам в жизни пригодились знания которые вы получили у меня?
- Конечно! Однажды ветер сдул мою шляпу прямо в лужу. Так я нашел проволоку, согнул её в форме интеграла и достал шляпу!