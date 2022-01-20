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Ньютон бы одобрил: тест по физике за 10 класс

Ньютон бы одобрил: тест по физике за 10 класс

Автор:
20 января 2022 14:13
Сообщество : Наука
Метки: 10 класс   Тесты   тест   тесты за 10 класс   тесты по физике   физика   
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Данный тест создан на основе учебника за 10 класс под редакцией профессоров В. И. Николаева и Н. А. Парфентьевой. В основе теста базовые понятия кинематики и динамики. Сможете пройти тест без ошибок?
Точку пересечения осей называют...
1/10Точку пересечения осей называют...

cdn.pixabay.com

Что есть траектория?
2/10Что есть траектория?

cdn.pixabay.com

Движение тела называется равномерным, если оно за любые равные промежутки времени...
3/10Движение тела называется равномерным, если оно за любые равные промежутки времени...

cdn.pixabay.com

Что мы можем знать, если скорость равномерного прямолинейного движения задана как вектор?
4/10Что мы можем знать, если скорость равномерного прямолинейного движения задана как вектор?
Как называется прямолинейное движение с постоянным ускорением, при котором модуль скорости увеличивается?
5/10Как называется прямолинейное движение с постоянным ускорением, при котором модуль скорости увеличивается?

cdn.pixabay.com

Камень, упав с обрыва, достиг поверхности воды через 2 секунды. Чему равна высота обрыва?
6/10Камень, упав с обрыва, достиг поверхности воды через 2 секунды. Чему равна высота обрыва?

cdn.pixabay.com

Что представляет собой криволинейное движение?
7/10Что представляет собой криволинейное движение?

cdn.pixabay.com

Если относительно какой-нибудь системы отсчета тело движется с ускорением, не вызванным действием на него других тел, то такую систему называют...
8/10Если относительно какой-нибудь системы отсчета тело движется с ускорением, не вызванным действием на него других тел, то такую систему называют...

cdn.pixabay.com

Основные законы механики Ньютона относятся не к произвольным телам, а к точке, обладающей...
9/10Основные законы механики Ньютона относятся не к произвольным телам, а к точке, обладающей...

cdn.pixabay.com

Какой величиной является сила?
10/10Какой величиной является сила?

cdn.pixabay.com

Источник:

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Метки: 10 класс   Тесты   тест   тесты за 10 класс   тесты по физике   физика   
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11  комментариев
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5k
au3 51 минуту назад
В десятом классе только до механики доходят?
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6k
Николай 6 минут назад
Вопросы больше на логику по мне дак... хоть и по физике...
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14k
Объект реальности 6 минут назад
10/10, сам в ох.е
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4k
Club007 12 минут назад
Это раньше 6 класс было
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Трям 13 минут назад
Это точно физика? Больше на викторину для детсада похоже
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29k
Fat Lynx 14 минут назад
Это, наверное, вопросы из школы в которой растят потребителей?
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3k
DyadyaSasha 21 минуту назад
Образование - это сила. Я горжусь что учился в советской школе, но... Скажите, только честно, кому в жизни хоть что-то из выше перечисленных "скаляров" в жизни пригодилось?
Вспомнился анекдот:
Встречает препод бывшего студента.
- Скажите, а Вам в жизни пригодились знания которые вы получили у меня?
- Конечно! Однажды ветер сдул мою шляпу прямо в лужу. Так я нашел проволоку, согнул её в форме интеграла и достал шляпу!
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9k
Izrin Maria 22 минуты назад
ЭТО вопросы по ФИЗИКЕ за 10 класс?
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noName Полчаса назад
"Из 10 вопросов ответили верно на 10. А это твёрдая пятёрка!"-но такое ощущение что вопросы для более младших классов...
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26k
Vazari 37 минут назад
Измельчал нынче десятиклассник. Я на все эти вопросы, классе в 5-м бы ответил.
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Bartello 49 минут назад
ясен пень )))
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