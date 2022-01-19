Очередная драка мигрантов в Москве попала на видео

Вчера вечером у ТЦ «Авиапарк» прохожие могли наблюдать поведение стаи мигрантов в их первозданном великолепии. Две особи вида гастарбайтеров обыкновенных схлестнулись прямо у подземной парковки. И пока они кувыркались на асфальте под дикое улюлюканье сородичей, в конфликт ввязались ещё несколько субъектов. Ведь известно, что выяснение отношений один на один в естественной среде для них крайне редки, поскольку живут они аулами, и поражение сородича автоматически бьет по престижу целого сообщества.

Записав на видео потасовку и утолив естественнонаучный интерес, москвичи отправились по своим делам. Полицию никто не вызвал, как и охранников торгового центра, что довольно странно. Ведь гости столицы явно соскучились по дому до озверения.

«Инцидент произошел в зоне первого уровня парковки после закрытия торгового центра. По нашим сведениям, в какой-то момент вспыхнул бытовой конфликт, который скоротечно закончился — массовой драки не было. Информация о пострадавших не поступала. Полицию или сотрудников охраны не вызывали», - сообщили в пресс-службе ТЦ «Авиапарк».