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Очередная драка мигрантов в Москве попала на видео

Очередная драка мигрантов в Москве попала на видео (1 фото + 3 видео)

Автор:
19 января 2022 18:24
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   драка   мигранты   
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Говорят, люди не пострадали, потому и полиция не понадобилась.

Вчера вечером у ТЦ «Авиапарк» прохожие могли наблюдать поведение стаи мигрантов в их первозданном великолепии. Две особи вида гастарбайтеров обыкновенных схлестнулись прямо у подземной парковки. И пока они кувыркались на асфальте под дикое улюлюканье сородичей, в конфликт ввязались ещё несколько субъектов. Ведь известно, что выяснение отношений один на один в естественной среде для них крайне редки, поскольку живут они аулами, и поражение сородича автоматически бьет по престижу целого сообщества.


Записав на видео потасовку и утолив естественнонаучный интерес, москвичи отправились по своим делам. Полицию никто не вызвал, как и охранников торгового центра, что довольно странно. Ведь гости столицы явно соскучились по дому до озверения.


«Инцидент произошел в зоне первого уровня парковки после закрытия торгового центра. По нашим сведениям, в какой-то момент вспыхнул бытовой конфликт, который скоротечно закончился — массовой драки не было. Информация о пострадавших не поступала. Полицию или сотрудников охраны не вызывали», - сообщили в пресс-службе ТЦ «Авиапарк».

И ещё: сегодня в Москве задержали 21-летнего горе-насильника по имени Джамшед. Обделённый женским вниманием таджик спрашивал у одиноких женщин дорогу, а затем, убедившись, что никого рядом нет, пристраивался к ним сзади и имитировал половой акт, таким образом пытаясь склонить женщин к сексу. Парень, конечно, гениальный, как и его безотказный метод «знакомства» с ослицей женщиной.

За Джамшудом пока числится два таких нападения. Обеим женщинам удалось от него отбиться. Следствие продолжается.

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Метки: Москва   видео   драка   мигранты   
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14  комментариев
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5k
Echo 50 минут назад
дорогу к мечети спрашивал ? что б аллах ему мозгов добавил ?
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981
Вадим Курбатов Полминуты назад
Вроде на дворе зима, а судя по первому видео дикие животные уже начали свои брачные игры. Хочется мужского тепла азиатским гомосекам)
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2k
Lefterov 11 минут назад
опять приматы чудят!! Их пора уже усыплять!!
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0
Sssss 16 минут назад
А потом ещё и удивляются, почему их не любят.
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1k
Иван Иванович 18 минут назад
ДИКИЕ НАЦИИ,
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31k
Растрелли В.В. 18 минут назад
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0
Sssss 21 минуту назад
Стая обезьян разбушевалась)
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13k
Владислав Грецов 22 минуты назад
мало нам их...больше надо...еще больше...
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297
Ринат 24 минуты назад
ну когда же московский майдан,ну что вы же такие упертые нищие русские
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375
trancer001 36 минут назад
Раз охота ему секаса, то на бутылку его пора сажать
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196
Егор Терентьев 41 минуту назад
Пусть мочат себе подобных! И полицию нех. вызывать.
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424
Трям 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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90
сульфазин 46 минут назад
вове виднее..
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