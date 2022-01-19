Необычные предметы, которые клали в могилы известных людей

В Голливуде ходила такая шутка, что большую часть своей жизни он провел в гробах. Актер играл Дракулу и в кино, и на Бродвее. И не только его. Ему чаще всего доставались роли каких-то мрачных персонажей.

Лугами настолько вжился в свое амплуа, что актера нарядили в костюм Дракулы, когда он скончался от сердечного приступа в 1956 году. И также ему нанесли грим - такая у него была последняя воля.