Необычные предметы, которые клали в могилы известных людей

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Смерть известного человека привлекает внимание. Кто был на церемонии, что сказали, как себя вели...
Почему это так интересует? Скорее всего многим людям просто интересно знать об известной личности все - от рождения до смерти. Кем был их любимый певец/актер в обычной жизни, куда не заглядывают папарацци.
Уильям Берроуз
В предисловии к одному из своих романов Берроуз писал, что случайная смерть жены Джоан от его же руки на вечеринке, стала одним из катализаторов вступления в ряды писателей. Уильям застрели свою жену из револьвера. В гроб писателя положили заряженный револьвер и шариковую ручку.
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Энди Уорхол
Вы знали, что Энди был настоящим парфюмерным маньяком? Каждый аромат становился символом определенного времени его жизни. В своей автобиографии он упомянул, что попав на вечеринку в новый дом, он втайне от хозяев пробирался в ванную и изучал их одеколоны. ТАк что, ничего странного, что на могиле художника оказались флакон Beautiful от Estée Lauder и журнал Interview, который он создал.
Гарри Гудини
Иллюзионист был похоронен в непроницаемом ящике из бронзы, который Гарри использовал в одном из своих трюков. Гудини был очень привязан к своей маме и тяжело переживал ее смерть, часто приходил на могилу и приносил свежие цветы. И поэтому под голову Гарри были положены письма его матери вместо подушки.
Бел Лугоши
В Голливуде ходила такая шутка, что большую часть своей жизни он провел в гробах. Актер играл Дракулу и в кино, и на Бродвее. И не только его. Ему чаще всего доставались роли каких-то мрачных персонажей.
Лугами настолько вжился в свое амплуа, что актера нарядили в костюм Дракулы, когда он скончался от сердечного приступа в 1956 году. И также ему нанесли грим - такая у него была последняя воля.
Лугами настолько вжился в свое амплуа, что актера нарядили в костюм Дракулы, когда он скончался от сердечного приступа в 1956 году. И также ему нанесли грим - такая у него была последняя воля.
Джон Ф. Кеннеди
35 президент США был коллекционером. Особенно он любил "скримшоу" - фрагменты китовой кости и бивни слона с выгравированными рисунками. На последнее совместное Рождество Жаклин подарила мужу китовый зуб в 24 см длиной. И именно он попал в могилу президента, когда через год его убили.
Фрэнк Синатра
20 мая 1998 года состоялась панихида в католической церкви в Беверли-Хиллз . Синатра обожал хороший виски и всю жизнь курил. Поэтому и похоронили его с небольшой бутылочкой Jack Daniel’s, с пачкой Camel, зажигалкой Zippo, пакетиком любимых леденцов и косточкой десятицентовиков.
Роальд Даль
Автор книги "Чарли и шоколадная фабрика" мечтал изобрести конфеты, которые бы ел весь мир. Он обожал шоколад и в его доме всегда можно было найти коробку-другую сладостей. Поэтому Даль был похоронен с запасами шоколада, бильярдным кием, любимыми карандашами НВ, бутылкой бургонского вина и электропилой. Его внучка говорила, что он выглядел как могучий викинг.
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Метки: знаменитости интересное история похороны смерть факты
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